Прокуратура Мехіко відкрила папку розслідування про вибух в Істапалапі

Вдень цієї суботи, 16 квітня, стався вибух у продовольчому закладі , розташованому в мерії Ізтапалапа в Мехіко, нібито через накопичення газу.

За даними Героїчного пожежного департаменту Мехіко, який опублікував подію через соціальні мережі, сталася пожежа, в результаті вибуху в районі Ампліасьон Рікардо Флорес Магон в Пасторах та Пуенте Тітла, кол. Естрелья-дель-Сур.

Персонал з пожежної охорони Мехіко прийшов після виклику 911, який повідомляє про надзвичайну ситуацію, який прийшов провести роботу, щоб загасити полум'я. До 20:00 вночі вони перебували в завданні вивезення сміття і охолодження району. Вони також повідомили про щонайменше три травми від інциденту.

La fiscalía investigará el incidente (@Bomberos_CDMX)

З цієї причини Генеральна прокуратура Мехіко (FGJCDMX) оголосила, що розпочне розслідування для уточнення фактів та оновлення кількості постраждалих, яка склала п'ять . Вони отримали медичну допомогу персоналу рятувальної та екстреної медичної ескадрильї (ERUM), а потім були передані до лікарні.

Вибух, за інформацією влади, стався всередині продуктового закладу, де продавалися бургери.

Згідно з першими повідомленнями, екстрений виклик повідомив про вибух, тому Управління прокурора територіального розслідування в Істапалапі, приєднане до Генеральної координації територіальних розслідувань, ініціювало папку розслідування за злочини майнових ушкоджень та каліцтва.

La explosión se dio en la tarde de este sábado 16 de abril (@SGIRPC_CDMX)

З цієї причини співробітники FGJCDMX втрутилися на місці для співробітників Загальної координації судових розслідувань та експертних служб, експертів з різних питань, щоб підготувати відповідні висновки.

З іншого боку, співробітникам слідчої поліції (PDI) було доручено пошук камер спостереження, державних та приватних, а також потенційних свідків, щоб зібрати додаткові докази, які можуть бути інтегровані в папку слідства.

При цьому співробітники Головного управління з уваги жертв злочину, приєднаного до Загальної координації розслідування гендерних злочинів, вирушили на місце, а також до лікарень, до яких були переведені потерпілі особи, щоб надати їм відповідний супровід.

Se registraron los cilindros y los tanques en los que no encontraron señales de fuga (@SGIRPC_CDMX)

З іншого боку, Секретаріат з комплексного управління ризиками та цивільного захисту повідомив через свої соціальні мережі, що катастрофа виникла через накопичення газу.

Вони повідомили, що всередині приміщень було виявлено близько 7 ЛП газових балонів різної потужності і стаціонарний бак об'ємом 300 літрів. Влада перевірила контейнери і визначила, що «ні в кого не було витоків».

Ще одна пожежа, мабуть, викликана накопиченням газу, сталася в ратуші Venustiano Carranza , запаленої в стаціонарному резервуарі ємністю 300 літрів, спалюючи 2 кімнати і залишивши одну людину пораненою.

ЕРУМ фельдшери лікували і передали чоловіка в лікарню для опіків. За даними Секретаріату з комплексного управління ризиками ,постраждала площа становила 150 квадратних метрів. Відповідні органи здійснюють оцінку майна та будь-яких можливих структурних збитків.

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