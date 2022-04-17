Члени PRI звинувачують Морену у бажанні «підірвати сесію» реформи електроенергії

Федеральнийдепутат Інституційної революційної партії Ксав'єр Гонсалес Зіріонзвинуватив членів Морени у бажанні «розірвати сесію», щоб уникнути визначення напрямку, який буде приймати реформа електроенергії, яку просуває президент Андрес Мануель Лопес Обрадор, і чия основна пропозиція полягає в тому, щоб визначити пріоритети ринку національної електроенергії.

У цьому відео ви можете побачити депутатів як з PRI, так і з Морени кричать і плачуть.

«Це ті, хто ch* gan нації!» члени лави кричали вишню. Зі свого боку, члени триколірної партії кричали «Цього не станеться!»

При цьому чиновник повідомив в своєму особистому кабінеті:

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