Оголошено втручання річки Гуатапурі та виселення вуличних торговців у Валледупарі

Влада Валледупара оголосила, що в найближчі два тижні втрутиться річка Гуатапурі та Малекон, тому вони виселять вуличних продавців, які там знаходяться.

«Через15 днів річка збирається втрутитися, і всім вуличним продавцям доведеться виїхати туди, тому що деякі роботи будуть проведені на дощатому настилі, щоб прикрасити сектор. Деякі характеристики вже були зроблені постачальниками, а деякі збираються залишитися там, але в належній формі», - сказав муніципальний секретар Артуро Кальдерон.

Чиновник також попередив, що операції по відновленню громадського простору будуть проводитися спільно з Регіональною автономною корпорацією Cesar, Corpocesar та Національною поліцією, з метою виселення вуличних продавців.

Він також додав, що «ми формулюємо інформацію з Корпоцесаром та поліцією, щоб приймати рішення до та під час річкового втручання, щоб дати порядок наметам, але не переходячи або не порушуючи прав людей».

Про це втручання публічного простору, як оголосив секретар міського управління Артуро Кальдерон Риваденейра, дається для відповіді на останні скарги екологів щодо подій, які нападають на річку Гуатапурі, у спа-центрі Хуртадо у Вальєдупарі.

Там, де на руслі річки Гуатапурі була побудована цементна тераса, яка використовується, згідно з інформацією El Tiempo, купці, які розміщують там стільці, столи та намети.

«Тераса була побудована на правому і лівому берегах потоку недобросовісними людьми, імовірно пов'язаними з торгівлею, для розміщення коропа», - пояснив біолог Вілсон Перес Асканіо, який попередив, що вплив вторгнення притоки завдає серйозної шкоди всім видам риб, які існують в це біогеографічна область, тому що, є також докази того, що біля підвісного моста зведена ще одна земляна тераса.

За даними екологічного годинника Valledupar, з яким консультувалася газета, ці конструкції «віднімають природний простір від річки та запобігають проникненню води. Це шкодить динаміці притоки і може спричинити стрес для риб, оскільки у них немає місця для плавання та пошуку їжі», - пояснив Луїс Маестр, екологічний сторож для Валледупара.

Протаку ситуацію повідомили органи охорони навколишнього середовища в листопаді минулого року, коли Маестр виступив з проханням до мерії, Корпоцесару та контролюючим органам щодо боротьби з цими передбачуваними порушеннями.

Так само, згідно з інформацією місцевих ЗМІ, екологи та захисники річки Гуатапурі також повідомили, що 26 та 27 березня були зафіксовані лісові пожежі та порізи дерев, розташовані поблизу поліції CAI цього сектора.

«Yiyo» Мартінес, еколог, опублікував відео, в якому він розповів, що вуличні торговці, мабуть, живуть за поліцейським відділенням, і що вони встановили намети та імпровізовані туалети. Однак, не задоволені цим, вони вирізали частину стародавнього каучукового дерева, яке знаходиться в цій місцевості.

Варто пам'ятати, що 11 квітня Управління громадського простору оголосило, що понад 50% публічного простору в місті було втручено завдяки освітнім, оперативним сесіям, оглядам ґрунту, спільним столам та міському контролю.

За словами секретаря Кальдерона, ці роботи проводилися в районах спа-центру Хуртадо, Авенідас Симон Болівар та Фундадорес; Калле 44, Транспортний термінал, Центр міста, Ла-Невада, Вілла Янет, 12 жовтня, магазини ARA, Аеропорт, Торрес де Нандо Марін, Популярна галерея, Comuna 5, парк Дон Альберто, Ель-Віаджеро Парк, Альгарробільо, Кортіхос, Караколі та інші сектори.

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