Порушення голосу зросли на 30% під час пандемії

Голос- незамінний інструмент для спілкування людини. Найбільшчастою причиною порушень голосу є запальний процес голосових зв'язок , які прагнуть збільшити обсяг перед перешкодами, накладеними фізичною відстанню, шумом від навколишнього середовища або полотном чинстры.

Для підвищення обізнаності про голосовий догляд та важливість раннього виявлення захворювань, що вражають гортань та голосові зв'язки, Всесвітній день голосувідзначається у всьому світі кожного 16 квітня.

Існує ряд симптомів , на які слід звернути увагу, оскільки вони можуть вказувати на проблеми з голосовими зв'язками. Зміниякості голосу охоплюють цілий ряд ситуацій: « Що це звучить інакше, ніж зазвичай, або щось більш «хрипке», що відомо як дисфонія, тобто труднощі видаючи звуки при спробі говорити, і що може проявлятися більш тьмяною, повітряною, щільною голос, з порізами, навіть повною втратою голосу або афонією », - сказала фахівецьПатрісія Фаріас, лікар з логопедичної терапії Британської лікарні.

Існують також інші типи «червоних прапорів», такі як втома або втома під час або після мови, відчуття задишки, біль та/або дискомфорт у шиї та плечах при розмові, часте очищення, дискомфорт при ковтанні, біль у вусі після розмови, відчуття стороннього тіла в горлі та/або часткова втрата голосу або тотального, серед інших.

La causa más común de alteraciones de la voz es un proceso inflamatorio de las cuerdas vocales (Getty)

Хоча часто існує думка про те, що голосова допомога зарезервована лише для певних секторів, таких як вчителі, співаки чи оратори , Фабіана Уайлдер, керівник логопедії лікарні де Клінікас, попередила: « будь-яка зміна голосу є показником для консультації, і якщо ці зміни тривають більше ніж 15 днів, вимагає так чи так консультації з спеціалізованим ларингологом та логопедом. Не нормально, коли голос стає хриплим, дисфонічним або з'являються перерви ні у дітей, ні у дорослих».

Спеціаліст зазначив, що майже 30% загальної популяції страждають дисфонією в певний момент свого життя і що у випадку з голосовими професіоналами ця цифра зростає до 45%.

Ця ситуація посилилася пандемією Covid-19, оскільки з моменту її створення консультації зросли більш ніж на 30% у людей віком від 20 до 60 років і в меншій мірі в діапазоні від 65 до 70. Серед основних причин Уайлдер включив обмеження, запроваджені надзвичайною ситуацією зі здоров'ям: «Динаміка спілкування змінилася. Черезмаску чіткість у розмові обмежена, і ми повинні докласти більше зусиль, щоб їх зрозуміти. Є багато пацієнтів, які повідомляють про великий дискомфорт: відчуття сухості або стороннього тіла».

У літніх людей вокальні розлади пов'язані з ситуацією початкової ізоляції: «З усіма обмеженнями дорослі люди похилого віку не спілкувалися, тому спостерігається зниження працездатності щодо невикористання голосу», - повторив фахівець лікарні де Клінікас.

Якийнайкращий спосіб подбати про голос?

Los expertos recomiendan evitar comunicaciones telefónicas prolongadas y aconsejan no forzar la voz ni gritar (Foto: Christin Klose/dpa) Christin Klose/dpa

«Знаючи її і тренуючи її. Часто терапевтичні показання мають відношення до усвідомлення того, які елементи використання голосу, щоб уникнути майбутніх травм і дисфонії. Загалом, доброякісна патологія виникає через неправильне використання та зловживання голосом, тобто високий голосовий попит і без відповідного діагнозу та лікування », - пояснив Уайлдер.

«Важливо знати, що якщо дисфонія або будь-який із цих симптомів або ознак зберігається більше семи днів, необхідно звернутися до лікаря-фахівця. Багато пошкоджень та травм гортані часто пов'язані з хрипкими, різкими або загостреними голосами і зазвичай мінімізуються або нормалізуються», - додав доктор Фаріас.

Діагностиката профілактика

Логопедичнаслужба лікарні де Clínicas de Buenos Aires відбудеться з суботи, 16 квітня, яка має на меті надати більше інформації про основні характеристики голосу. Акустичнийаналіз голосу буде здійснюватися на основі отриманих записів. Щоб зробити запит, необхідно надіслати електронний лист на адресу dmvhospitaldeclinicas@gmail.com

«Якщо є який-небудь тип змін, ми зробимо вказівку та/або пропозицію кроків, які слід виконати щодо характеристик, які ми оцінюємо. Це може бути показанням до ранньої отоларингологічної консультації, голосового навчання або періодичного моніторингу залежно від вокального попиту», - пояснив керівник логопедії університетської лікарні.

Зі свого боку, область гортані та голосу отоларингологічної служби Британської лікарні забезпечить відкриту та безкоштовну онлайн-розмову для підвищення обізнаності про використання та зловживання голосом , способи запобігання хворобам, пошкодженням та травмам його та особливу обережність при використанні голосу для роботи, серед інші. Він відбудеться 22 квітня о 19:00 і матиме назву: «Все життя з голосом».

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