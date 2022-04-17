Дванадцять тисяч ув'язнених пізніше, Найіб Букеле продовжує захищати лідерів банди MS13

Vista de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) capturados en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/Oscar Rivera

Кібер-тролі. Сам зі своїми акаунтами Twitter і Facebook. Всі ваші чиновники. Генеральний прокурор він контролює. Судовий орган, в якому він також править. Офіційні ЗМІ фінансувалися державними грошима. Найіб Букеле встановив весь свій пропагандистський апарат для підтримки розповіді, згідно з яким він є своєрідним помстивим лідером, який закінчиться раз і назавжди бандами MS13 та Barrio 18, основними злочинними організаціями Сальвадору, вуличні війни та бізнес яких спричинили десятки тисяч смертей в країні в останні кілька десятиліть.

З останніх вихідних березня, коли насильство банди залишило 87 загиблих за 72 години на вулицях і кварталах країни, Букеле та його апарат приступили до своєї самоописуваної «війни проти банд», яка, крім циклічної пропаганди, залишила низку законодавчих поправок та надзвичайний стан що ще не закінчилося, і це служило правлячій партії, щоб обмежити конституційні гарантії та вчерговий раз атакувати журналістів та науковців, які критично ставляться до президента та його політики.

15 квітня, в середині Страсного тижня, президент оновив у своєму Twitter кількість затриманих до цього дня. «Всього за 21 день захопили понад 12 тисяч терористів. Ми продовжуємо», - написав Букеле у твіті з хештегом #GuerraContraPandilla, в якому з'являються фотографії членів банди, татуйованих по всьому тілу.

Якщо ця цифра вірна - немає можливості провести незалежну перевірку: уряд Сальвадору закрив усі шляхи доступу до інформації про свою тюремну систему - Букеле додав 12 000 ув'язнених до системи, в якій вже є близько 40 000 ув'язнених, цифра, яка вже перевищує реальна ємність мережі в'язниць. Сьогодні, з новоприйнятими, перенаселення становить майже 22 000 чоловік.

Серед нових затриманих є, так, люди, які відображають типові татуювання банд. Це ті, які зазвичай з'являються на фотографіях урядової пропаганди. Але є й інші затримані, які з'явилися в інших соціальних мережах, а не в уряді; це молоді люди, про захоплення яких повідомляють їхні родичі чи знайомі як довільні дії.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de graduación de oficiales de policía en San Salvador, El Salvador. Lo acompaña su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. 4 de abril de 2022. REUTERS/Secretaría de Prensa de la Presidencia via REUTERS

З першого тижня квітня нечисленні газети, які уряд Найіба Букеле продовжує не контролювати, були заповнені скаргами на зловживання ПНК. Наприклад, у п'ятницю, 8 квітня, поліція, охоплена надзвичайним режимом, затвердженим депутатами Букеле наприкінці березня, увійшла до Сьюдад-Кредіса, околиці середнього класу, і прийняла 21 людину без пояснення причин. Родичі затриманих повідомили, що поліція сфотографувала їх усіх і звинуватила їх у терористах, як це робить президент у своїх твітах.

«Я запитав, чому вони збираються їх взяти, прийшов солдат і штовхнув мене з пістолетом і сказав мені, що ми винні в тому, що ми винні в тому, що живемо в маргінальній місцевості», - сказав один громадянин газеті La Prensa Grafica.

Тієї ж ночі поліція заарештувала деяких молодих людей, які залишили свою робочу зміну в ресторані столиці. Негайно ПНК опублікував фотографії затриманих, з яких він зняв сорочки, і грошей, які, за версією поліції, були платою за вимагання. Післясильної скарги в соціальних мережах стало зрозуміло, що молодь не належить до банд і що гроші - це коробка, зроблена того дня в ресторані.

Найсильніші вимоги надходили з-за кордону, що здається логічним, коли після майже трьох років правління Букеле зумів судовими та адміністративними переслідуваннями та постійними домаганнями замовкнути багато критичних голосів країни.

8 квітня Вашингтонське управління з Латинської Америки (WOLA), один з найвпливовіших аналітичних центрів з питань Латинської Америки в столиці США, опублікував заяву, в якій безболісно ставить під сумнів політику Букеле.

«Криза безпеки в Сальвадорі вимагає термінового і твердого реагування. Багато жертв найжорстокіших банд у світі мають право на справедливість і жити, не боячись переслідування, нападу, вимагання та вбивства. Однак призупинення розділів Конституції країни цього не призведе», - написала ВОЛА.

Букеле відповів на критику WOLA особистими нападами на свого президента Кароліни Хіменеса Сандовала. Нападна тих, хто критикує його або викриває його протиріччя, вже є знаком Найіба Букеле. Він зробив це з сальвадорськими журналістами, з конгресменом США Нормою Торрес або Тамарою Тарасюк Бронер, виконуючим обов'язки директора Humans Rights Watch (HRW) для Америки.

HRW була ще однією організацією, яка критикувала останні заходи Букеле. «Замість того, щоб захищати сальвадорців, цей широкий надзвичайний стан є рецептом катастрофи, який ставить під загрозу їх права», - написала організація в заяві.

Зрештою, однак, розповідь президента, весь шум, що утворюється навколо нього, і всі прийняті законодавчі поправки не змогли приховати найважливіший недолік своєї війни: Найіб Букеле з причин, що ні він, ні всі його аколіти не можуть пояснити, все ще не може видати 14 лідерів MS13 до Сполучені Штати претендували в США за такі злочини, як вбивство і тероризм. Таким чином, навіть після 12 000 ув'язнених Букеле, ланцюжок командування банди залишається недоторканою.

Найіб Букеле мав пакти з бандами, оскільки він був обраний мером Сан-Сальвадора в 2015 році. Судові записи в Сальвадорі, розслідування та судовий процес у Сполучених Штатах, і принаймні десяток журналістських розслідувань, заснованих на офіційних документах, враховують це. Пактзалишився в силі, і Букеле зміцнив його з часів президентства республіки.

Вже будучи президентом, згідно з розслідуванням Сальвадорської прокуратури, яке поховав призначений урядом прокурор, Букеле продовжував керувати пактом через Осіріса Луну, його начальника в'язниць та Карлоса Маррокіна, чиновника президентства. Обидва були названі США корумпованими та антидемократичними акторами, серед іншого саме тому, що вони керують пактом від імені свого боса, президента.

Відповідно до цього пакту, Найіб Букеле маневрував своїх чиновників, щоб уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів 14 лідерів MS13 , які утворюють так звану національну ранфлу, ім'я, яке банди жаргон дає своїй раді директорів.

Ці лідери, зазначає Міністерство юстиції США, «звинувачують у змові з метою надання матеріальної підтримки терористів, змови на вчинення терактів, які виходять за межі національних кордонів, змови на фінансування тероризму та змови на наркотероризм». Ці злочини, в тому числі кілька вбивств, були скоєні на американській землі і замовлені національною ранфли, згідно з даними обвинувачення.

Eliú Melgar Díaz, alias Blue, es uno de los líderes de la MS13 al que Nayib Bukele ha protegido.

Фотографії цих лідерів, більшість з яких ув'язнені в Сальвадорі, не з'явилися в акаунті президента Букеле поруч із терористичним лейблом, який він та його чиновники не вагаючись поставили поруч із портретами інших сальвадорців, які не мають нічого спільного з бандами.

Поки триває надзвичайний режим, генеральний прокурор Родольфо Дельгадо, пішак президента, не вагаючись, щоб чірікать, що більшість затриманих (близько 90%, за його словами, хоча, знову ж таки, цю цифру неможливо перевірити самостійно) були вкорінені мирним правосуддям, першим, хто діяв за обвинувальним висновком прокуратури, як це передбачено законодавством Сальвадора.

Те, про що Дельгадо не говорить, - це три речі. Кілька суддів, які не виносили рішення відповідно до планів, встановлених президентом у Twitter, Верховний суд - також переважає Букеле - закінчує їх усунення. Сам він, Дельгадо, був виділений у минулому за використання тортур для вилучення помилкових зізнань від передбачуваних членів банди. Також генеральний прокурор також не згадує, що саме він відмовився від того, щоб одного з лідерів MS13 депортували до Сполучених Штатів і зробив цей запис перед Верховним судом.

Однією з випадків, яка в США брала участь у розслідуванні лідерів, є Спільна цільова група Вулкано (JTFV), що складається з агентів Міністерства юстиції та Казначейства, директор якого Сет Д.ДюCharme був одним із тих, хто у січні 2021 року оголосив обвинувальний акт проти 14 лідери MS13, що Букеле не хоче екстрадувати.

Розслідування JTFV також були важливими у кримінальному розслідуванні Осіріса Луни та Карлоса Маррокіна, двох чиновників Букеле, розслідуваних пактом банди, і проти яких Південний судовий округ Нью-Йорка збирається подати офіційний обвинувальний акт, підтвердили два федеральні чиновники Infobae в останні дні.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a Bukele que extradite a 14 líderes de la MS13 acusados de varios delitos en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool REUTERS

JFTV, фактично, був залучений до перших розслідувань пакту між Букеле та бандами, починаючи з 2020 року. Значна частина цієї інформації була надана тодішньому посла США в Сальвадорі Рональду Джонсону, який замість того, щоб поглиблювати її, в кінцевому підсумку усунув принаймні одного із залучених американських слідчих, оскільки принаймні три офіцери адміністрації Байдена у Вашингтоні підтвердили Infobae. Джонсон, колишній агент Центральної розвідки (ЦРУ), приїхав до Сальвадору як політик, призначений політиком колишнього президента Дональда Трампа.

В умовах цієї кризи Букеле, як він робив раніше в інший час, знову з ностальгією звернувся з ностальгією до такої підтримки, яку він отримав, коли Трамп був президентом.

11 квітня прес-секретар Державного департаменту Нед Прайс закликав Букеле «захистити своїх громадян, зберігаючи громадянські свободи, включаючи свободу преси», посилаючись на правові обмеження, прийняті під час надзвичайного режиму, які карають будь-кого, хто посилається на пакт банди Букеле з в'язниці. Ентоні Блінкен, державний секретар Байдена, також закликав поважати громадянські права сальвадорців і нагадав Букеле щось більше: «Зараз, як ніколи, важливо екстрадувати лідерів банд, щоб зіткнутися з правосуддям у Сполучених Штатах».

Букеле, відповідаючи на Twitter, не сказав ні слова про лідерів ранфли, його уряд продовжує захищати. Він сказав так: «Ми мали підтримку з боку уряду США... але це було під час АДМІНІСТРАЦІЇ ТРАМПА (як це, великими літерами)». Джонсон, посол Трампа, який применшив розслідування пакту банди, фактично був одним з головних союзників президента Сальвадора.

Такі пакти, як Букеле та інші, зроблені сальвадорськими політиками в минулому, переосмислювали кримінальну та політичну структуру банд та їх керівництво. Одним із науковців, які найбільше вивчали цю частину явища, є Хуан Хосе Мартінес д'Обуіссон, антрополог, цитований у засобах масової інформації по всьому світу. У минулому році, наприклад, Мартінес пояснив Infobae, що сплески вбивства під час адміністрації Букеле можуть бути пов'язані з перестановками пакту або через те, що лідери банд використовують мертвих для надсилання політичних повідомлень.

11 квітня, також у твіті, Букеле назвав Мартінес «сміттям». Тоді вірні типовому сценарію, кібер-тролі, чиновники та пропагандисти звинуватили антрополога в тому, що він є спільником банд та виступаючи за них, те, що сьогодні в Сальвадорі карається від 10 до 12 років в'язниці, і це, з поправками, внесеними в умовах надзвичайного режиму, Генеральний прокурор Родольфо Дельгадо може перетворитися в кримінальне звинувачення без зайвої формальності.

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