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Неділя 17 Квітень 2022
Україна

«Я наказав номер 19 у виборі піти слідами Фредді Рінкон»: Теофіло Гутьєррес

Нападник барранкілеро не оминув увагою, що означає для нього його стартовий номер, кожен він носив сорочку клубу чи збірної

Newsroom Infobae

17 Квітень 2022
Тренер Депортіво Калі не зміг приховати свою ностальгію і щастя за згадування кумира збірної Колумбії/ (Win Sports)

Для нападника чемпіона з Депортіво Калі, Теофіло Гутьєррес, що зробив колишній гравець Фредді Рінконв історії професійного футболу, є неоціненним.

«Він залишив душу на корті і залишив Колумбію в найкращі часи з хорошим футболом», - це спогади, які має 36-річний гравець Барранкільї проКолосБуенавентура, який помер у клініці Імбанако в Калі в ніч на середу, 13 квітня на Великдень у 2022 році.

Нинішнійгравець цукрової скриньки поспілкувався з каналом Win Sports про жалюгідну новину, яку переживає національний спорт, і висловив свою думку щодо того, що він мав на увазі, як він дивився на його гру, і що він буде служити еталоном та зразком для наслідування в перші дні як професіонал. Це були його слова:

У данину вони відплатять у ці вихідні Рінкон Валенсії на Олімпійському стадіоні Паскуаль Герреро в класиці Калі між Америкою та Депортіво Калі, Теофіло та Адріан Рамос будуть носити номери Фредді, використовуваний у минулому, і вшанує його пам'ять з огляду на те, що країна в спортивний та історичний траур після його від'їзду.

Окрім цієї пам'ятної події, Тео розповів причину, чому ви носили номер 19 у більшості команд, де він грає, та детально розповів пояснення про це, назвавши Рінкон Валенсія:

Через чотири дні після офіційної смерті національні та міжнародні данини Рінкону, який вдень цієї суботи, 16 квітня, був похований на митрополичому кладовищі Півдня в Калі, не припиняються. З останнім прощанням їхні близькі побачили, як труну ховали на землях Валлекаукани, загорнуті колумбійським прапором, прапором Америки з Калі та стрічкою з ім'ям нападника.

У матчі на дату 16 Ліги BetPlay I 2022 між Independiente Santa Fe та Alianza Petrolera команда кардинала віддала належне гравцеві, який носив сорочку кардинала як свій перший клуб у першому дивізіоні.

На стадіоні Nemesio Camacho El Campín в Боготі гравці з Санта-Фе вийшли на поле з прапором , читаючи фразу «Фредді, ми назавжди перенесемо вас у своїх серцях. Відпочивай з миром», в той же час вони співали гімн Боготи. Обидві команди зустрілися в центрі корту на хвилину мовчання в пам'ять про Колоса.

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