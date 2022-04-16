Жертва збройного конфлікту заявляє про компенсацію за смерть сина в 1997 році

La Unidad para las Víctimas detalló que en "chivas", como se conoce en Colombia a los coloridos autobuses escalera, han regresado a sus hogares "entre el domingo 1 y el lunes 2 de agosto alrededor de 3.400 personas correspondientes a 1.456 familias de las diferentes veredas (aldeas)". EFE/Edgar Domínguez /Archivo

Сімейний суд у Санта-Марті визнав опіку Енріке дель Кармен Кастільо, щоб отримати доступ до компенсації, обіцяної постраждалим відділом з 2020 року. Згідноз фактами, його син загинув у 1997 році збройними угрупованнями в Аракатаці (Магдалена), в контексті збройного конфлікту в Колумбії.

Ця історія була випущена El Espectador у п'ятницю, 15 квітня. Розслідування ЗМІ вказує на те, що Кастільо чекав 25 років на відповідь від Генеральної прокуратури. У2011 році, після того, як був прийнятий Закон 1448, він відніс свою справу до постраждалого підрозділу.

суб'єкт, переглянувши файл Кармен Кастільо, двічі схвалила її компенсацію. Першийраз у червні 2020 року — на 50%; а в листопаді 2021 року — 25%. Незважаючина це, він не зміг отримати жодної ваги і, отже, керував підрозділом, йдеться в інформації в національній газеті.

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У своїх заявах чоловік сказав: «Я не знаю, що сталося з компенсацією. Один - неписьменний. Ви не знаєте, обдурені вас чи не обдурені. Мене ніколи не викликали на платежі або що-небудь. Це брехня. Ні в одному банку не було грошей на моє ім'я. сім'я дає мені гроші. Друзіподаруй мені десять, дай мені п'ять. Вони дають мені квиток. Одні дають мені їжу, інші дають мені сплячу ».

Резолюція підрозділу жертв у листопаді 2021 року визначила б пріоритет його виплаті та визнала його високовразливою особою. Урезолюції суб'єкт господарювання зазначає, що з червня 2020 року Кастільо зміг отримати свою компенсацію, однак виділений відсоток «не був зібраний». Томуресурси повернулися до Мінфіну.

У своєму виданні цієї Страсної п'ятниці Ель Еспектадор зазначив, що суд Санта-Марти погодився вивчити клопотання та перевірити, чи порушені права Кастільо на клопотання, належний процес та мінімальне життєво важливе значення.

Серед перших визначень тогадодиректора Підрозділу жертв Рамона Альберто Родрігеса попросятьразом з офісами установи підготувати повний та детальний звіт про дії опіки.

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Жертвита закон про реституцію землі

Закон 1448 від 2011 року - це те, що відкриває двері відшкодування жертвам збройного конфлікту, і саме тому створено не лише Підрозділ для жертв, але й створено підрозділ земельної реституції, який розпочав свою діяльність у січні 2012 року.

У той же час було створено Спеціальний адміністративний підрозділ з управління реституцією позбавлених земель, відповідальних за організацію та ведення обліку всіх приміщень, нібито утилізованих або занедбаних, отримання заяв на реституцію та подання справ новим суддям реституції на імені постраждалих.

Через десять років після санкції судді та магістрати Спеціальної юрисдикції по земельній реституції винесли 6,422 рішення, що вказували (або заперечують) реституцію 12130 запитів на реституцію. Система спростувала більшість запитів (65 відсотків) на адміністративному етапі процесу.

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