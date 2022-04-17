Данна Паола підпалила сітки зухвалим бікіні: «Під впливом Місяця»

Данна Паола вважається однією з мексиканських художників з найбільшою міжнародною присутністю через свою довгу кар'єру в середовищі; вона постійно отримує визнання громадськості через тендерні повідомлення, які в кінцевому підсумку перетворюють її публікації на відображення впливу, який вона створила серед неї тисячі шанувальників. Однак це ще не все, вона також вкрала більше, ніж дихання зі своїми знаковими нарядами та природною красою.

Ці вихідні не стали винятком, головна героїня Емі: дівчина з блакитним рюкзаком здивувала своїх понад 33 мільйонів підписників в Instagram парою фотографій, які вона зробила з райського місця, обрамлене величезними пальмами та великими зеленими зонами. Але центром уваги став не прекрасний пейзаж, а ефектна фігура, яку співачка носить у віці 26 років.

Виконавець « Мала Fama » позував для камери у показовому, здавалося б, металевому бікіні, яке контрастувало з сонячними променями на її шкірі та довгим каштановим волоссям. ДаннаПаола завершила свій погляд простим намистом і великими сонцезахисними окулярами, але те, що закінчилося крадіжкою всіх очей, були її ноги і контурний живіт.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

«Під впливом Місяця», - написала вона у своєму дописі в Instagram, і це було за лічені хвилини до того, як вікно коментарів було заповнено хвилею лестощів на її честь, де хоча деякі скористалися можливістю надіслати їй привітання та визнання в любові, а також визнаючи незаперечне красу мексиканки, інші аплодували його сміливості.

«Корпазо», «Дочка Меїса!» , «Ти класний», «Я вмираю», «Найкрасивіша в світі», «Ти повний місяць», «Найдорожче», «Жінка», були деякими реакціями. У цьому ж розділі з'явилися деякі фігури ЗМІ, такі як Апіо Кіхано, Софія Рейес та Карла Діас,які висловили свої почуття вогненними емоджи.

Загалом, фотографії Данни Паоли викликали ейфорію серед користувачів соціальних медіа, які не були задоволені визнанням її краси в розділі коментарів, також відтворювали зображення на інших платформах, зробивши їх вірусними. Це не перший раз, коли художник пережив подібну ситуацію.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

Кілька днів тому вона опублікувала фотографію, яку вона зробила зовні об'єкта, де виділила вершину зіркового типу в фіолетових тонах, що залишило її шанувальників безмовними прозорими плівками та точними областями, які вона покрила. В даний час обидві фотографії ось-ось перевищить півтора мільйона лайків.

Раніше Данна Паола поділилася своїми почуттями щодо сорому тіла (приниження тіла) після друкованих ЗМІ, зосереджених на недавньому стаття, яка зробила на її честь аспекти, пов'язані з жіночою красою, а не з її останніми професійними тріумфами, як вона спочатку думала. Зіткнувшись з відмінностями, актриса провалила кут через свій акаунт у Twitter.

«Щоразу, коли я роблю інтерв'ю, я говорю про свої проекти, мій поточний стан, мотивацію, психічне здоров'я тощо Але мене завжди запитують про своє тіло, це завжди точка зору, і я роками борюсяз цими питаннями і перетворюючи їх на щось позитивне», - сказав він.

Danna Paola tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@dannapaola)

«Цього разу під час інтерв'ю вони зробили занадто багато уваги на тому, як я виглядаю зараз, зокрема зі своїм тілом, і я чесно уникав цих питань і зосередився на моєму психічному здоров'ї, оскільки це допомогло мені дуже піклуватися про себе зовні», - додав він.

З цього приводу актриса пояснила, що журнал намагався підкреслити «як це виглядає зараз», і вона шукала способи перевернути їх, розмовляючи про проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям, щоб вона могла виглядати краще у всіх аспектах.

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