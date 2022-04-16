При зупиненому Конгресі закон про аборти набуває чинності у випадках зґвалтування із запереченнями Гільєрмо Лассо

Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Після рішення Конституційного суду про повернення вето президента Національної Асамблеї Гільєрмо Лассона закон про аборти у разі зґвалтування, законодавчі лавки знаходяться в незручному становищі. На даний момент правлячій партії не вистачає голосів, щоб рухатися вперед з позицією Ласо, і опозиція не має цифр для ратифікації спочатку затвердженого тексту.

Існує три питання, що стоять перед Національною асамблеєю з виконавчої влади з цього питання: термін вагітності для включення абортів; законодавчі вимоги до здійснення гарантії; і визнання медичних сумлінних заперечень. Крімтого, президент Ласо пропонує, щоб переривання небажаної вагітності слід вважати винятковим, а не як право, всупереч тому, що пропонується в проекті.

За цих обставин законодавчий орган не міг бути визначений варіантом, і вчора президенту органу Гваделупе Ллорі довелося призупинити сесію. Алетермін дії законодавчого органу на вето закінчився сьогодні, і якщо немає згоди між законодавчими лавками, що дозволяє визначити, текст, внесений президентом Ласо, вступить в силу, оскільки приписовий період закінчився, який в Еквадорі називається «міністерством права». Такимчином, дівчині, підлітку та/або жінці може бути аборт на зґвалтування до 12 тижнів вагітності без різниці за віком або соціально-економічним статусом, а також після подання кримінальної скарги в прокуратуру або афідевіт до медичного центру втручання.

На вчорашній законодавчій сесії П'єріна Корреаз блоку кореїсти наполягала на тому, щоб Асамблея була узгоджена з 61 змінами, внесеними президентом Лассо в 63 статтях спочатку затвердженого тексту. На користь цього руху є ще 75 заповітів: 29 Корреісмо, 17 корінних Пачакутік, 12 Демократичних лівих, 9 правлячої партії, 4 Християнської соціальної партії та 4 незалежних. Але на момент голосування Корреа рух мав лише 17 голосів за, 73 проти та 40 відхилень плюс 7 відсутніх членів зборів. Президент Ллорі негайно відклав сесію на тлі протестів лави Демократичних лівих (ID). Інші члени законодавчого пленарного засідання покинули лише.

ЯкщоНаціональні збори не сидять і не голосують, текст, частково накладений вето та внесений виконавчою владою, набуде чинності рано 16 квітня, коли буде підтверджено відсутність законодавчого винесення. Колегіальнийорган може бути введений лише в часткове вето або ратифікований в оригінальному тексті, але поки він ще не візьме на себе позицію, текст, накладений вето Президентом Республіки, вступить в силу сьогодні опівночі та міністерством права.

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