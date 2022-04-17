Чоловік наймає озброєну групу, щоб катувати двоюрідного брата, який би вдарив його дочку

Останніми годинами Генеральний прокурор підтвердив, що людину, яка 15 років тому найняла збройну групу, щоб погрожувати, катувати та витіснити свого двоюрідного брата через сімейну проблему, був захоплений та притягнутий до відповідальності в Попаяні.

Ця історія починається в 2007 році в селі Ель-Рінкон муніципалітету Ель-Росаріо в Наріньо, коли полоняний зіткнувся з двоюрідним братом, звинувачуючи його в тому, що він побив свою дочку. Вінзаперечував це і не визнав звинувачень.

Чоловік, ім'я та обличчя якого не були розкриті прокуратурою, незадоволений відповіддю свого родича, шукає спосіб врегулювання облікових записів та контактів псевдоніма Рауля, лідера незаконної групи, що діяла в цьому районі на момент інциденту, і просить його втрутитися. Він просить його залякати свого двоюрідного брата.

Псевдонім Рауль приймає запит і має кількох членів збройного угрупування нібито супроводжувати ув'язненого, щоб утримати свого двоюрідного брата, якого кляп і відвезли в сектор, відомий як Ель Матадеро.

Опинившись в Ель-Матадеро, чоловіки псевдоніма Рауля залякали його гвинтівками, били і кидали в прірву, викликаючи переломи ніг і рук.

Як і раніше незадоволений, згідно з розслідуванням прокуратури, ув'язнений і псевдонім Рауль запросили у потерпілого квоту грошей, давши йому крайній термін визнати побиттям дочки двоюрідного брата.

Жертватак і не прийняла звинувачень і була змушена покинути регіон в компанії свого сімейного ядра.

Нарешті, через 15 років агресор, який організував катування цієї людини, був захоплений у Попаяні (Каука) і подарований перед суддею гарантій прокурором з Управління з порушень прав людини, який звинуватив його у злочинам катувань та примусового переміщення.

Чоловіка відправили до в'язниці на профілактичній основі, при цьому були укладені розслідування.

В останні кілька годин прокуратура також оголосила, що чоловіка, який вбив свого партнера в ніч на Страсний четвер в столиці Атлантики, відправлений до в'язниці.

Згідно з розслідуванням прокуратури, феміцид стався в районі Ла-Плайя-де-Барранкілья, 14 квітня, коли 44-річний чоловік, як повідомляється, поранив ножем свого 30-річного романтичного партнера, який, на думку Інституту юридичної медицини, впливаючи стегнової артерії, що викликало у нього значну крововтрату, яка в кінцевому підсумку призвела до його смерті.

Підсудний був захоплений у флаггранті членами Національної поліції в формі після того, як його насторожила громада, він буде переведений до в'язниці району Ель-Боске для дотримання заходів безпеки.

Згідно з інформацією прокуратури, 15-й муніципальний кримінальний суд з функціями нагляду за гарантіями наклав проти чоловіка тюремний захід безпеки за злочин загострилася феміциду.

Нарешті, прокуратура також оголосила за останні кілька годин, що кримінальна палата Високого суду Вільявісенсіо підтвердила 15-річний та 3-місячний тюремний термін, призначений Крістіану Девіду Каррансі Родрігеса, співавтору, відповідального за смерть Хуана Девіда Мартінеса Кардони.

Згідно з розслідуванням прокурора, можна було встановити, що підсудний брав участь у нападі, який коштував Хуану Девіду Мартінесу Кардоні його життя, після того, як був кілька разів застрелений у селі Ла Сесілія у Вільявісенсіо (Мета), у квітні 2016 року.

Враховуючи силу доказового матеріалу, підсудний прийняв звинувачення у вбивстві в конкурсі з кваліфікованими, загостреними крадіжками та виготовленням, обігом та носінням вогнепальної зброї.

Варто уточнити, що цей вирок був винесений в першій інстанції окружним суддею, у жовтні 2017 року, але був оскаржений представником потерпілих; визначення, яке було підтверджено палатою кримінальної деконгестиції Вищого суду Вільявісенсіо.

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