Члени четвертого кварталу підвели реформу електроенергії через день після дебатів у Сан-Лазаро

Дискусія та голосування щодо реформи електроенергії не за горами. Зцієї причини кілька членів Четвертої трансформації президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ) високо оцінили енергетичну ініціативу головного виконавчого директора.

Такий випадок з главою уряду Мехіко Клаудії Шейнбаум, яка через свій акаунт уTwitter запевнила, що минулі адміністрації « знищували» Федеральну комісію з електроенергетики( ЗЗЕ).

«Коли Luz і Fuerza del Centro зникли, вони передбачали @CFEmx як компанію світового класу. Тоді вони знищували його. Суть, приватизувати все. СьогодніЄвропа страждає від цієї моделі. Пропозиція зберегти приватні інвестиції без втрати суверенітету електроенергетичного сектора: 46-54%», - написав президент столиці в соціальних мережах.

Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa de AMLO (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Зі свого боку, Хесус Рамірес Куевас, прес-секретар президентства, заявив, що «літій є стратегічним мінералом для майбутнього країни». Він також порівняв дебати, які заплановані на 17 квітня в Сан-Лазаро, з обороною нафти, яку проводить колишній президент Лазаро Карденас.

«Літій є стратегічним мінералом для майбутнього країни. Запобігання приватних поступок рівносильно обороні нафти генералом Карденасом. Як і тоді іноземні компанії мають представників в Конгресі. Серце дебатів - подбати про те, що є нашим», - написав Рамірес Куевас у своєму акаунті в Twitter.

«Історія закликає нас ще раз відстоювати національний інтерес. Народочікує, що законодавці проголосують за #ReformaEléctrica. Економічнанезалежність заснована на енергетичному суверенітеті. Електрика наша, віддавати її іноземцям - це зрада», - додав він.

La Reforma eléctrica se discutirá el próximo 17 de abril (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM) Margarito Pérez

Однак президент Ради директорів Палати депутатівСерхіо Гутьєррес Лунаподілився низкою фотографій, що показують законодавців засідання партії вишневих до обговорення в Сан-Лазаро. На зображеннях зображені Ігнасіо Майер, координатор лави Морени; Андреа Чавес Тревіньо, серед інших. Була також участь Карлоса Айси,PRI, який «зрадив» свою партію за підтримку ініціативи Табаскеньо.

Mier Velazco також опублікував відео, на якому законодавці Національного руху регенерації (Морена) співають мексиканський національний гімн і сказав: «Ми готові @DiputadosMorena захищати націю. Наставчас для визначень. Ми підтверджуємо свою відповідальність за людей Мексики, повертаємо суверенітет електроенергетичного сектору та припиняємо зловживання приватними компаніями. Більше немає мародерства за рахунок мексиканців».

З іншого боку, депутати Інституційної революційної партії (PRI) прибули до законодавчого органуСан-Лазаро за день до обговорення реформи Лопеса Обрадора,щоб проголосувати проти неї.

Legisladores de Morena se reunieron a un día del debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

70 PRI, які прибули близько 18:00 годин 17 квітня в двох автобусах, хочуть запобігтиприхильникам 4Т «, які стояли в п'ятницю позаПалатою депутатів , не допустити їх вступу на голосування, тому вони прийшлипровести ніч з сумками , акт який відомий на політичному сленгу як «ночівля».

Окремо федеральні депутати Партії Демократичної революції (PRD) на чолі зЛуїсом Чазароувійшли до Законодавчого палацу близько 14:00, щоб забезпечити їх відвідуваність на засіданні, цитованому о 10 ранку.

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