Патрісія Чірінос проштовхує рух за інтерпелляцію проти міністра Бессі Чавеса

Члени кабінету Анібала Торреса все ще перебувають у центрі уваги Конгрес. Цього разу настала черга міністра праці та сприяння зайнятості Бетсі Чавеса , який останні кілька днів перебував око шторму через авіадиспетчерів, проведених в міжнародному аеропорту Хорхе Чавеса. ПатрісіяЧірінос, член депутата лавки Avanza País, - це той, хто штовхає рух на інтерпелляцію, щоб почути міністра пояснення про кризу, що сталася.

«Що стосується міністра праці та сприяння зайнятості, є кілька питань щодо її придатності та неупередженості для здійснення посади», - йдеться в документі, представленому на одного з міністрів, який з початку її виявив найбільшу лояльність до уряду Педро Кастільо адміністрація та під час криз, з якими вона зіткнулася. Утексті також висвітлюються питання до Чавеса про його академічне минуле після недавнього звинувачення в плагіаті, записаному в його академічній дисертації.

». ..його зв'язки з персонажами, залученими до злочину торгівлі землею та відмиванням грошей, а також інші питання, які ставлять під сумнів його прозорість у зайнятті такої гучної посади», також використовуються як причини ставити під сумнів його перебування на посаді, оскільки Педро Кастільо зійшов до влади. Збільшеннямінімального прожиткового мінімуму також під питанням, оскільки, за словами конгресмена Патрісії Чірінос, «це матиме значний вплив на рівень безробіття та неформальності, а також на період інфляції, який зараз переживає наша країна»,ефект на що вже вказували кілька фахівців.

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Подією, яка мотивувала б рух на інтерпелляцію, був би страйк авіадиспетчерів, який «зачепив понад 8 000 пасажирів, які опинилися в різних аеропортах в той час, коли був оцінений економічний рух у розмірі S/800 мільйонів та мобілізація понад один мільйон національні туристи на тиждень. Санта», говорить рух, який прагне бути офіційним.

БессіЧавес також піддався критиці після заяви про незаконність вищезгаданого страйку. «Мінпраці не санкціонує і не забороняє страйки. Страйки є конституційним правом. (...) Страйк повідомляється з метою дисконту», тобто дотримання формальних вимог закону про колективні трудові відносини.

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Міністерствопраці оголосило про походження зв'язку страйку, щоб Перуанська корпорація аеропортів та комерційної авіації (Corpac) вжила запобіжних заходів, щоб робота аеропорту не постраждала. «Саме в четвер це припущення законності порушено через те, що була порушена стаття 82 закону про колективні відносини, постраждали інші юридичні активи (право на авіаперевезення). Ця угода порушена, і трудовий портфель оголошує незаконність страйку», - сказав Чавес.

Зіткнувшись з цим сценарієм, Дієго Базан, член Аванзи Паїс, сказав, що є «достатні підстави» для його робочої групи, щоб підтримати захід, який просуває його колега. ЗАльянсу за прогрес його речник Едуардо Салхуана запевнив, що підпише інтерпелляційний рух. «Кабінет Торреса вже йде, він виявив чітку некомпетентність» і що «прем'єр-міністр більше не має довіри громадян», - сказав він Лімі щодня El Comercio. Зі свого боку, конгресмен Рут Люк сказала, що перегляне аргументи, написані в документі.

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