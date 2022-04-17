Повідомлялося про три лісові пожежі в Сан-Крістобаль на півдні Боготи протягом вихідних

Під час Страсної п'ятниці та суботи на південному сході Боготи повідомлялося про три пожежі на пагорбах міста Сан-Крістобаль, в яких, на щастя, травм не було, хоча рослинний шар району постраждав.

Як повідомляється в Twitter акаунті місцевої мерії, в п'ятницю вдень спалахнула перша пожежа, яка вимагала підтримки машин для контролю полум'я.

«Лісову пожежу, походження якої, мабуть, було викликано природними причинами, контролювалася в районі Кіндіо», - пропали вони того дня.

Однак у неділю було повідомлено ще два обмеження, які будуть викликані дозвіллям, проведеним людьми в цей час Страсного тижня.

«У нас зазвичай трапляються випадки спалювання лісу в цій місцевості, особливо коли діти та хлопці перебувають у відпустці, оскільки вони ходять гуляти, і раптом їх нехтують і породжують пожежу», - заявив лейтенант Джаїро Боланьос з офіційного пожежного відділу колумбійської столиці програма Citynotias.

За словами того ж чиновника, полум'я торкнулося 800 квадратних метрів пагорба в районі Альтос-дель-Цуке.

«Рослинність покриває приблизно 2 кілометри один від одного, тому це змушує нас передбачити, що вони були навмисні. Близько 500 квадратних метрів було спалено, а в іншому місці - близько 300 квадратних метрів», - сказав рятувальник міста Богота Т.В.

У цьому засобі масової інформації вони пояснили, що вогонь вплинув на рослинний покрив, який складається з тернистих ретамосів та місцевих рослин колумбійської столиці. Вобох випадках ніхто не постраждав, і три машини і автоцистерна були потрібні для гасіння полум'я.





Планповернення

Саме ця неділя знаменує кінець Страсного тижня, а разом з ним і свят багатьох жителів колумбійської столиці, які залишили місто останніми днями. Якзавжди, цієї суботи починається повернення мандрівників до Боготи, і влада вже готується до просування плану повернення.

Згідно з даними Районного секретаріату мобільності, майже 800 000 транспортних засобів покинули столицю країни іншим муніципалітетам, щоб насолодитися цією перервою. Так само останній звітмерії показує, що в місто вже повернулося понад 400 000 автомобілів.

Очікується, що найбільший потік трафіку до Боготи відбудеться в період з суботи 16 по неділю, 17 квітня , при розробці Плану повернення.

Люди, які подорожують до Боготи в ці вихідні, повинні враховувати закриття доріг, які діють, наприклад, те, що на дорозі, яка веде від Жирардо до столиці країни. Такожважливо відзначити, що в'їзд в місто не може бути здійснений в будь-який час, так як там буде пікова і регіональна табличка.

У Великодню неділю до полудня всі транспортні засоби зможуть в'їхати до міста, з 12 години до 16:00 транспортні засоби з парними табличками увійдуть до столиці країни. З 16:00 до 20:00 дозволено в'їзд автомобілів, номерний знак яких закінчується непарними номерами.

Починаючи з 8 вечора, проїзд знову буде включений для всіх транспортних засобів, які бажають в'їхати в Боготу незалежно від номера, на якому закінчується їх номерний знак.

Слід зазначити, що паралельно з обмеженням в'їзду до міста місцева влада здійснить оборотну гонку Сьомої гонки з 245-ї вулиці та 180-ї вулиці, між 14:30 та 20:00.





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