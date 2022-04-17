ELN фінансує страйк корінних народів, який вимагає від'їзду мера і претендує на місце мера, ув'язненого за торгівлю наркотиками

Коли мер муніципалітету Семпрум Кейрінет Селенія Фернандес Епією (35 років, з ПСУВ), був заарештований у транспортному засобі з сімома пачками кокаїну 27 січня 2022 року, виникла сильна суперечка між партизанами, яка використовує корінні жителі, вимагаючи контролю над мерією. ЕЛНфінансувала та захистила свій допит виборчого тріумфу 26 листопада 2021 року, вимагаючи повернення нарко-мера або призначення родича чи близького родича. Кампаніянинішнього мера Вуйсмана Рамона Гонсалеса Саласа фінансувалася FARC та народною торгівлею.

Проникнення ELN за останні роки запаморочливо. «Ніхто не стикається з ними, тому що у них є зброя, багато грошей, політичні відносини, а також фінансують різні сектори, включаючи заробітну плату в деяких освітніх інститутах, включаючи найважливіший ліцей Казігуа, за підтримки Еліни Брачо, колишньої глави муніципальної освітньої зони та нинішньої радник», - сказав свідок в регіоні Infobae.

Рівнотиждень тому, у неділю, 10 квітня, Армія національного визволення (ELN), використовуючи групу корінних жителів з народів Вайу та Барі, за участю політичної команди заарештованого мера, заблокувала Тронкал 6, шосе Махікес-Колон, у розпал сектора Ель-Крус, парафія Барі, Хесус Марія муніципалітет Семпрум, штат Зулія, приблизно за 45 хвилин від Casigua El Cubo та муніципалітету Machiques de Perija. Протягом днів він навіть поширився на дорогу між Касігуа та Ла-Фрією, пан-американським муніципалітетом Тачіри.

Партизанипочали з закриття щуки кордону, використовуючи деяких корінних лідерів з секторів Вуайкайпуро, 5 липня, Сан-Беніто, Анамія Люсія, Уаю Боконо, щоб очолити протест зі своїми жінками та дітьми.

протест рахунки з багато прапори з ПСУВ і алюзиві банери А Чавес

Це область, де партизани придбали велику кількість землі, зуміли нав'язати фінансову систему, щоб гарантувати лояльність дрібних виробників, багатьом з яких нарешті довелося здати своє майно кредиторам.

СплатитиELN

Свідки розповіли Infobae , що все дуже добре організовано ELN, яка називає себе «селянським співтовариством». «Вони ведуть протест, а найпомітніші начальники носять чорні сорочки, чорні гумові чоботи та короткокаліберну зброю; кілька гуляють у шортах, плутаючи з цікавими людьми, які прибувають. Вонивідкрито кажуть, що Кейрінет повинен повернути або замінити її членом сім'ї або другом їх ньої». МуніципалітетХесус Марія Семпрум є воротами на південь від озера Маракайбо та осі Перія.

Владаоб'єднаної соціалістичної партії Венесуели (PSUV), до якої належав мер та навколишні її люди, були видалені, але залишилися чиновники, які відповідають інтересам партизанського та незаконного обігу наркотиків, які стоять за страйком і вимагають відсторонити мера Гонсалеса Саласа. Більша проблема може виникнути через те, що був би залучений картель Сабанас Альтас, який був би пов'язаний з мером та затриманими депутатами.

Кілька людей з Semprúm погоджуються, що «партизанське фінансування дуже сильне для тих, хто зробив безробіття, включаючи дитячі підгузники, їжу, житло та транспорт для всіх, хто зосередився в транці, багато з них переведені з Мачикеса. Дванадцять автобусів і чотири фургони мобілізують людей, які протестують, яким дають житло вночі».

Parte de las camionetas usadas como transporte en el paro

Президент муніципальної палати Семпрум - радник Джоан Стів дель Валле Сауль, який дуже близький до ELN, живе в Ель-Крус і є одним з організаторів страйку.

Виробникив цьому районі заявили в розмові з Infobae , що вони отримали загрози від партизанів і наркоторговців, тому що вони відмовилися виходити на протест. «Під'їзні шляхи були закриті для нас через місце, де виходить сільськогосподарська та тваринницька продукція».

Очевидна участь партизанів, які використовують нові розкішні фургони, якими не володіють корінні жителі, які беруть участь у захопленні Ель-Круса. Логістика була рясною і привернула людей, які прагнуть отримати певний економічний прибуток. «Є багато їжі, транспорту та проживання, тому я озирнувся навколо», - каже один житель Семпрум.

СилаКейнейрета

Затриманий мер був підтриманий не тільки її зв'язком з Армією національного визволення (ELN), партизанськими грошима та незаконним обігом наркотиків, а й її дуже тісними стосунками з Алохою Хоселін Нуньєс Гутьєррес, заступником, колишнім міністром, віце-президентом корінних народів ПСУВ та генеральним координатором об'єднаний рух Венесуели, який також вплинув на призначення Росайда Вірджинії Гонсалес міністром у справах корінних народів.

La ex ministra Aloha Núñez. entre la alcaldesa Keyrineth González y la diputada Taina González

Хочамер Кейрінет Селенія Фернандес Епією була заарештована, згідно з офіційним оголошенням, у транспортному засобі, який був визнаний залученим кількома депутатами Національних зборів,майно не було конфісковано, а особа, яку вона представила як «права рука», була дозволена, Єні Розілен Оберто Камарго, але насправді це було б в чиє ім'я його активи, що він перейшов до Колумбії, де він володіє майном. Є також активи в ім'я сім'ї, яка також була ув'язнена з мером у Піріту, штат Фалькон.

Національнийнаглядовий за наркотиками під командуванням генерал-майора (GNB) Річарда де Хесуса Лопеса Варгаса не знав, що мер Фернандес Епією накопичив великий статок, що Оберто Камарго, який не мав посади в мерії, виступав як людина влади, завжди з мером і хто експонувала багатство походження невідоме, і в даний час вона перебуває в Кукуті зі своїм чоловіком, який є втікачем, пов'язаним із справою про торгівлю наркотиками, де Кейрінет впав: серед активів було б п'ять будинків, 12 розкішних транспортних засобів, серед інших.

УКазігуа вони зазначають, що мер за останні роки проростив велику кількість властивостей, один від її імені, а інший від родичів та Оберто: нічний клуб Eclipse, три будинки, супермаркет Eclipse та велика кількість транспортних засобів. У селі залишилося зовсім мало сім'ї мера, адже більшість з них залишилося після її арешту. У його будинку майже десяток родичів, які вивезли та продавали велику кількість товарів, які мали супермаркет, а також нічний клуб.

El presidente de la Cámara Municipal, Yenny Rosilen Oberto Camargo y Añuely Montiel Machado

Деяківпали

Уцій мережі торгівлі наркотиками заступник Джейкар Перес з Організації автентичного оновлення (ORA), захоплений тижнями раніше, повідомляє про мера Кейрінета Гонсалеса, який падає з двома родичами: Кельвіном Епією Мачадо та Рендер Хосе Вільялобосом Епіею. Також депутати: Жан Карлос Сільва (Законодавча рада Тачіри) та заступник Тайна Гонсалес Рубіо (PSUV Zulia); також Полізулія Грегоріо Франсиско Амаріс Мелендес та колумбійський псевдонім Ель Компа. Серед перших затриманих був колумбієць Віктор Хуліо Кано Паес, який би зв'язався з державними чиновниками для обслуговування торгівлі наркотиками.

ПрокурорТарек Вільям Сааб заявив, що було встановлено, що «в каравані з трьох висококласних транспортних засобів буде перевозитися схованка з наркотиками», які були розташовані в муніципалітеті Піріту штату Фалькон: спочатку фургон Toyota Tacoma з секретними відсіками та шістьма пачками кокаїну, заарештувавши двоє людей, які були в ньому. У той же час вони зупинили фургон Toyota Prado, куди збиралися мер Кейнірет і заступник Таїна Гонсалес разом з трьома чоловіками. У лісистій місцевості вони знаходять третій фургон, з секретними відсіками та одягом з ідентифікаціями, що натякають на мера.

Владавиявила, пов'язані з подією, три швидкісні катери, які перебували на березі пляжу і які використовувалися б для транспортування кокаїну.

La protesta en la entrada a El Cruce el domingo pasado

З самого моменту, коли Кейрінет Гонсалес заарештований, кермо мера переймає Ануелі Монтьєль Мачадо, який стверджував, що є двоюрідним братом мера, і який спочатку заперечував факти і закликав персонал продовжувати працювати, не звертаючи уваги на те, що говорилося в ЗМІ. «Це все неправильно, мер вийде через кілька годин», - нарешті, наважилася вона сказати. Монтьель взяв PDVAL і доставив їжу, відповідав за управління мерією, тоді як плутанина з приводу скандальної події тривала.

З ранніх годин вчорашньої суботи, очікувалося, що вони виступлять на місці, де сліди були заблоковані в Семпрумі та Перії, комісії, де будуть присутні кілька депутатів, старших військових начальників Сулії та глава PSUV Жаклін Фаріас.

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