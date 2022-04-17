Коли він будує свій «орбітальний комплекс», Росія готується покинути Міжнародну космічну станцію

Ще рік тому, якось передчуваючи, що міжнародне співробітництво в космічних питаннях буде заважати, Росія оголосила про рішення вийти з Міжнародної космічної станції (МКС), одного з наймасштабніших багатонаціональних космічних проектів в історії людства.

Упланах Росії побудувати власну космічну станцію і не покладатися на американців чи європейців для експериментів на орбіті Землі. Тому ідея Москви полягала в тому, щоб оголосити прощання, яке мало відбутися лише в 2028 або 2030 роках.

Але вторгнення Росії в Україну прискорило часи. Важкі економічні санкції з боку США і багатьох країн світу розлютили російських космічних менеджерів. Так, генеральний директор російського космічного агентства «Роскосмос» Дмитро Рогозінвидав США ультиматум для зняття санкцій проти будівельних дослідницьких компанійTSNIimash, і Rocket Space Center Progress Rocket.

La EEI es el mayor proyecto de colaboración entre naciones (NASA/Roscosmos) REUTERS

«Якщо вони заблокують співпрацю з нами, хто врятує МКС від неконтрольованого виходу з її орбіти і впаде на територію США чи Європи?» ЗагрозиРогозіна не вступили в силу і санкції продовжилися. Потім NASA опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що цивільне співробітництво між США та Росією продовжиться на космічній станції. «Професійні відносини між нашими міжнародними партнерами, космонавтами та космонавтами продовжуються для безпеки та місії всіх на борту МКС», -сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Вже більше двох десятиліть станція розглядалася як диво співпраці між різними країнами та їх відповідними космічними агентствами. Тепер Росія заявила, що відмовиться від проекту в 2025 році. Якзазначалося, у квітні 2021 року Росія заявила про наміри покинути МКС в 2024 році і просунути в космос свою нову космічну структуру, яка вже почала проектувати і будувати, коли сам Рогозін навчив новим планам щодо того, яким буде новий орбітальний комплекс його країни.

За даними космічного агентства Роскосмос, у квітні 2021 року перший модуль його проекту вже розроблявся на Workshop 439 on Energia, російської компанії, яка будує ракети та інші космічні інструменти. 20 квітня минулого року Рогозін написав у своєму акаунті в Twitter: «Зараз працює перший базовий модуль нової російської орбітальної АЗС. Rocketand Space Corporation «Енергія» було поставлено завдання забезпечити готовність до запуску на цільову орбіту в 2025 році.

Planos y primer módulo ruso de la próxima estación espacial ROSS

Коли російські наміри створити власну космічну станцію були оприлюднені, віце-прем'єр Росії Юрій Борисов заявив, що «вони не можуть ризикувати життям [наших космонавтів]». Крім того, Борисов також навів проблеми в просторовій структурі, якими в даний час Роскосмос ділиться з іншими космічними агентствами. «Ситуація, яка сьогодні пов'язана зі старінням конструкції і металу, може мати незворотні наслідки: катастрофу. Ми не повинні допустити, щоб це сталося», - додав віце-прем'єр.

Спочатку EEI мав термін придатності 2024 року, але оскільки NASA, з дозволом Конгресу США, що дозволяє фінансування проекту, термін його корисного використання закінчиться в 2030 році. Тепер, з виходом Росії, невідомо, чи буде ця дата продовжувати стояти, за рахунок подальшого збільшення космічного бюджету США і її європейських однолітків зберегти космічну лабораторію розміром з футбольне поле, що працює на орбіті Землі на висоті 400 кілометрів.

Росія володіє майже половиною МКС і відповідає за навігацію і управління всім космічним апаратом. Без нього станція не змогла б працювати, оскільки російські двигуни - це ті, які дозволяють їй приймати швидкість і висоту, щоб не впасти на Землю. Росіянеодноразово попереджала, що станція, вивела на орбіту в 1998 році і розрахована на експлуатацію протягом 15 років, тепер зажадає величезного вливання грошей на її утримання, щоб не дати їй розпадатися на шматки і неконтрольовано падати на Землю.

La nueva estación espacial rusia se podría lanzar en 2025

Робота Міжнародної космічної станції складна. Хочамодулі в США та Європі забезпечують електричну енергію, яку сонячні батареї збирають та служать для роботи орбітального комплексу, Росія забезпечує паливо та двигуни, які дозволяють їй залишатися на орбіті і не закінчувати безконтрольно падати на Землю.





РОСС, нова космічна станція

РОССбуде працювати на геліосинхронній орбіті висотою 400 км , дозволяючи їй контролювати всю поверхню Землі, особливо за арктичною областю. Ця орбіта дозволить станції виконувати дві важливі функції: високочастотні спостереження Росії з космосу і більш легкий доступ до станції в порівнянні з поточною МКС, що дозволяє проводити більше медичних і фізіологічних експериментів, ніж в даний час можливо на російській орбітальній сегмент.

NEM-1, також відомий як Науковий модуль живлення 1 (SPM-1), буде основним модулем ROSS. Спочатку планується запустити на Міжнародній космічній станції в 2024 році, NEM-1 буде проходити від 1,5 до 2-річного редизайну, щоб підготуватися до своєї нової ролі в рамках РОСС. NEM-1планується запустити в 2025 році на ракеті Angara A5 з космодрому «Східний», а новий модуль Core (аналогічно NEM-1) планується запустити в 2028 році.

El complejo orbital tendrá una órbita polar, lo que mejoraría su funcionamiento

ДієгоБагу, астроном і директор Планетарію Ла-Плата, пояснивInfobae , що означає цей новий шлях Росія в космічних питаннях.

«Росія примножила кілька космічних проектів за останні роки, з чотирма версіями нової космічної станції ROSS та нового космічного корабля «Орлов», який вони планують. Це ускладнює їх роботу. Тема наявності власної космічної станції народилася в 2014 році, на початку конфлікту з Україною. А з огляду на те, що це призведе до конфліктів із Заходом, зокрема зі США, а також із попередньою роботою на Міжнародній космічній станції, Росія почала зосереджуватися на думках про будівництво власної космічної станції. Реальність полягає в тому, що вони не досягли великого прогресу в цьому напрямку», - сказав Багу.

Він додав: «До всього цього ми повинні додати, що поточна ERA має термін придатності 2028 або 2030 року. Росія мала деякі альтернативи для власної космічної станції. Одна з ідей полягала в тому, щоб розкупити російські космічні модулі, які зараз входять до МКС. Аз них будують власну космічну станцію. Останнє, що відомо, це те, що він збирається побудувати абсолютно нову станцію. Це передбачало б запуск 4 модулів по 20 тонн кожен. Іншими словами, вони не тільки повинні бути побудовані, але вони також повинні бути запущені, з труднощами, що постачаються з цим, і з високою вартістю».

Багузаявив, що Росія також відмовилася від планів інтеграції Шлюзу, міжнародної космічної станції на Місяці. «І він відмовляється від своєї місячної програми, на відміну від США, яка повністю орієнтована на повернення на Місяць», - сказав астроном.

ROSS operaría con 4 o 5 módulos espaciales

Надумку російських чиновників, більше немає підстав покладатися на співпрацю з іноземцями. Росія, маючи великий досвід будівництва подібних споруд, більш ніж здатна самостійно розробити космічну станцію. НестійкістьМКС вже давно стала темою в російських космічних новин. Загальновідомо, що російський сегмент, відчував ряд проблем, в тому числі незначні збої всіх мислимих пристроїв, починаючи від туалетів і закінчуючи системами життєзабезпечення. Ці проблеми нарешті прийшли в голову, коли в 2020 році був виявлений витік повітря, який з тривожною швидкістю витягував цінну атмосферу зі станції. Джерело витоку ухилявся від виявлення протягом декількох місяців. Виявлення і його фіксація знадобилося зовсім небагато зусиль.

Потім, у квітні 2021 року, було виявлено ще три незначні тріщини. Хочавони були відносно легко виправити, стало зрозуміло, що їх джерело, втома металу, стає серйозною проблемою. Крім цих проблем, інші сильніші причини обумовлюють незалежність Росії від МКС.

За словами Олександра Блошенка, виконавчого директора компанії «Роскосмос з перспективних програм і науки», нинішня орбіта МКС, і зокрема її схильність, вичерпано з точки зору наукового потенціалу. Блошенко заявив, що інтенсивність прогресуючих робіт в МКС знижується і з цієї схильності вже отримано максимум знань.

Los cohetes Soyuz son hoy el vehículo ruso para acceder a la EEI . NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. REUTERS

Саме тому росіяни замислюються про розміщення РОСС на полярній орбіті, яка з точки зору Роскосмосу має ряд переваг:

1-Виможете дублювати та захистити можливості космічних апаратів дистанційного зондування, такі як ті, що стежать за Північним морським маршрутом.

2-Наорбіті більшого нахилу зовнішнє космічне випромінювання сильніше. Польоти в таких умовах, на думку Роскосмосу, краще підготують космонавтів до місій в глибокому космосі. З цієї причини РОСС вийде на високоширотну орбіту з нахилом 97 градусів на висоті 300-350 км. З РОСС космонавти можуть побачити всю територію Росії, на відміну від МКС, з якої вони можуть побачити лише 20% її.

3-ROSSбуде спеціалізованою промислово-космічною станцією з виробничими відсіками, що дозволить їй виконувати ряд нових завдань, які недоступні в МКС. На другому етапі складання РОСС буде включати в себе так званий модуль пандуса, в якому можна буде паркувати різні типи космічних апаратів і автоматичних супутників, ремонтувати їх, заправляти, регулювати корисне навантаження, а потім відправляти назад в автономний політ. Крім того, через деякий час Роскосмос планує створити флот буксирів, які зможуть запустити ці супутники зі станції на потрібну орбіту в потрібний момент.

Los cosmonautas rusos no se quedarán en forma permanente en el nuevo complejo orbital ROSS (Pavel Kassin/Roscosmos/Handout via REUTERS) via REUTERS

Чиновникипланують запустити РОСС в два етапи. Дляпершого етапу станція складатиметься з чотирьох модулів: NEM (очікувана дата запуску — 2025), уніфікованого обміну повідомленнями (модуль нового вузла, аналогічний тому, який буде запущений на МКС), Базовий модуль (очікувана дата запуску — 2028) та модуль Airlock. Під тиском обсяг станції на цьому етапі складе 220 м 3; російський сегмент МКС тепер без МЛМ Наука має об'єм під тиском 189 м 3.

Екіпажстанції складатиметься з двох осіб тривалістю близько двох місяців. Команди не залишатимуться на РОСС постійно , як це відбувається сьогодні на МКС, але прибудуть, коли завдання накопичуються для них.

Другачерга будівництва, яка за словами Володимира Соловйова запланована на 2030-2035 роки, додасть на станцію Цільові логістичні та Виробничі модулі, а також багаторівневу платформу для обслуговування космічних апаратів. об'єм під тиском станції на цьому етапі збільшиться до 450 м 3, і вона зможе зберігати до 9100 кг палива (N 2 O 4 /UDMH), вмістити максимум екіпажу з чотирьох, а також отримає один або два з екіпажем і один-три вантажники на рік.

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