Відео: хвилини туги над потухом автобуса SITP в центрі Боготи

У другій половині дня Страсної п'ятниці в місті Антоніо Наріньо сталася надзвичайна ситуація, де загорівся автобус Інтегрованої системи громадського транспорту (SITP) і спричинив хвилини туги на величину полум'я.

Автомобіль належав дилерському, це мій S.A.S автобус, який покривав маршрут Bachué-Bosque San Carlos і постраждав від аварії на 1-й вулиці з гонкою 24 B.

На щастя, подія залишила лише матеріальні втрати, але не життя, оскільки шість пасажирів, які перебували на борту, вчасно евакуювали транспортний засіб, згідно з повідомленням публічного телевізійного новин RTVC Noticias.

У соціальних мережах було розповсюджене відео, в якому чути голос іншого водія SITP, який стверджує, що він допомагав керувати полум'ям і що, незважаючи на те, що вони використовували три вогнегасники , які він носив у складі аварійного комплекту.

«Після того, як повідомлялося про інцидент, протоколи справи були активовані, і була присутня допомога пожежної команди Центрального вокзалу», - цитували вони в RTVC Noticias про те, що вони сказали в Transmilenio для цієї справи.

У журналі Semana вони повідомили, що влада ініціювала відповідне розслідування, щоб визначити, що спричинило інцидент.

«Модель автомобіля 2014 року пройде огляд групи електричного парку аудиту, щоб визначити причини, які породили подію. Після того, як причини будуть відомі, будуть прийняті необхідні виправлення», - підкреслили, що вони пояснили в Transmilenio.

Іншоюнадзвичайною ситуацією , яка сталася у Страсну п'ятницю, була справанеповнолітнього віком до 12 років, втраченого в Святилище Монсеррат.

Полковник Діоген Серрано, директор цивільної оборони в Боготі, у діалогах на Morning News Blu Radio, повідомив, що неповнолітня ідентифікувала себе Вікторією Хосе Діас.

«Доповідь від 12-річної дівчини, одягнена в рожеву толстовку і загубилася на сліді Монсеррат», - сказав Серрано.

Крім того, директор Цивільної оборони дав ряд рекомендацій для людей, які збираються піднятися на пагорб, «ви повинні бути дуже обізнаними про дітей і не відпускати їх».

Полковник Діоген підкреслив, що на Монсеррат вже піднялися більше 10 000 чоловік. І попередив, що хоча пішохідний перехід включений до полудня, канатна дорога і фунікулер продовжуватимуть працювати.





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