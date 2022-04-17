Щонайменше 12 отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі в США

Щонайменше 12 людей отримали поранення - десять з них внаслідок вогнепального удару - цієї суботи в результаті стрілянини в торговому центрі в Колумбії, штат Південна Кароліна, повідомляє Департамент поліції Колумбії.

Інцидент стався на об'єктах торгового центру Columbiana Centel Mall, де ізольований конфлікт між кількома озброєними підозрюваними призвів до розстрілу, після чого влада заарештувала трьох осіб.

«Ми віримо, що люди, які були озброєні, знали один одного і стався якийсь конфлікт, який призвів до стрілянини (...) Це не була ситуація, коли випадкова людина з'явилася в торговому центрі, щоб стріляти з вогнепальної зброї і поранити людей», - сказав начальник поліції Колумбії Вільям Холбрук.

дев'ять з 12 осіб, які отримали поранення під час стрілянини, вже звільнені з лікарні. Двоєжертв, з іншого боку, перебувають у критичному, але стабільному стані, повідомляє приватна компанія охорони здоров'я Prisma Health у заявах CNN.

Algunas de las víctimas resultaron lesionadas debido a la avalancha que se generó por el intercambio de disparos

Двоє постраждалих отримали травми, не пов'язані з стріляниною, але через тиньку після інциденту, пояснив Холбрук.

Поліція Колумбії встановила гарячу лінію для свідків зйомок і попросила будь-кого, хто має відео зйомки, зв'язатися з ними.

«Ми знаємо, що багато людей бачили різні речі. Знайдіть хвилинку, зберіть свої думки і зв'яжіться з поліцією», - пояснили у Twitter департамент поліції Колумбії.

НЬЮ-ЙОРКСЬКАЗЙОМКА

Стрілянина сталася у вівторок на станції метро Нью-Йорка , в результаті чого постраждали щонайменше 29 людей, яких доставили до лікарні в Брукліні, повідомляє EuropaPressз посиланням на пожежників та американську газету Washington Post; зі звітом з лікарень площа.

Десятьлюдей постраждали від стрілянини, п'ять з них знаходяться в критичному, але стабільному стані. Влада також розслідує можливий вибух на місці події.

На даний момент інцидент не розглядається як теракт і підозрюваний знаходиться на волі.

Поліція відновила пістолет і кілька журналів великої місткості на станції метро, де стався інцидент. Пістолет, пістолет Glock, мабуть, був заклинений, проблема, яка може перешкодити стрільцю завдати ще більшої шкоди, повідомили поліцейські джерела газеті NY Post .

(З інформацією від Europa Press)

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