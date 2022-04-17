Вторгнення в Україну LIVE: Росія поставила мирні переговори на лінії і видала попередження військам оборони Маріуполя

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Local residents ride bicycles as the body of a civilian killed during Ukraine-Russia conflict lies in street near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Росіяставить під загрозу мирні переговори з Україною, надаючи ультиматум київським військам у Маріуполі під час початку 52-го дня вторгнення.

Президент Зеленський дав зрозуміти умови досягнення домовленостей між двома країнами, в тому числі припинення нападів у Маріуполі.

Населення продовжує найбільше страждати від наслідків і жаху атак. За даними Управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних питань (ОЧА), майже півтора мільйона жителів східної України перебувають без водопроводу, додавши до чотирьох з половиною мільйонів, які не мають належного доступу до безпечної питної води.

Осьхвилина за хвилиною російського вторгнення в Україну (український час, GMT+3):

Неділя, Квітень 17

5:05: Російські підрозділи ППО збили військово-транспортний літак, що несе західну зброю на околиці Одеси, повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

«Під Одесою російські війська ППО збили український військово-транспортний літак, який доставив велику партію зброї, поставленої в Україну західними країнами», - повідомив прес-секретар Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

4:48: Більше 70% будівель в місті Ірпінь були пошкоджені або зруйновані російськими військами, повідомляє Київ Незалежний цитує мера населеного пункту, розташованого на західному краю Києва.

У телеграм-пості Олександр Маркушин заявив, що дослідження ООН, засноване на супутникових даних, показало, що 115 будівель були повністю зруйновані, 698 були значно пошкоджені, 187 були частково пошкоджені.

4:23: Російська армія попросила цієї неділі українських військ в обложеному місті Маріуполі здати і скласти зброю з 6:00 години в Москві, гарантуючи, що таким чином вони будуть позбавлені свого життя.

«Збройні сили Росії пропонують заблокованим у Маріуполі бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземних найманців припинити бойові дії та скласти зброю з 06:00 московських годин у неділю, 17 квітня, вони будуть позбавлені свого життя», - йдеться у повідомленні Міноборони Росії.

Натомість українські сили, які не складають зброю, «доведуть свою долю», як запевнила в заяві російська оборона, закликаючи українських військових прийняти «єдино правильне рішення про припинення бойових дій», де б їх «маніпулятори» змусили їх боротися «за ідеї нацизму».

3:05: Поставки останнього пакету допомоги з безпеки адміністрації Байдена в Україну «почали надходити», - повідомив CNN чиновник Білого дому цієї суботи ввечері.

Президент США Джо Байден схвалив кілька днів тому додатковий пакет зброї, боєприпасів та допомоги в безпеці Україні на 800 мільйонів доларів . Вперше США домовилися надати Києву такі види потужних можливостей, як 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гармат гаубиці і 300 безпілотників Switchblade більше.

Відправка $800 млн призводить до більш ніж $3 млрд загальний обсяг військової допомоги, який США надали Україні.

2:17: Головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Микола Євменов зустрівся в місті Севастополі, в Криму, з екіпажем корабля «Москва», після того, як він затонув минулого четверга в Чорному морі після вибуху.

Під час зустрічі Євменов повідомив співробітникам російського флагмана, що офіцери, мічмани і моряки продовжуватимуть служити в ВМФ Росії, і що традиції ракетного круїзу «Москва» будуть дбайливо збережені і продовжені, як повідомляє Міноборони Росії.

Крім того, в російському оборонному портфелі повідомили в четвер, що флагман його Чорноморського флоту затонув під час буксирування після пожежі в результаті нападу з боку української армії, хоча з тих пір він не давав жодних подробиць про те, як відбувався цей наступ.

Україна, зі свого боку, запевнила, що російський корабель вибухнув через те, що на нього потрапили дві крилаті ракети українського виробництва типу «Нептун».

00:21: Російський генерал-майор Володимир Фролов з 8-ї армії загинув у бою Україна і була похована в Росії цієї суботи, згідно із заявою губернатора Санкт-Петербурга.

Заява Олександра Беглова не дає подробиць про те, коли і де помер Фролов.

Vladimir Frolov

Будучи заступником командира 8-ї армії, Фролов очолив сили, розгорнуті в районі поблизу Маріуполя, спустошеному портовому місті, яке Росія облодила майже три місяці тому.

Зображення в російських державних ЗМІ показують гробницю Фролова на Серафимовском кладовищі в Санкт-Петербурзі, покритому червоними квітами.

З початку вторгнення армія Володимира Путіна зіткнулася з запеклим опором. Експерти стверджують, що Кремль мав труднощі з прогресом так швидко, як і очікувалося. А з початку свого настання, сам Кремль визнав понад 21 000 солдатів, загиблими в бою, більшість з них молодих людей, яких відправили обдуреними на бій, тому що думали, що збираються на навчання. Цифратакож включає більше 20 військових діячів високого рівня.

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