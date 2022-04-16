Чому Гектор Еррера не грає вже п'ятий раз поспіль з Атлетіко Мадрид

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Celta Vigo - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 26, 2022 Atletico Madrid's Joao Felix and Hector Herrera REUTERS/Javier Barbancho

Після ліквідації на чвертьфінальній фазі Ліги чемпіонів, від рук «Манчестер Сіті» Атлетіко Мадрид готується повернутися до активності в Іспанській лізі, де у них не було найкращого кроку. Дієго Пабло Сімеоне оголосив дзвінок, який він отримає УЗО Еспаньол на суді Ванди Метрополітано на 32 тур, але він не зможе розраховувати на присутність Гектора Еррери в півзахисті .

Вже вп'ятий раз поспільуродженець Росаріто, Нижня Каліфорнія, не викликається з першою командою. Хоча він брав участь у тренуваннях з групою, він одужає від дискомфорту в стегні , який мучив його з 30 березня цього року. За словами команди rojiblanco, ураження тільки заслужило реапатацію і щоденні сеанси фізіотерапії без підтвердженого періоду відновлення.

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