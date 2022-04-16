Відео: З трьома вигнаннями, Independiente Santa Fe програє в Боготі Аланза Петролера

У ніч на цю п'ятницю, 15 квітня, 16-а дата Ліги BetPlay I 2022 почалася з поєдинку між Independiente Santa Fe та Alianza Petrolera.

У розпал болісної новини, яка залишила колумбійський футбол у траурі на Великдень після смерті Фредді Рінкон, клубу, де Колос Буенавентура розпочав свою спортивну кар'єру, він віддав данину кумиру колумбійської команди на стадіоні Немесіо Камачо Ель Кампін в Боготі .

У розпал боротьби за постійність у групі з восьми клубів, кваліфікованих для півфіналів домашніх трас, м'яч прокатався в колумбійській столиці з клубом лева, приймаючи сантандерейців, які не змогли виграти як відвідувач протягом усього семестру.

З наступними моделями, ось як обидві команди вийшли на ігрове поле столиці, рука об руку з арбітражем центрального судді Карлоса Ортеги Хаймес:

НЕЗАЛЕЖНИЙСАНТА ФЕ: 4-2-3-1 (DT: Мартін Кардетті)

Леандро Кастелланос; Гарольд Гомес, Франциско Меза, Кевін Мантілла, Хосе Ортіс; Карлос Санчес, Ййлер Гоес; Джерсон Гонсалес, Гарольд Рівера, Нейдер Морено; Вілсон Морело.

АЛІАНЗАПЕТРОЛЕРА: 4-2-3-1 (DT: Юбер Бодгерт)

Хосе Луїс Чунга; Джейр Кастільо, Річард Рентерія, Джейдер Рікетт, Леонардо Салданья; Джуліана Гевара Муньос, Фредді Флорес; Кевін Лондондоно, Луїс Мігель Ангуло, Естефано Аранго; Брайан Гіл.

Підсумокматчу:

На 3 хвилині невдалого пострілу зафіксував півзахисник Єйлер Гоес на правому крилі суду. Постріл праворуки був врятований у великому знімку Хосе Луїс Чунга і призвів до кутового удару на користь місцевих жителів. Це було перше наближення небезпеки.

Воротар команди Барранканьо проявився на 2 хвилини прихильності, скоротивши перший чіткий постріл команди левів/ (Twitter: @WinSportsTV)

На 8-й хвилині відбулася перша суперечка матчу щодо п'єси, яку довелося переглянути VAR і в якій Кевін Мантілья був вигнаний, за підпорядкування Брайану Гілу за межами району з регресом «останньої людини». Спочатку суддя Карлос Ортега лише нав'язав кардинального захисника, але, переглянувши дію, він вирішив змінити свою карту на пряму червону.

Центральний суддя Карлос Ортега змінив жовту картку на червону на центральний захисник кардинала, і через 10 хвилин Санта-Фе залишився з одним менш футболістом/(Twitter: @WinSportsTV)

Кардетті вирішив переставити свою команду, приносячи в жертву Гарольда Гомеса і вступивши в Херсонський Малагон в оборонному варіанті на 16-й хвилині.

У 20′, Alianza мав найясніший шанс відкрити заручини після кросовера, застреленого Брайаном Гілом, який воротар Леандро Кастелланос врятував відправити на кут.

Гра стала більш жорстокою, оскільки 26-а хвилина прогресувала. Ось так VAR довелося знову втрутитися, щоб вигнати Леонардо Салданьї з Аліанси Петролери, якого Єйлер Гоес вчинив правопорушення і за що він отримав жовту картку, але який відреагував ударами проти свого суперника.

Неспортивна дія, переглянута VAR, призвела до вигнання захисника з Аліанзи Petrolera/ (Twitter: @WinSportsTV)

На 31-й хвилині кутовий удар, зроблений Hárold Rivera і на чолі з Франсиско Мезою вузько закінчився в ворота для Санта-Фе. Тестпотрапив в палицю правої руки Чунги і був найчіткішим наближенням команди Боготи в першому таймі:

Гарольд Рівера послав хрест, який очолив Франциско Меза і майже закінчив у воротах за Independiente Santa Fe/ (Twitter: @WinSportsTV)

Неймовірно, Санта-Фе залишився з 9 гравцями на корті на 32-й хвилині після того, як Джерсон Малагон взяв сорочку і ненавмисно збив Брайана Гіла, в дії останнього чоловіка, яка принесла йому пряму червону карту:

У грі останнього заходу Санта Фе залишився без двох футболістів на полі і постраждав від першої половини неповноцінності проти Аліанзи Петролери/ (Twitter: @WinSportsTV)

Володіючи надзвичайним числовим перевагою та утриманням м'яча, Аланза Петролера знала, як водити м'яч з власного поля і на правому крилі, Кевін Лондоньо зміг послати хресний хрест для фігури , Брайан Гіл, який, включив, контролював і два рази визначив 0-1 ночі без проблем проти Леандро Кастелланоса:





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