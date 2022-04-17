Можливості нового ув'язнення в Колумбії через covid-19

Враховуючи панораму, яку пережили в деяких містах Китаю через збільшення випадків covid-19 та повернення до ув'язнення, існує занепокоєння, чи можна було знову застосувати суворе блокування в Колумбії, враховуючи, що вірус залишив понад 6 мільйонів інфекцій та 139 000 мертвих через хворобу.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, зазначалося, що цієї суботи, 16 квітня, четверо колумбійців померли від хвороби в останній день, цифра, яка сталася 25 березня 2020 року.

Незважаючи на ситуацію в Китаї, епідеміолог Карлос Сааведра виключив цю можливість для Колумбії. «Країни, які мають високий ризик зараження, - це Нова Зеландія та Австралія, оскільки, як і Китай, вони впровадили суворе ув'язнення, в якому не було значного поширення вірусу, але покладалися на вакцини», - сказав також професор медичного факультету Національного університету.

Через два роки після початку пандемії Сааведра пояснив, що страх перед вірусом все ще дуже сильний у цих країнах. «Все ще існує паніка щодо наявності інфекції, і саме тому вживаються різкі заходи, які ми спостерігаємо, такі як вбивство домашніх тварин та встановлення суворого ув'язнення, які насправді вже не виправдані в цей час, оскільки вірус перебуває у стадії міграції від пандемії до ендемічних», - сказав він.

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Лікар каже: «Колумбія може мати стабільні процеси рециркуляції та невеликі сезонні піки, пов'язані з кліматом , і знову будуть піки інфекції, але важкі форми будуть рідкісними та рідкісними, оскільки високий відсоток населення щеплений і вже страждав від хвороби».

Зі свого боку, лікар Хорхе Альберто Кортес Луна, фахівець з внутрішньої медицини, інфекціоніст та професор Національного університету, каже, що «в Китаї є 1,4 мільярда людей, з яких, мабуть, мільйон мав covid-19».

Лікар також заявив, що в азіатській країні «проблему можна підсумувати в тому, що її населення дуже велике, і оскільки передача людини до людини не може контролюватися, все одно буде шанс, що сотні і сотні людей загинуть, якщо країна не буде закрита, як це робиться».

Два фахівці сходяться на думці, що всі варіанти, які представлені у світі, дійдуть до країни, але на даний момент по всій планеті існує висока здатність реагувати на вірус.

Останній звіт Міністерства охорони здоров'я також зазначає, що станом на суботу, 16 квітня 2022 року, в Колумбії вже застосовано 81,956 379 доз вакцини проти covid-19 .

Згідно з тим самим звітом, кількість колумбійців з повним графіком вакцинації, тобто тих, хто вже отримав дві дози біологічної, в даний час становить 28 784 074 людини, тоді як 6 395 050 людей імунізовано одноразовими дозами. Аналогічно було застосовано 11 023, 334 бустерні дози .

Агрегувавши всі цифри, Колумбія досягла загальної кількості 6 089 540 інфекцій, з яких 3 273 є активними випадками, а 5 922 819 відповідають позитивним випадкам, які вже встигли подолати хворобу. Протягом останньої доби було застосовано 9 814 вакцин, з яких 2,323 були для другої ін'єкції, а ще 484 - одноразова доза.

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