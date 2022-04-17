«Я наказав номер 19 у виборі піти слідами Фредді Рінкон»: Теофіло Гутьєррес

Тренер Депортіво Калі не зміг приховати свою ностальгію і щастя за згадування кумира збірної Колумбії/ (Win Sports)

Для нападника чемпіона з Депортіво Калі, Теофіло Гутьєррес, що зробив колишній гравець Фредді Рінконв історії професійного футболу, є неоціненним.

«Він залишив душу на корті і залишив Колумбію в найкращі часи з хорошим футболом», - це спогади, які має 36-річний гравець Барранкільї проКолосБуенавентура, який помер у клініці Імбанако в Калі в ніч на середу, 13 квітня на Великдень у 2022 році.

Нинішнійгравець цукрової скриньки поспілкувався з каналом Win Sports про жалюгідну новину, яку переживає національний спорт, і висловив свою думку щодо того, що він мав на увазі, як він дивився на його гру, і що він буде служити еталоном та зразком для наслідування в перші дні як професіонал. Це були його слова:

У данину вони відплатять у ці вихідні Рінкон Валенсії на Олімпійському стадіоні Паскуаль Герреро в класиці Калі між Америкою та Депортіво Калі, Теофіло та Адріан Рамос будуть носити номери Фредді, використовуваний у минулому, і вшанує його пам'ять з огляду на те, що країна в спортивний та історичний траур після його від'їзду.

Окрім цієї пам'ятної події, Тео розповів причину, чому ви носили номер 19 у більшості команд, де він грає, та детально розповів пояснення про це, назвавши Рінкон Валенсія:

Через чотири дні після офіційної смерті національні та міжнародні данини Рінкону, який вдень цієї суботи, 16 квітня, був похований на митрополичому кладовищі Півдня в Калі, не припиняються. З останнім прощанням їхні близькі побачили, як труну ховали на землях Валлекаукани, загорнуті колумбійським прапором, прапором Америки з Калі та стрічкою з ім'ям нападника.

У матчі на дату 16 Ліги BetPlay I 2022 між Independiente Santa Fe та Alianza Petrolera команда кардинала віддала належне гравцеві, який носив сорочку кардинала як свій перший клуб у першому дивізіоні.

На стадіоні Nemesio Camacho El Campín в Боготі гравці з Санта-Фе вийшли на поле з прапором , читаючи фразу «Фредді, ми назавжди перенесемо вас у своїх серцях. Відпочивай з миром», в той же час вони співали гімн Боготи. Обидві команди зустрілися в центрі корту на хвилину мовчання в пам'ять про Колоса.

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