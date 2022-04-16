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п'ятниця 15 Квітень 2022
Україна

При зупиненому Конгресі закон про аборти набуває чинності у випадках зґвалтування із запереченнями Гільєрмо Лассо

Збірники повинні були виступити до цієї п'ятниці, 15 квітня

Newsroom Infobae

15 Квітень 2022
Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome
Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Після рішення Конституційного суду про повернення вето президента Національної Асамблеї Гільєрмо Лассона закон про аборти у разі зґвалтування, законодавчі лавки знаходяться в незручному становищі. На даний момент правлячій партії не вистачає голосів, щоб рухатися вперед з позицією Ласо, і опозиція не має цифр для ратифікації спочатку затвердженого тексту.

Існує три питання, що стоять перед Національною асамблеєю з виконавчої влади з цього питання: термін вагітності для включення абортів; законодавчі вимоги до здійснення гарантії; і визнання медичних сумлінних заперечень. Крімтого, президент Ласо пропонує, щоб переривання небажаної вагітності слід вважати винятковим, а не як право, всупереч тому, що пропонується в проекті.

За цих обставин законодавчий орган не міг бути визначений варіантом, і вчора президенту органу Гваделупе Ллорі довелося призупинити сесію. Алетермін дії законодавчого органу на вето закінчився сьогодні, і якщо немає згоди між законодавчими лавками, що дозволяє визначити, текст, внесений президентом Ласо, вступить в силу, оскільки приписовий період закінчився, який в Еквадорі називається «міністерством права». Такимчином, дівчині, підлітку та/або жінці може бути аборт на зґвалтування до 12 тижнів вагітності без різниці за віком або соціально-економічним статусом, а також після подання кримінальної скарги в прокуратуру або афідевіт до медичного центру втручання.

На вчорашній законодавчій сесії П'єріна Корреаз блоку кореїсти наполягала на тому, щоб Асамблея була узгоджена з 61 змінами, внесеними президентом Лассо в 63 статтях спочатку затвердженого тексту. На користь цього руху є ще 75 заповітів: 29 Корреісмо, 17 корінних Пачакутік, 12 Демократичних лівих, 9 правлячої партії, 4 Християнської соціальної партії та 4 незалежних. Але на момент голосування Корреа рух мав лише 17 голосів за, 73 проти та 40 відхилень плюс 7 відсутніх членів зборів. Президент Ллорі негайно відклав сесію на тлі протестів лави Демократичних лівих (ID). Інші члени законодавчого пленарного засідання покинули лише.

ЯкщоНаціональні збори не сидять і не голосують, текст, частково накладений вето та внесений виконавчою владою, набуде чинності рано 16 квітня, коли буде підтверджено відсутність законодавчого винесення. Колегіальнийорган може бути введений лише в часткове вето або ратифікований в оригінальному тексті, але поки він ще не візьме на себе позицію, текст, накладений вето Президентом Республіки, вступить в силу сьогодні опівночі та міністерством права.

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