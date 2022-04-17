Вони знаходять підказку, яка може допомогти знайти Йоланду Мартінес, жінку, зниклу протягом двох тижнів у НЛ

Йоланда Мартінес, 26-річна жінка та мати дитини до 6 років, зникла 31 березня. Її востаннє бачили в колонії Constituyentes de Querétaro,в Сан-Ніколасі, Нуево-Леон, оскільки цього дня її сім'я шукала ознаки, які могли б вказувати на її місцезнаходження.

Згідно з твердженнями, які батько дав ЗМІ, останнє, що він знав про свою дочку, - це те, що він залишився спати в будинку бабусі, а потім вийшов шукати роботу.

Батько зазначив, що одне з його перших вражень полягає в тому, що молода жінка пішла залишити заявку на роботу до компанії в районі Сан-Ніколас та Аподака.

Справа могла б мати підказку, яка могла б допомогти знайти його: за підтримки родичів, знайомих та людей, які приєдналися до пошуку, вони отримали відео з камер відеоспостереження в районі, де зникла Йоланда, в якому молода жінка бачиться, що ходить по вулиці близько 11 ранку.

(Foto: Captura de pantalla/Facebook)

«У мене є спостереження годинами, тому що є кілька відео, де вона залишає будинок бабусі, і сусід, який дав нам заклад, є два постріли, де вона виходить там», - сказав пан Мартінес.

Батько Йоланди знаходиться в постійному пошуку дочки самостійно, виїжджаючи в можливі місця і маршрути по дорозі, який, можливо, взяла зникла дівчина.

Нуево-Леон став одним із штатів, де найбільша кількість жінок безвісти за останні дні. В останні тижні 22 жінки були зареєстровані безвісти.

Влада також повідомляють, що 10 з них вже знайдені без життя, вказуючи на те, що вони продовжують розшук 12 інших жінок.

З огляду на прогноз, губернатор штату Семюель Гарсія 14 квітня оголосив, що буде надано продовження бюджету на 50 mdp, щоб надати установам більшу здатність до аналізу пошуку та координувати весь протокол, який вже існує в законі для пошукової комісії.

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

У той же час він додав, що протокол Альби буде реалізований в умовах зростаючої хвилі зникнення жінок, зареєстрованих в суб'єкті господарювання.

Цей механізм негайного пошуку зниклих або нерозташованих жінок та дівчат почав діяти в 2012 році в Сьюдад-Хуарес, Чихуахуа.

У той же час була створена спеціальна група для пошуку та догляду за феміцидами, які будуть доступні громадськості та Офісу Генерального прокурора юстиції Нуево-Леона.

Слід зазначити, що лише в першому кварталі 2022 року було видано щонайменше 18 сповіщень про зникнення молоді в суб'єкті господарювання, список, який включає неповнолітніх віком від 12 до 15 років, з яких виявлено щонайменше 10.

Одним з останніх зафіксованих випадків є те, що Дебанхі Ескобар, в якому продовжують проводитися розслідування. Поки відомо, що в п'ятницю, 8 квітня, студент-правник поїхав до Квінти в муніципалітеті Ескобедо, розташованого неподалік від ПГР, з двома друзями, які повернулися до своїх будинків і залишили там молоду жінку.

За словами друзів, які відвідали вечірку з молодою жінкою, вони спочатку залишили зустріч і замовили таксі з «довіреним контактом» для Дебанхі, сказали, що контактні роботи на туристичних платформах, але робота, яка була виконана, була поза платформою, причому водій був останньою людиною, щоб мати контакт знею.

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