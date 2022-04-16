Відео: Андреа Валдірі доопрацьовує деталі зі своїми дочками через кілька годин після їхнього шлюбу

У суботу, 16 квітня, перші образи шлюбу Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума були випущені через портали пліток у соціальних мережах. Одним з перших, хто розповсюдив вміст барранквільєри, закінчуючи оздоблювальними деталями, був «Gismes Hoy Col», з відео, в якому ви можете подивитися зачіску впливової особи та зробити останні штрихи її макіяжу.

Але це було не єдине, що привернуло увагу публікації, оскільки фільм показує, як вона схвильована бачити своїх дочок у нарядах піжаціто: Ізабелла та Адхара носять красиві сині сукні принцеси та спідниці з тюлю.

Старша з дочок дає їй поцілунок у рот, і «Ла Вальдірі» каже доньці: «Будьте обережні, я пляму тебе», тоді як в іншій частині відео, на передньому плані, Адхара з'являється, тримаючись за руки одного з її супутників. Танцівниця, схвильований, каже йому:

«О, подивіться на це кокетство, маму моєї любові, красиву... трохи поцілуйте Адхару, поцілунок з матір'ю», - каже бізнес-леді.

Осьповний зміст Андреа Вальдірі :

Танцівниця поділилася сукнями своїх дочок, з якими вони будуть супроводжувати її в самий особливий день

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