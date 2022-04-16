Що відомо про Дебанхі Ескобарчерез тиждень після її зникнення

ДебанхіЕскобар Базальдуа зник на початку суботи, 9 квітня, після відвідування вечірки напередодні. Через тиждень після його зникнення була поширена інформація про обставини, в яких його слід було втрачено.

Версія подій, про яку повідомляють друзі, з якими він відвідав зустріч, вказує на те, що Дебанхі залишив місце на борту транспортного засобу, який пропонував транспортні послуги, без реєстрації в жодному з додатківмобільності. Підлітокзалишив машину на дорозі до Ладеро, приблизно в 5 ранку, через передбачувані розбіжності з водієм.

El chófer del automóvil donde Escobar viajaba fue el último en verla.(Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Водійавтомобіля, де їздив Ескобар, був останнім, хто бачив її і зробив останню її фотографію. Знімок показує тонку, білу колір обличчя жінку з каштановим волоссям, довгі і прямі носять білу майку, темну спідницю, чорні чоботи, тип Converse.

Через кілька днів після зникнення, у вівторок, 12 квітня, влада заарештувала Хесуса Н, можливо, пов'язану зі справою. 46-річний чоловік, якого кілька людей визначили як сталкера , який намагався взяти кілька жінок, був заарештований в 40 кілометрах від міста Монтеррей, в районі Лос-Піларес.

Нещодавно одна з присутніх вечірки, що відбулася в районі Нуева-Кастілья, виявила у відео, яке вона запропонувала забрати Дебанхі додому. Але цю її пропозицію спростували друзі 15-річного віку, які запевнили, що хтось довірений пройде повз неї і забере її додому.

МаріоЕскобар, батько Дебана, заявив в інтерв'ю різним ЗМІ , що в ці дні він став жертвою вимагання спроби, крім того, через дзвінки та повідомлення в соціальних мережах вони отримали помилкові підказки про місцезнаходження своєї дочки.

СемюельГарсія, губернатор Нуево-Леона, видав надзвичайний указ, що надає повноваження негайно діяти в пошуках зниклих жінок встатусі, щоб вся інформація, отримана по відношенню до справи Дебанхі Ескобар, підтверджується. Однак велика кількість неправдивих даних уповільнює розслідування, тому батько молодої жінки закликав людей перестати жартувати.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Nuevo León ofrece 100 mil pesos a quien proporcione información útil. (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas).

У зв'язку з цим, за відсутності достатніх доказів для просування справи, цієї п'ятниці Місцева комісія з розшуку осіб ШтатНуево-Леон оголосив винагороду в 100 000 песо за корисну інформацію, щоб знайти Дебанхі. суб'єкт господарювання, що пропонує винагороду, є одним із бенефіціарів указу, підписаного Гарсією, в якому уряд пообіцяв потроїти повноваження комісії.

Las autoridades piden no compartir informes que compliquen la investigación. mientras tanto la búsqueda continúa.(Foto: REUTERS/Andrea Jimenez) REUTERS

Через плакат, де вони пропонують винагородити кожного, хто дає будь-які вказівки на місцезнаходження молодої жінки, вони повторюють громадянам прохання нести відповідальність і не ділитися повідомленнями, що ускладнюють розслідування.

Маріо Ескобар та Долорес Базальдуа запевнили, що відстеження триває і що в компанії добровольців вони подорожували східною частиною шосе до Ларедо. Вони також вказали, що обшук буде продовжений навіть на інші держави, оскільки нещодавно вони отримали дзвінок від прокурора Тамауліпаса, де закінчується місто, де закінчується дорога, де востаннє бачили їх доньку.

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