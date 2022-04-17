«Томанданте Ібердрола»: Норонья нагадав, що приватні компанії виробляють 53% CO2 в Мексиці

ДжерардоФернандес Норонья, федеральний депутат ПТ, засудив роботу опозиційних лавок і, маючи останні дані, нагадав, що екологічний дискурс, з яким вони мають намір відхилитиреформу електроенергії AMLO, є помилкою, і що те, що вони насправді хочуть, - це захищати інтереси жменьки бізнесменів у секторі енергетики.

Під час дебатів щодо енергетичної реформи в законодавчому палаці Сан-ЛазароФернандес Норонья виступив і з трибуни потрясла опозицію. Під час свого аргументу він сказав банкам PRI, PAN, PRD та MC , що з усіма грошима, які вони отримують від компаній, вони не зможуть зробити добре політично говорити.

Коли він почав свою участь, секретар Енергетичної комісії Палати депутатів розповів йому, що за межами Законодавчого палацу відбувається бунт людей, які захищають ініціативу АМЛО, але що їх ніхто не захищає.

Noroña condenó la cercanía de Margarita Zavala, a través de Felipe Calderón, con Iberdrola (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

Вона згадала, що сталося з передбачуваним лобістом Енел (італійська енергетична компанія) та депутатом PRD, також згадала про близькість Маргарити Завали до Iberdrola, оскільки її чоловік і колишній президент Мексики працює радником дочірньої компанії іспанської компанії.

У зв'язку з цим він назвав Феліпе Кальдерона «Ель Томанданте Ібердролу» , це стосується його передбачуваної дипсоманії (алкоголізму) та посади, яку він обіймав у приватній компанії після президентства. Потім він приступив до засудження діяльності приватних компаній в електроенергетиці.

Hasta el momento, las privadas contaminan más que la CFE (Foto: Cuartoscuro)

«Опозиція є самовизнаним зрадником», - наполягав він і виділив два жорсткі факти, які суперечать аргументам банку Va por México щодо приватного сектора електроенергії, оскільки за даними PRI-PAN-PRD, приватні компанії виробляють чисту та дешеву енергію.

Однак до цього дня це не вірно, оскільки в Мексиці 83% енергії, виробленої приватними компаніями, виробляється нафтовими компаніями, а 53% CO2 , виробленого в республіці, несуть ці компанії, тоді як Федеральна комісія з електроенергетики ( CFE ) виробляє 16,76% своєї енергії з термоелектричні установки (енергія на основі водяних гребель, які не забруднюють).

Як би цього було недостатньо, він нагадав, що компанії підкоряються законам ринку, а не соціальному інтересу, оскільки «за два роки пандемії приватні компанії не дали нам кіловат» національній електромережі, яку вони продовжують її продавати. Слід також зазначити, що з моменту початку енергетичної реформи шестирічного терміну Енріке Пенья Ньєтовитрати на надання цієї послуги зросли.

Desde que llegó AMLO al poder, el PRI no ha ganado ni una gubernatura (Foto: Cortesía PRI)

Нарешті, соціолог УАМ запевнив, що народ Мексики запам'ятає сенс голосування опозиційних законодавців і що якщо вони досягнуть своєї позиції проти реформи електроенергії AMLO, це означатиме кінець її політичної дійсності.

З цієї точки зору він зазначив, що «той, хто один раз зраджує, зраджує 100 разів», і що приватні компанії знають, що, з тим, що він зробив висновок, що після цього дня президентство 2024 року буде передано коаліції Хунтоса Хасемоса Historia (Морена, PT та PVEM ). Саме тому він підкреслив, що це не кінець ініціативи АМЛО, а кінець опозиційних партій. У зв'язку з цим він нагадав, що ні ПРІ, ні ПРР не змогли виграти єдині народні вибори в губернаторських відносинах і що вони досягнуть 2024 року без жодного губернатора.

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