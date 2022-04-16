Зеленський заявив, що київські війська мали суттєві історичні успіхи проти російської армії

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa conjunta con los mandatarios de Polonia, Lituania y Letonia, en Kiev, Ucrania. Abril 13, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський підкреслив «значні» успіхи проти російської армії, хоча визнав «дуже складну» ситуацію на півдні та сході, крім оголошення кампанії посіву по всій країні та відновлення деяких залізниць з'єднання.

«Успіхи наших збройних сил на полі бою справді значні. Історично значущі. Але цьогоще недостатньо, щоб очистити нашу землю від окупантів. Ми будемо їх більше бити», - сказав Зеленський у відео цієї п'ятничної ночі.

«Завдання номер один - прискорити мир», - сказав він, наполягаючи на тому, що війна, викликана російським вторгненням 24 лютого, не закінчиться, поки Україна не отримає більше зброї та фінансової підтримки для захисту.

Він наполягав на тому, що війна закінчиться, «як тільки демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії і тотальна блокада її банківського сектору є необхідними кроками до миру».

Zelensky aseguró que la guerra podría ser mucho más corta si se incrementan las sanciones contra Moscú y se aprovisiona de más armas su país REUTERS

Збройні сили України» роблять це блискуче. Вони зупиняють напади окупантів. Вони проводять контратаки. Вони вже настільки переповнили, в прямому сенсі цього слова, російську традиційну авіацію, що змушені використовувати далекобійні стратегічні літаки», - сказав він.

Однак він зізнався, що на півдні та сході країни «ситуація все ще дуже складна», і про відновлення мови бути не може.

В окупованих районах Херсонської та Запорізької губерній російська армія «продовжує тероризувати мирних жителів», - повідомив він.

Зеленський додав, що «жорстокість, з якою російські війська намагаються завоювати регіон Азовського, Донбасу, Харкова, лише виключає найменшу можливість того, що ці території і ці люди, принаймні в якийсь момент у майбутньому, матимуть зв'язки» з Росією.

Правитель сказав, що цієї п'ятниці він зустрівся з усіма старшими військовими командирами, міністром внутрішніх справ і главою його делегації в переговорах з Росією, серед іншого, щоб обговорити місто Маріуполь, обложений окупантами, і сказав, що «ми робимо все можливе, щоб врятувати свій народ».

У зв'язку з цим прес-секретар Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив у п'ятницю, що «інтенсивні бої тривають» і окупанти не можуть захопити це місто повністю, повідомляє агентство « Укрінформ ».

El gobierno de Ucrania continúa preocupado por la situación del sur del país REUTERS

«Ситуація в Маріуполі складна і боротьба триває. Російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для штурму міста, а поки що активні бої ведуться біля заводу Ілліча і в районі Маріупольського порту. Але росіяни не можуть захопити це місто повністю», - сказав Мотузяник.

Зеленський також повідомив, що обговорив зі своїми урядовими міністрами, як вирішити нагальні економічні проблеми , що виникли під час воєнного стану, введеного після російського вторгнення.

Він підкреслив, що чотири п'яті частини всіх українських компаній вже повернулися до роботи в безпечній зоні, особливо підприємств важкої промисловості, і що перебудовуються транспортні мережі.

За цих обставин він додав: «що б не сталося, у всіх містах і громадах, де немає присутності окупантів і військових дій, необхідно відновити економіку в повній мірі».

Президент повідомив, що Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що посівна кампанія розпочалася і триває у всіх регіонах, включаючи Луганську та Донецьку.

Він також повідомив, що розпочато відновлення автомобільних доріг та залізниць, і що з цієї суботи залізничне сполучення з Чернігіном та Ніжином буде відновлено, а вже курсують потяги між містами Сумської області.

(З інформацією від EFE)

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