За 106 днів у Картахені загинуло 101 людина

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

За 106 днів, що минули в 2022 році, 101 людина загинула в Картахені. Цеозначає, що майже кожен день року громадянин жорстоко гинув в столиці Болівара.

Влада детально описує, що більшість вбивств сталися протягом першого місяця року. З1 по 31 січня було зафіксовано 35 вбивств, з яких 18 випадків були від вбивств, 15 - за сварки, один - за пограбування, а інший - за передбачуваний лінч. Цей сезон був найжорстокішим з останніх восьми років у Картахені.

У списку також повідомляється 24 вбивства в лютому, з яких 13 випадків були в замахах, 9 в сварках і залишилися за обставинами, що підлягають з'ясуванню. У березні було 31 вбивство, з них 23 - у вбивствах, шість в сварках і одне - в грабежі. Решта випадків траплялися в перші два тижні квітня.

Столична поліція підтвердила, що з 54 випадків постраждалих чоловіків, про які повідомлялося у 2022 році, 39 пов'язані з силами самооборони Гайтаністи Колумбії, також відомими як клан Перської затоки, та GDO Los Robledos, бандою, яка прибула з Медельїна наприкінці минулого року. Ці групи оскаржуються територією з метою стягнення злочинних доходів від мікроторгівлі.

З іншого боку, було зазначено, що 36 вбивств «були викликані соціальною нетерпимістю (сварками, домашнім насильством тощо)».

Секційнапрокуратура Болівара запевнила, що з 106 зареєстрованих вбивств 42,61% було уточнено. Цейпрогрес означав захоплення 55 підозрюваних вбивць, 30 з них у флаггранті та 25 за рішенням суду. Також було вилучено 243 вогнепальну зброю та понад 5500 акул. Також було зроблено висновок, що кілька випадків постраждалих людей були замовлені псевдонімом «Паті Паті», головою клану Перської затоки в Картахені, та двома іншими суб'єктами, відомими як «Маррана Горда» та «Колорадо».

Це значне збільшення кількості вбивств, які сталися в місті протягом перших 100 днів року. Підкреслено, що в 2021 році кількість зареєстрованих вбивств була досягнута в першому півріччі (30 червня), а не протягом чверті. Протягомперших шести місяців минулого року зафіксовані випадки вбивств: 23 січня, 15 лютого, 19 березня, 10 квітня, 21 у травні та 13 червня. Наприкінці квітня 2021 року вбивства склали 57, а наприкінці травня 78.

Влада каже, що вживають заходів для того, щоб ці числа вбивств зменшилися. Будутьпосилені операції з демонтажу структури клану Перської затоки і Лос-Робледос, що працюють в Картахені.

З іншого боку, слід зазначити, що влада має завдання припинити мережі торгівлі дітьми в місті, ще одна проблема, яка зростає цього року. Мабуть, дорослі пропонують Картахенських дівчат та молодих людей так, ніби вони були товарами. В середньому вони стягують за них 200 000 песо (близько 53 доларів).

У відповідь на звинувачення поліція Картахени запевнила, що стратегія «Це не йде» є активною, з якою втрутилися людні місця в місті та захоплено понад 30 підозрюваних сутенерів. Влада заявила, що вони прагнуть продовжувати бути присутніми на пляжах та у всьому туристичному секторі Картахена.

За даними Колумбійського інституту національного добробуту сім'ї, протягом 2021 року в Картахені було проведено 660 процесів відновлення прав через сексуальне насильство, і з них 26 відповідають комерційній сексуальній експлуатації дітей та підлітків (ESCNNA).

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