Відео: З трьома вигнаннями, Independiente Santa Fe програє в Боготі Аланза Петролера

У ніч на цю п'ятницю, 15 квітня, 16-а дата Ліги BetPlay I 2022 почалася з поєдинку між Independiente Santa Fe та Alianza Petrolera.
У розпал болісної новини, яка залишила колумбійський футбол у траурі на Великдень після смерті Фредді Рінкон, клубу, де Колос Буенавентура розпочав свою спортивну кар'єру, він віддав данину кумиру колумбійської команди на стадіоні Немесіо Камачо Ель Кампін в Боготі .
У розпал боротьби за постійність у групі з восьми клубів, кваліфікованих для півфіналів домашніх трас, м'яч прокатався в колумбійській столиці з клубом лева, приймаючи сантандерейців, які не змогли виграти як відвідувач протягом усього семестру.
З наступними моделями, ось як обидві команди вийшли на ігрове поле столиці, рука об руку з арбітражем центрального судді Карлоса Ортеги Хаймес:
НЕЗАЛЕЖНИЙСАНТА ФЕ: 4-2-3-1 (DT: Мартін Кардетті)
Леандро Кастелланос; Гарольд Гомес, Франциско Меза, Кевін Мантілла, Хосе Ортіс; Карлос Санчес, Ййлер Гоес; Джерсон Гонсалес, Гарольд Рівера, Нейдер Морено; Вілсон Морело.
АЛІАНЗАПЕТРОЛЕРА: 4-2-3-1 (DT: Юбер Бодгерт)
Хосе Луїс Чунга; Джейр Кастільо, Річард Рентерія, Джейдер Рікетт, Леонардо Салданья; Джуліана Гевара Муньос, Фредді Флорес; Кевін Лондондоно, Луїс Мігель Ангуло, Естефано Аранго; Брайан Гіл.
Підсумокматчу:
На 3 хвилині невдалого пострілу зафіксував півзахисник Єйлер Гоес на правому крилі суду. Постріл праворуки був врятований у великому знімку Хосе Луїс Чунга і призвів до кутового удару на користь місцевих жителів. Це було перше наближення небезпеки.
На 8-й хвилині відбулася перша суперечка матчу щодо п'єси, яку довелося переглянути VAR і в якій Кевін Мантілья був вигнаний, за підпорядкування Брайану Гілу за межами району з регресом «останньої людини». Спочатку суддя Карлос Ортега лише нав'язав кардинального захисника, але, переглянувши дію, він вирішив змінити свою карту на пряму червону.
Кардетті вирішив переставити свою команду, приносячи в жертву Гарольда Гомеса і вступивши в Херсонський Малагон в оборонному варіанті на 16-й хвилині.
У 20′, Alianza мав найясніший шанс відкрити заручини після кросовера, застреленого Брайаном Гілом, який воротар Леандро Кастелланос врятував відправити на кут.
Гра стала більш жорстокою, оскільки 26-а хвилина прогресувала. Ось так VAR довелося знову втрутитися, щоб вигнати Леонардо Салданьї з Аліанси Петролери, якого Єйлер Гоес вчинив правопорушення і за що він отримав жовту картку, але який відреагував ударами проти свого суперника.
На 31-й хвилині кутовий удар, зроблений Hárold Rivera і на чолі з Франсиско Мезою вузько закінчився в ворота для Санта-Фе. Тестпотрапив в палицю правої руки Чунги і був найчіткішим наближенням команди Боготи в першому таймі:
Неймовірно, Санта-Фе залишився з 9 гравцями на корті на 32-й хвилині після того, як Джерсон Малагон взяв сорочку і ненавмисно збив Брайана Гіла, в дії останнього чоловіка, яка принесла йому пряму червону карту:
Володіючи надзвичайним числовим перевагою та утриманням м'яча, Аланза Петролера знала, як водити м'яч з власного поля і на правому крилі, Кевін Лондоньо зміг послати хресний хрест для фігури , Брайан Гіл, який, включив, контролював і два рази визначив 0-1 ночі без проблем проти Леандро Кастелланоса:
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