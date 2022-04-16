Вікі пішов до канцелярського магазину, поліція не шукала Розу, Бренду викрали: так жінки зникають у Мексиці

За останні кілька тижнів різні зникнення жінок насторожили населення в декількох штатах Мексиканської Республіки, але чи це надзвичайні випадки чи страшне повсякденне життя, яке є частиною нестримною прірви та Криза близько 100 тисяч зникла?

Зникнення дівчат та жінок мають дуже різні компоненти від чоловічої статі, на жаль, за багатьма стоїть сексуальне насильство.

Сімжінок зникали в середньому щодня, поки що в 2022 році в Мексиці.

Уперіод з 1 січня по 14 квітня Національний реєстр зниклих безвісти та нерозташованих осіб було зареєстровано 748 жінок .

Сорокшість відсотків усіх випадків зосереджені в штаті Мексика, Мехіко та Морелос.

Якщо поєднувати з Халіско, Нуево-Леон і Закатекасом, частка зростає до 71,5%.

Згідно з офіційним реєстром зниклих жінок, поки що у 2022 році, 320 жертв віком від 10 до 19 років.

Ця статистика відповідає жінкам, про які повідомлялося про зниклі досі цього року, і які залишаються в такому стані, оскільки за той же період по всій Мексиці знайдено 729, 12 з них загинули.

У останньому звіті про Мексику Комітет ООН з примусових зникнень попередив про збільшення випадків жінок.

«Помітне збільшення випадків хлопчиків і дівчаток від 12 років і жінок», - йдеться в повідомленні агентства. Такі випадки відповідали б зникненням, пов'язаним із викраденням дітей, всередині або поза сімейним середовищем; зникненням як засобом приховування сексуального насильства та феміциду, вербування та розправи. Жертви та влада також повідомили про зникнення, спрямовані на торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію», - попередив він.

Мережаправ дитини в Мексиці (REDIM) встановила , що щодня 14 людей віком від 0 до 17 років повідомляється про зникнення безвісти, а не розташовані або розташовані протягом 2021 року. Це ґрунтується на даних, наданих Національним реєстром зниклих безвісти та нерозташованих осіб (RNPDNO) з скороченням 11 квітня 2022 року.

Згідно з даними, з моменту реєстрації (тобто з 1964 року) у цій ситуації зареєстровано 82 328 дітей та підлітків, і кожен п'ятий з цих осіб залишається безвісти безвісти або нерозташованим до 11 квітня 2022 року.

Хоча більшість випадків (80,1%) локалізовані, громадська організація зазначила, що на кожні 100 осіб віком від 0 до 17 осіб, які знаходилися, один був знайдений мертвим.

Злочин Вікторії Гуадалупе був огидним, маленька дівчинка лише шести років зникла після того, як поїхала в магазин канцелярських товарів близько 17:15 в вдень середа, 6 квітня.

Мати Вікторії вийшла на пошуки, до якого приєдналися сусіди, але маленьку дівчинку не знайшли через два дні, загорнутої в пластик в тому ж підрозділі. Передбачуваний винуватець знаходився з тих пір, як в його квартирі був знайдений сандал маленької дівчинки, 26-річний чоловік родом з Оахаки.

Зникнення15-річної Рози Марії Лопес було зафіксовано 21 березня. За офіційною інформацією, неповнолітня з міста Куапех Куецалан пішла на роботу і не повернулася, через що її сім'я почала їх пошуки негайно.

Один з його дядьків розмістив пост у своєму профілі у Facebook, в якому поділився, що, коли він попросив допомогти поліцейському, він відповів, що нічого не можна зробити, і що дівчині доведеться очікувати повернення власної волі «поки істерика не пройде».

Через три дні його мляве тіло розташовувалося недалеко від його будинку. Поки що затриманих за його злочин немає.

(Foto:@jeugeniolopezm)

Протягом березня штат Сан-Луїс-Потосі викликав тривогу серед жителів через збільшення випадків викрадень та зникнення жінок.

Уперіод з 1 по 31 березняпрофіль FGESLP Twitter опублікував 64 файли для пошукулюдей, яких не вдалося досягти. Із загальної кількості 28 - це жінки , про яких навіть повідомлялося, як молодше 18 років. Ситуація стала більш тривожною в середині місяця, коли випадки значно зросли.

Під час допиту з цього питання Мігель Гальєгос, прес-секретар системи державної безпеки Сан-Луїс-Потосі, заперечував, що ситуація повинна викликати тривогу серед населення, незважаючи на значне збільшення кількості зниклих без вісті та нерозташованих осіб, а також режим роботи винуватців, які стали спіймані камерами відеоспостереження.

«Кожна справа — це розслідування і відповідальність з боку державних органів за з'ясування фактів. Сьогоднібув складний сезон. Кілька складних днів або складний тиждень. Сьогодні я також хотів би закликати суспільство не насторожувати. Сан-Луїс-Потосіне повинно насторожувати. Уряд ненаситно працює над досягненням соціального миру», - сказав Галлегос мікрофони радіостанції Factor 96.1.

Брендувикрали, а камера записала все

Потерпілий був викрадений з підрозділу Лос-Аламос і вже був ідентифікований Генеральною прокуратурою штату Сан-Луїс Потосі

Камера безпеки, розташована всередині будинку, захопила момент, коли Бренда Магдалена Гонсалес Ібарра була викрадена в штаті Сан-Луїс-Потосі. Згідно зі звітом Генеральної прокуратури (FGE), злочин був скоєний у фракціонуванні Лос-Аламоса, житловому підрозділі, дуже близькому до парку Тангаманга, одному з найпопулярніших у столиці Потосіно.

У перші години суботи, 26 березня, відео сцени почали поширюватися в соціальних мережах. Брендаперебувала поза домом пари своїх літніх сусідів, з якими вона займалася розмовою про водяний насос, який ризикнув короткозамкнути. У цей момент винний злочин прорвався. Поки що місцезнаходження Бренди більше не було відомо.

-(Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Наєлізникла і була знайдена мертвою: вся її плоть відірвана

Через тиждень після того, як Генеральна прокуратура штату Сан-Луїс-Потосі (FGESLP) видала форму пошуку зникнення Найелі Альфаро Сільва , влада повідомила про відкриття тіла, яке, за їх словами, відповідає тому, що 25-річна жінка. Хоча про подію повідомляли родичі, вони вказували на різні порушення, такі як той факт, що вони не змогли розпізнати тіло, а також зникнення романтичного партнера жертви.

За словами матері Наєлі через кілька днів після її зникнення, близько 7 ранку 24 березня 2022 року її дочка була востаннє помічена. Її романтичний партнер був би останньою людиною, яка встановила контакт з нею.

«Я був вражений, бо це скелет. Яне бачу жодного шматка м'яса(...) Ми цього не приймаємо. Ми чекаємо результатів ДНК-тестів», - сказала Лорена Сільва, мати Найелі, але через кілька днів влада підтвердила, що тести були позитивними і що це тіло її дочки, пізніше чоловік був заарештований після того, як він був на волі.

Nayeli Alfaro Silva es fisicoculturista e instructora en un gimnasio, a decir de su familia, su esposo era muy celoso (Foto: Facebook/Alejandro Chávez)

МаріяФернанда Контрерас Руїс зникла, а її мляве тіло було знайдено 7 квітня в районі Exhacienda de Santa Rosa, в Аподаці, після її випадку було виявлено, що лише в першій чверті року щонайменше 18 жінок зникли в Нуево-Леоні, з яких щонайменше 10 були розташовані.

Черезкілька днів Дебанхі Сусана Ескобар Базальдуа, молода людина 18 років, також зник, її востаннє бачили 9 квітня минулого року в муніципалітеті Ескобедо,Нуево-Леон , відвідавши з двома друзямивечірку на фермі, розташованої врайоні Нуева-Кастілья.

Форма пошуку Дебанхі, видана Комісією з пошуку людей у Нуево-Леоні, вказує на те, що востаннє, коливони бачили її, вона одягла білий камзол, темну спідницю та чорні кросівки типу Convers .

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Як фізичні характеристики було детально описано, що вона жінка з тонкою статурою, білим кольором обличчя та каштановим волоссям, світлою, прямою і довгою. Тим часом, зокрема ознаки описано, що у нього є шрам на підборідді і на правій руці, він також носить брекети.

Безкарність, ревіктимізація та банальність злочинів

Гендерно зумовлене насильство установ призводить до високих показників безкарності за злочини, що зачіпають жінок; за словами Марсела Лагард, «неадекватна та неадекватна допомога установами, в крім того, що він є неприйнятним, посилює проблему та заохочує її»; тоді як для Далії Карранко «допит самого злочину або ступеня шкоди, яку він зазнав, є перешкодою для жінок, які шукають справедливості» (2020, стор. 3) і «той факт, що багато звинувачень у злочини проти жінок та дівчата не переслідуються належним чином або залишаються безкарними, вже показує нам величезну перешкоду: проблема насильства над жінками тривіалізується і зводиться до мінімуму».

У зв'язку з цим Комісія з прав людини Мехіко у своєму звіті про гендерно зумовлене насильство при переслідуванні правосуддя в Мехіко зазначає:

«Жінки, які стикаються з насильством, часто не мають доступу до ефективних інституційних засобів захисту, які дозволяють їм не бути жертвами будь-якого насильства, оскільки вони жінки, зупинити його, коли вони піддаються йому або піддаються, мати захист, коли вони піддаються насильству, що існує адекватне розслідування коли це було здійснено, щоб отримати справедливість за постраждалі події, знати правду того, що сталося, і, перш за все, не бути повторно жертвованими та порушеними владою, коли вони приходять до них. Результатомє те, що переважна більшість цих злочинів залишаються безкарними; крім тенденції нормалізувати насильство та звинувачувати тих, хто його зазнає, припускаючи, що насильство здійснюють лише люди в прикордонних ситуаціях або в маргінальних випадках.

(...) «Зібрана інформація показує, що незважаючи на соціальну неприйняття дискримінаційної та насильницької практики, з якою стикаються жінки, деякі з яких завершуються летальними виразами, відсутність гендерної перспективи догляду за жертвами та розслідування справ сприяє тому, що інституційне насильство і її недбалість або нездатність зберігати безкарність і продовжують перешкоджати повному задоволенні та реалізації прав людини постраждалих сторін».

(...) «Для жінок, які постраждали від насильства, існує подвійна віктимізація, інституційна та соціальна, що змушує їх приховувати біль і сором. Травматичні наслідки тривають з часом, і для багатьох жертв непросто знайти підтримку від їхніх сімей, партнерів чи персоналу психологічної підтримки, призначеного владою, тому жертва в кінцевому підсумку припиняє говорити про напад, щоб не збентежити або не образити. Пошук справедливості, який починається з процесу скарги, який може бути довгим і болючим, є одним із способів, за допомогою якого жертва може почати відновлювати баланс свого життя через потенційно репаративну здатність вироку».

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