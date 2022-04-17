Ернан Баркос забив четвертий гол Аліанзи Ліми проти Universitario за «Ліга 1 2022»

АланзаЛіма виграла Університет Депортес 3-1 в рамках 10 дата турніру Апертура де ла Ліга 1 2022. «Інтимний» акторський склад домінував у діях і взяв під контроль матч, зіграний на Монументальному стадіоні. У цьому сенсі, коли здавалося, що оцінка не сильно зміниться, Ернан Баркос, здавалося, розширив переважну перевагу та забив четвертий гол відвідувачів.

Ернан Баркос забив 4:1 за Аліанса Ліма проти Universitario за класику Ліги 1 2022. (Відео: ПЕРЕВОРОТ ПЕРУ).

ПРЕВІЯ

Університет Депортес та Аліанса Ліма зіткнуться один з одним сьогодні, у неділю, 17 квітня на стадіо« Монументальде-Ат» на день 10 туру Турніру Ліга 1 Апертура 2022 року. Це буде матч, який буде зіграний тільки з місцевими вболівальниками.

The 'merengues' досягти перуанської класики футболу мотивовані після додавання двох перемог поспіль в турнірі. В обох випадках з труднощами повернення на табло після падіння 1-0: вдома він бив АДТ 2-1 дубль від нападника Алекса Валери і як відвідувач обіграв Ayacucho FC 2-1 з голом в останню хвилину нападника Енді Поло.

Домовласники набрали 16 очок у турнірній таблиці змагань і знаходяться на шостому місці з різницею в п'ять балів порівняно з першим місцем, яке утримують Cienciano та Sport Huancayo, обидва з 21 одиницею очка.

Спочатку вважалося, що Валера пропустить цей матч через фізичний дискомфорт на початку тижня, але він одужав в останню хвилину і буде в стартовій одинадцять. Крім того, Хосе Карвалло та Альдо Корзо будуть ініціалістами після проблем зі здоров'ям та фізичними проблемами, які вони зазнали.

Аланза Ліма, зі свого боку, приїжджає на поєдинок зі складним подарунком, особливо в Копа Лібертадорес, де вона все ще не може скласти і вже починає створювати дискомфорт у своїх шанувальників, які сподіваються, що цей поєдинок стане одним із відскоку.

У міжнародному турнірі прем'єра «інтимного» нічия відбулася з поразкою аргентинської річкової Плейти в Лімі (0-1), а потім програв Чиліcolo Colo в Сантьяго (1-2). Звичайно, в Лізі 1 він повернувся до перемоги після 3 падінь поспіль, що в даний час утримує його на 13-му місці в таблиці з вісьмома очками, але з очікуванням матчу проти Sport Huancayo.

Якщо Universitario виграє матч, він потрапить в боротьбу за перше місце в національному футболі. Але якщо це зробить Аланза Ліма, вона почне виходити з останніх місць чемпіонату першого дивізіону.