Колумбія виділяється на Бостоні «Speciality Coffee Expo» з 40 спеціальною кавою

Foto de archivo. Un campesino recolecta café en un cultivo cerca al municipio de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, 14 de mayo, 2012. REUTERS/José Miguel Gómez

Кілька днів тому у Бостоні завершилося видання Specious Coffee Expo 2022 року, найважливішої промислової кавової вітрини у світі , в якій делегації Толіми, Рісаральди, Кальдаса та Кіндіо брали участь з 40 спеціальними сортами кави .

Делегація, яка представляла Колумбію на Спеціальній виставці кави, складалася з Регіону адміністративного та спеціального планування (RAP) кавового регіону і зуміла зміцнити відносини з потенційними покупцями під час ярмарку в Бостоні.

Згідно з балансом, представленим губернатором Кіндіо Роберто Джарамілло, на завершення своєї участі в цьому заході він сказав, що «це списа, щоб мати можливість інтернаціоналізувати наш продукт, щоб мати можливість вийти на великі ринки з цими зусиллями, які ми докладаємо від відділи, які інвестують у жінок виробників кави, в машини, в акомпанемент».

У той же час Енджі Моліна, комерційний радник департаменту Толіма, також сказала El Tiempo, що вони бачать « дуже хороші можливості привезти людей з різних країн до наших регіонів для створення трансферу технологій, передачі знань, щоб зрозуміти ринок спеціальності та почати говорити мова кави більш технічним способом для ефективного доступу до ринків».

Від імені виробників генеральний директор бренду Don Julio de Santa Rosa de Cabal Хуліо Сезар Гонсалес розмірковував, що їм вдалося зв'язатися з потенційними інвесторами на ярмарку. «У нас були 2 або 3 дуже релевантні контакти. Двоє з них хочуть купити нашу каву. Ми повинні докласти зусиль для досягнення кількості, яку вони вимагають».

Так само Сезар Аугусто Осоріо, представник Q' Grader Caldas, сказав місцевим ЗМІ, що: «Завжди важливо прибути на ярмарок першого рівня, надати видимість кафе, видимість, яку заслуговує Кальдас, що Кавова вісь заслуговує завдяки зусиллям RAP».

З RAP менеджер Луїс Гільєрмо Агудело Рамірес відсвяткував участь національних виробників кави, але також нагадав, що після ярмарку ще існує цілий план дій, які потрібно реалізувати. «Ми сподіваємось продовжувати позиціонувати кавовий регіон як великого виробника кави. У нас є всі якості і всі можливості».

Згідно з інформацією El Tiempo, Агудело Рамірес пояснив, що RAP прагне отримати кращі ціни на ці 40 спеціальних кави і, таким чином, скористатися роботою 160 000 сімей, що виробляють, та роботу, яку вони генерують.

Наступного серпня кавова індустрія RAP доставить потенційних покупців спеціальної кави до 4 відділів, щоб вони могли познайомитися з продуктом та сім'ями, що ростуть кави Кальдас, Рісаральда, Толіма та Кіндіо. Так само вони візьмуть участь у ярмарку Expocafé, який відбудеться в Національному парку кави.

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