Регіональний Pico y Placa: ось як це буде працювати в плані повернення цієї неділі

Цієї неділі, 17 квітня, добігає кінця Великодній міст, а разом з ним і повернення сотень людей до своїх будинків. З цієї причини в'їзд пасажирів приватними транспортними засобами до Боготи буде здійснюватися за обмеженнями регіональних Піко та Плака, які будуть впроваджені втретє для в'їзду до міста з моменту винесення Постанови 002 від 7 січня 2022 року.

Таким чином, у Великодню неділю з 12 години до 16:00 доміста в'їжджатимуть транспортні засоби з парними номерними знаками; а з 16:00 до 20:00- ті, чий номерний знак закінчується непарними номерами.

Згідно з даними Секретаріату районної мобільності, близько 800 000 транспортних засобів покинули столицю країни до інших муніципалітетів, щоб насолодитися великодніми святами. Так само останній звітмерії показує, що в місто вже повернулося понад 400 000 автомобілів.

«Ми запрошуємо всіх мандрівників, які повинні увійти в Боготу наприкінці Великодніх вихідних, спланувати свою поїздку з урахуванням Регіонального піку та плити у Великодню неділю, 17 квітня. Ми рекомендуємо раннє повернення до Боготи з п'ятниці чи суботи, щоб уникнути заторів на дорогах у неділю», - сказав Феліпе Рамірес, районний секретар з питань мобільності.

Яківинятки не стосуються Регіонального піку і плити?

Винятки для руху Pico y Placa Solidario, Shared Car і для медичного персоналу не дійсні для регіональних Pico і Placa.

Штрафи за недотримання заходи Pico y Placa передбачені Національним кодексом дорожнього руху за порушення C.14: «Транзит через обмежені ділянки або часом заборонений компетентним органом». Штраф - це 2022 рік на $468,500. Крім того, транспортний засіб буде знерухомлений.

Закриттяна дорозі Жирардо - Богота

На цій дорозі повідомляється про кілька закриттів, тому, за даними газети El Tiempo, концесія Vía 40 Express дозволить переїхати до смуги руху в різних секторах, включаючи тунель Сумапаз.

Так само ЗМІ повідомили, що існує ймовірність того, що в секторі Наріс-дель-Диявол буде включений протитечія, щоб автомобілі, що повертаються до Боготи, також могли пройти той маршрут, який за своєю природою є одностороннім.

Дорожнікоридори, де застосовується Регіональний Пік і Наліт

Обмеження руху Pico y Placa Regional застосовуватиметься у Великодню неділю (17 квітня) у дев'яти коридорах, що в'їжджають до міста. Бігунами є:

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