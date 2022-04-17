Педро Кастільо: Національне товариство радіо і телебачення критикує ставлення президента до преси

Перед законодавчим відділенням, Перуанська преса вже була групою, з якою тодішній кандидат в президенти Педро Кастільо, мав грубі стосунки, які з плином часу і декількома спробами не змінилися і не покращилися сильно. Останнєвідхилення ставлення глави держави до чоловіків і жінок преси походить від того ж Національного товариства радіо і телебачення (SNRTV), яке розкритикувало останнє прохання про виправлення журналістом , поданим тим же президентом.

«12 квітня 2022 року президент республіки пан Педро Кастільо Террорес звернувся з нотаріальним листом до директора та ведучої програми «Панорама» пані Роксани Куева Меджі, закликаючи її виправити себе на новинній події , яка, виходячи з відповідних доказів, зв'яже його підприємцю, який у партнерстві з кількома китайськими компаніями виграв мільйонерські контракти з чинним урядом», - йдеться як перша мотивація до публікації листа.

Pedro Castillo: Sociedad Nacional de Radio y Televisión critica actitud del presidente ante la prensa

SNRTVзапевняє, що цей факт зобов'язує їх знову висловлюватися, оскільки це серйозний напад на свободу вираження поглядів та право на інформацію в Перу про те, що глава держави загрожує жінці преси кримінально засуджувати, якщо запитуване виправлення не триватиме. Для суб'єкта господарювання, яка опублікувала заяву, Педро Кастільо та його уряд будуть винні в контексті гострої та широкомасштабної політичної кризи.

СКЛАДНІВІДНОСИНИ

«Тривають напади і конфронтаційний тон президента і його прем'єр-міністра проти незалежної преси. Проце попереджається щодня, не тільки в умовах систематичної відмови президента і його міністрів подавати заяви пресі, також відбувається фізичне насильство щодо наших репортерів», - йдеться в публікації щодо жорстокого поводження, зафіксованого на камерах співробітниками держбезпеки.

«Описані події є ситуацією облоги та прямого нападу на свободу вираження поглядів, які ми маємо захищати засобами, які забезпечують національне та міжнародне верховенство права», - говорить Національне товариство радіо і телебачення у документі, виданому.

ЗаяваОфісу омбудсмена також була використана для підтримки позиції SNRTV. Цеконтора, в якій Глава держави підкреслюється, що нотаріальний лист, надісланий господарем «Панорама», порушує статтю 2, пункт 4 Конституції, яка встановлює як основні права свободи інформації та вираження будь-якими засобами соціального спілкування без попереднього дозвіл або цензура або будь-які перешкоди».

Сліднагадати, що протягом перших шести місяців президентства Педро Кастільо Педро Кастільо вважав за краще не давати інтерв'ю і обмежив свою участь із супроводжуючою пресою в його офіційній діяльності. Лишев січні 2022 року було розпочато перший раунд інтерв'ю; однак це в кінцевому підсумку завдавшкоди президенту через те, наскільки суперечливими були ці зустрічі, найбільше говорили про розмову з журналістом CNN Фернандо дель Рінконом іспанською мовою.

Журналіст CNN ставить під сумнів Педро Кастільо та суперечливі призначення міністрів, пов'язані з тероризмом | ВІДЕО: CNN

SNRTV завершив свою заяву, попередивши, що вони продовжуватимуть бути пильними та пильними «засуджувати корупційні акти, які можуть понесені будь-яким державним чиновником, незалежно від їх ньої позиції, влади, яку вони представляють, або політична група, до якої вони належать». Покищо президент Педро Кастільо не оголосив про новий раунд інтерв'ю, щоб прокоментувати або відповісти на те, що сталося після кризи , спричиненої подорожченням цін або доносами тих, хто належить до його найближчого оточення.

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