Погода в Мексиці на 16 квітня: субота слави з температурою вище 40ºC

Прогнозується, що Національна метеорологічна служба матиме температуру вище 40º C у більш ніж 18 суб'єктах по всій країні. Це пов'язано з наявністю теплової хвилі, яка буде генерувати дуже спекотну вечірню обстановку . Однак опади також будуть присутні, зокрема на північному сході, сході та південному сході країни через потрапляння вологи з Мексиканської затоки, Тихого океану та Карибського моря.

Мексика зафіксує мінімальні температури до -5º C в гірських районах Чихуахуа і Дуранго. На відміну від цього, максимуми піднімуться до 45º C в Коауїлі, Нуево-Леоні, Тамауліпасі, Сан-Луїс-Потосі, Керетаро, Ідальго, Сіналоа, Наяріті, Халіско, Мічоакан, Морелосі, Герреро, Пуебла, Оахаці, Веракрус, Чіапас, Кампече та Юкатан і до 40° C у Сонорі, Колімі, штаті Мехіко, Табаско та Кінтана-Роо.

Vallede México: Прохолодне до помірного середовища прогнозують на світанку, а також середньо-хмарно до хмарного неба протягом дня, з ймовірністю ізольованих опадів у Мехіко та штаті Мексика, які можуть супроводжуватися електричним струмом.

У Мехіко прогнозують мінімальну температуру від 16 до 18° C і максимум від 29 до 31° C . Для столиці штату Мексика мінімальна температура від 9 до 11° С і максимум від 26 до 28° C.

НижняКаліфорнія півострів: Мінлива хмарність і без опадів в регіоні. Холодне середовище вранці з морозом в гірських районах Нижньої Каліфорнії. Вдень атмосфера буде теплою, щоб зігріти.

Північначастина Тихого океану: Мінлива хмарність небо більшу частину дня. Без опадів в регіоні. Холодний, а також прохолодний для помірного ранкової атмосфери в Сіналоа. У другій половині дня тепла до теплої атмосфери.

Центральначастина Тихого океану: Мінлива хмарність і без опадів. Прохолодна атмосфера вранці, вдень тепла до дуже спекотної обстановки.

ПівденьТихого океану: Хмарне вдень небо з зливами, електричним струмом і, ймовірно, в Чіапасі падає град, а також ізольовані дощі в Оахаці і без дощу в Герреро. Прохолодна атмосфера вранці з туманами берегів в гірських районах і жарко до дуже жарко вдень в прибережних районах.

Мексиканськазатока: Невелика хмарність вранці і хмарно вдень; ізольований душ в Тамауліпасі. Немає дощу у Веракрусі та Табаско. Прохолодна атмосфера на світанку з берегами туману в гірських районах регіону і жарко до дуже жарко вдень.

ПівострівЮкатан: Чисте небо вранці і хмарно вдень, без опадів в регіоні. м'яка ранкова атмосфера і вдень тепла до дуже спекотної атмосфери.

Месадель Норте: Мінлива хмарність більшу частину дня з ізольованими дощами в Коауїлі, Нуево-Леоні та Сан-Луїс-Потосі. Немає дощу в решті області. Холодна до дуже холодної ранкової обстановки з морозом в горах Чихуахуа і Дуранго. У другій половині дня тепла до теплої атмосфери.

МесаЦентральний: Мінлива хмарність вранці і хмарно вдень з ізольованими дощами в Керетаро, Ідальго, Морелосі та Пуеблі. Прохолодна до холодної ранкової атмосфери в гірських районах. У другій половині дня тепла атмосфера.

