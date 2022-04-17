Місто Халіско, де дуже стародавні фігури Христа «дивитися»

ФігуриХристів чотири століття були«завуальовані» рано цього суботнього ранку в містіСан-Мігель Ідальго , штат Халіско, десятки сімей, які бачать цютрадицію як спосіб зміцнити свою віру і шанувати смерть Ісуса Христа.

Ніч Страсної п'ятниці в селі стає святом, в якому поєднуються свято і католицька відданість.

Віруючі та туристи кружляють навколо так званого «брехня Христа», вівтарів, привабливість яких - 57 зображень Ісуса Христа, які вважаються реліквійною та художньою спадщиноюі які успадкувалися з покоління в покоління.

сім'ї запрошують своїх близьких на «пильність», день, який починається у Страсну п'ятницю о 15:00 дня, вцей час, згідно з Біблією, Ісус помер на хресті, до 05:00 ранку наступної суботи, коли гості моляться, співають похвали, дякують за отримані чудеса і ділитися харчуванням.

СІМЕЙНА ТРАДИЦІЯ

(Foto: EFE)

АльфредоГерреро, який протягом 70 років присвятив Страсний тиждень підготовці «покладання», розповів агентству EFE , що він почав допомагати одному зі своїх дядьків, який успадкував у 1951 році образ такзваного Христа Мезвіта, скульптури з дерева мескіту, що датується1747роком і яка має глибоко вкорінену легенду релігійну позаду.

Коли його родич помер, Герреро став «людиною» образу, тобто відповідальним за догляд за ним, розмістивши на ньому новий «цендал» або пов'язку на стегно, організувавши, що «укладання» має всі необхідні елементи, запрошуючи друзів та родину, направляючи молитви та похвали та надаючи їжу гостям і допитливий.

Народний літописець Серхіо Зепеда Наварропояснив EFE, що пильність - це символічний спосіб, яким сім'ям доводиться чекати моменту, коли Ісус воскрес.

«Це прояв віри сім'ями перед обличчям цієї дуже важливої події в навчанні Католицької Церкви, в сенсі можливості мати присутність тіла Ісуса і особливо піклуватися і зберігати (образи), поки вони чекають цього моменту, що вони сподіваються, що це Воскресіння Господнє», - сказав він.

РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ

(Foto: EFE)

ВулиціСан-Мартін-де-Ідальго знову були наповнені туристами, які хочуть дізнатися більше про традицію «миряни Христа», яка відображає синкретизм між віруваннями католицької релігії та звичаями корінних громад, які населяли це місто чотири століття тому.

57будинків , які захищають образи Христів, наповнені ароматами копальних, розмарину та спалених свічок. З п'ятниці вдень сім'ї організовують та готують лінії у найбільш видимій частині своїх будинків.

У найбільш видимій частині сім'ї встановлюють «лінії» з різними природними та релігійними елементами, значення яких викликає аспекти пристрасті та смерті Ісуса і використовувалося для євангелізації корінних народів, сказала Зепеда Наварро.

Він пояснив, що тендідо мають гілки дуба та верби на голові, які представляють Оливний сад, де Ісус пішов на пенсію, щоб молитися; гвоздики, як ті, які були покладені на його руки і ноги, щоб піднятися до нього на хрест, а також голуби, які символізують Святого Духа і звук якого імітує крик Діви Марії.

Христи надягають на «речовий мішок» або пальмовий килим , на якому корінні жителі використовували, щоб зробити плащаницю перед похованням. Навколо нього розташовані лаврові листочки і десяток свічок, що представляють собою апостолів, які запалюються під час «пробудження».

У центрі розташовані скульптури, виготовлені з різних розмірів та матеріалів, таких як очерет або кукурудзяний лист, кераміка, дубове дерево, сосна та мескіт, які були названі відповідно до історії чи легенди про їх походження.

МарселаГерреро - одна з жінок, яка захищає так званого «Христа Койотів», який прийшов до її сім'ї сім поколінь тому. Він запевнив, що походження зображення має дві версії в сім'ї, але найбільше розповідається, що деякі чоловіки залишили його прабабусі з обіцянкою повернутися пізніше за зарплату.

Чоловікине повернулися, і вважається, що вони були католиками, які тікають від військових під час війни в Крістеро - які були проти рішення уряду заборонити участь духовенства в політиці - і що вони були вбиті на деяких прилеглих пагорбах.

Для сім'ї захист цього образу має релігійне значення, але і сімейного союзу.

«Для нас це велике задоволення і задоволення, тому що це набагато більше, ніж традиція, Христос - це завжди сімейний союз, анекдоти та прекрасні моменти», - підкреслив він.





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