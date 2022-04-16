Чому собакам потрібно ходити на прогулянку?

A black and white Border Collie holds the leash of a tan and white Chihuahua while both dogs walk.

Ті, хто обрав собак тварину-компаньйона, припускають, що їх потрібно щодня виносити на прогулянку, щоб полегшити себе та займатися фізичними вправами. Однак мало хто знає , що ця прогулянка також є еквівалентом для собаки читання новин людьми.

Спокійна прогулянка, не поспішаючи, яка дозволяє собаці через нюхові образи захопити навколишнє середовище, стане неоціненним внеском у його емоційне здоров'я та логічним наслідком у його повне фізичне здоров'я.

Деякі автори говорять про вигул собак як про людський винахід і пропонують замінити його іграми. Пропозиція набагато ширша: прогулянки та ігри разом, безсумнівно, є ідеалом для наших повноцінних стосунків з собаками.

Найкраще, що ми можемо зробити, це включити під час прогулянки до тих ігор, щоб стимулювати собак і щоб вони насолоджувалися повноцінним і щасливим життям.

Los juegos que puede hacer un perro son variados, uno de ellos es el “tome y traiga”, que consiste en tirar una pelota, un palo o un objeto y que el perro lo recupere trayéndolo (Getty) Getty Images

Прогулянкане повинна бути поспішною або мати як єдину та виняткову причину для дотримання фізіологічних мандатів тварини. Крімтого, прогулянка повинна займати час і дозволяти понюхати, щоб досягти того, що було б нашим еквівалентом погляду на вітражі або візуально оцінити ландшафт.

Через запах собака зможе розрізнити, хто пройшов повз, дати йому зрозуміти, що він також пройшов свою розмітку і має чітке панорамне уявлення про його сусіднє оточення, абсолютно необхідне для його повноти життя.

Ігри, в які може грати собака, різноманітні, одна з них - «взяти і принести», яка полягає в киданні м'яча, палиці чи предмета, і щоб собака відновила його, приносячи. Що стосується цієї гри, то часто буває важко відновити предмет або м'яч, який одного разу собака його ловить, вважає своїм володінням або здобиччю «вже мертвою» і не повертає її, засмучуючи розвиток ігрової послідовності.

Один із способів дозволити безперервність гри - це зробити двома кулями, і коли перший одужає, ми робимо другий укус, який буде більш привабливим, оскільки він «живий», коли він відскакує від нашої дії і запропонує йому випустити перший, продовжуючи розвиток діяльності.

El paseo debe llevar su tiempo y permitirle olfatear para lograr lo que sería el equivalente nuestro a mirar vidrieras o apreciar visualmente un paisaje (Foto: Jonas Walzberg/dpa) Jonas Walzberg/dpa

Щеодна гра - «мозлодій» нашого дитинства, який складається з переслідування та переслідування, послідовно обмінюючись ролями. З іншого боку, багато собак розуміють гру в засідку як «хованки» людського дитинства і вміють її практикувати.

Ще одна з ігор, яка найбільше подобається собакам, - це пошук прихованих ласощів , оскільки це дозволяє їм розвивати нюх.

Правда полягає в тому , що на прогулянці або поза прогулянкою гра - це необхідний і фундаментальний спосіб зв'язку з нашими собаками , оскільки стимуляція на фізичному та психічному рівні зробить тварину спокійнішою та щасливішою.

*Професор Д-р Хуан Енріке Ромеро @drromerook є ветеринарним лікарем. Спеціаліст з університетської освіти. Магістр психоімуноневроендокринології. Колишній директор лікарні школи малих тварин (UNLPAM). Професор університету кількох аргентинських університетів. Міжнародний лектор.

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