Троє китайських астронавтів повернулися на землю після шести місяців у космосі

Китайський космічний апарат Shenzhou-13 приземлився цієї суботи в пустелі Гобі після завершення своєї діяльності на космічній станції Тяньгун, де три астронавти пробули 183 дні на найдовшій пілотованої місії, яку коли-небудь проводив Китай.

Рятувальники негайно вирушили до місця посадки Донгфенв в китайському автономному районі Внутрішньої Монголії (північна), повідомляє офіційне інформаційне агентство Сіньхуа .

Посадка «була ідеальною, і три тайконавти знаходяться в дуже хорошому стані», - сказала газета Global Times , яка цитує Пекінський центр аерокосмічного контролю.

Зображення, опубліковані досі, показують наземних працівників, що відкривають люк капсул, але астронавти Чжай Чжиган, Є Гуанфу та Ван Япін ще не бачили, останні - друга китаянка в космосі і минулого листопада, перша, яка вирушила на «космічну прогулянку».

Equipos de rescate acudieron de inmediato al punto de aterrizaje Dongfeng, en la región autónoma china de Mongolia

Повернення на землю зайняло близько дев'яти годин після того, як сьогодні вранці Shenzhou-13 завершив відділення головного модуля від космічної станції Тяньгун.

Це друга пілотована місія, яку Китай відправляє на свою космічну станцію, яка, як очікується, буде готова до кінця цього року.

З моменту запуску 16 жовтня тайконавти виконали кілька завдань щодо просування підготовки китайської космічної станції, включаючи два космічні прогулянки, понад двадцять наукових експериментів та збір даних.

Наступна пілотована космічна місія Китаю відбудеться цього року і знову складатиметься з шести людей, як просунувся в березні минулого року головним дизайнером пілотованого космічного проекту Китаю Чжоу Цзяньпін.

La próxima misión espacial tripulada de China tendrá lugar este año y constará de nuevo de seis personas

Азіатська країна привезе в Тяньгун в 2022 році «два експериментальних модуля, два пілотованих судна і два вантажні судна», сказав Чжоу, додавши, що станція увійде в «фазу будівництва», починаючи з травня.

Очікується, що Тайконавти з Шеньчжоу-14 і Шеньчжоу-15 завершать будівельні роботи на Тяньгуні, які повинні бути готові до кінця цього року, згідно з оригінальними планами.

Китайська космічна станція, назва якої означає «Небесний палац» в Мандарин, важить близько 70 тонн і, як очікується, буде працювати близько 15 років, обертаючи навколо 400 кілометрів від земної поверхні.

(З інформацією від EFE)

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