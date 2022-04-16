Де подивитися фільми Роберта Егерса, режисера, який ось-ось випустить «Людина з півночі»

Трейлер до «Людина з півночі». (Універсальні картинки)

Цього тижня Роберт Егерс прем'єрує свій новий фільм « Людина з півночі » ,в якому знову представлена Аня Тейлор-Джой серед головних героїв, а також « Відьма », дебютний фільм американського режисера, який завоював глядачів, прокаті та спеціалізовані критики . За свою нову пропозицію він потрапить у історію помсти вікінгів, яка матиме Олександра Скарсгарда в центрі сцени.

Американський режисер, який народився в Нью-Гемпширі, має у своїй фільмографії лише два художні фільми, і з якими він прибуде цього тижня, вже буде три в його історії. Це не заважає йому зніматися з найкращими акторами або доступу до таких проектів, як рімейк Носферату, класика класичної історії кіно режисераФ.В.Мурнау. З багатообіцяючою кар'єрою режисера ми переглядаємо його перші два фільми і де їх подивитися.

Ла-Бруха- Netflix

У головній ролі Аня Тейлор-Джой, молода жінка, яка через роки стала світовим явищем із серіалом «Дамський гамбіт », фільм розповідає просту історію у виробництві, але складну за сценарієм. Чудове використання монтажу та фотографії, щоб потрапити в історію про відьом у Новій Англії в 1630 році. Відмінний відпочинок костюмів, використовується мова того часу, добре застосована і атмосфера. Ключові елементи тону фільму супроводжують історію та виступ актриси. Фільм пройшов кілька фестивалів з великим успіхом, і тоді його прибуття в комерційне кіно було кращим, ніж очікувалося. Неперевершений супровідний лист для Egers.

«Відьма» відбувається в 1630 році в Новій Англії, коли благочестиво християнської сім'ї загрожують сили чаклунства і чорної магії.

ЕльФаро - Зірка+

Ставка була більшою. Не в бюджеті, а в амбіціях. РобертЕгерс переказував «маленьку» історію, але ставка була величезною. Його головні герої: Віллем Дефо та Роберт Паттінсон , які поставили себе на взуття охоронця маяка та його помічника. Контекст: замкнений тижнями і на межі божевілля на передбачуваному проклятому острові. Всі зняті в чорно-білому та більш квадратному форматі, ніж зазвичай, сміливий вибір для автора, який також є ризикованим. Другий фільм американського режисера зумів переконати профільних критиків і сам Голлівуд.

На таємничому острові буде розташовуватися ветеранський маяк зберігач (Віллем Дефо) і його молодий помічник (Роберт Паттінсон) протягом чотирьох тижнів. (Універсальні картинки)

Людиназ півночі - в кінотеатрах

Новий фільм Роберта Егерса, режисера щойно згаданого та захоплюючого «Відьма та Маяка », вже має перші реакції на фільм, який розповідає про історію помсти, повної крові. Вони також підкреслюють, що фільм є найдоступнішим режисером і що він сповнений хороших виступів. І всі вони сходяться на думці, що це відмінна робота. Вони навіть назвали його «неперевершеним». TheNorthman (його оригінальна назва), заснований напопулярній скандинавській казці, яка надихнулаГамлета Шекспіра. Egers отримали бюджет в 90 мільйонів доларів, щоб представити історію, в якій знову виходять магія і найсміливіша сторона людини. У своєму першому офіційному попередньому перегляді вона вже показує всі свої листи, включаючи повернення Ані Тейлор-Джой до роботи з режисером, який катапультував її кар'єру.

Він відкривається 21 квітня в кінотеатрах.

Епічна постановка, яка розповідає про пригоди молодого принца вікінгів, який хоче помститися за вбивство батька. (Універсальні картинки)

Поки прес-тур The Man з півночі закінчується, Роберт Егерс продовжує працювати над Носферату , рімейком класики жахів, хоча він стверджує, що його фільм проклятий, і це тому, що«дух FW Мурнау дає йому знаки, що він повинен уповільнити». Тимчасом залишається дочекатися виходу його останнього фільму, який продовжує додавати великі пальці вгору.

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