Вони заарештували передбачуване фемініцид, яке вбило її партнера та двох неповнолітніх у Веракрусі

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE.- Decenas de personas se reunieron con velas y cruces rosas en el Monumento a la Revolución para caminar en la "Velada para recordar a las que ya no están con nosotras e iluminar el camino de justicia", la cual terminó en el AntiMonumenta. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Члени міністерської поліції затримали Хуана Аугусто «N», передбачуваного фемініциду і, можливо, відповідального за вбивство жінки та двох неповнолітніх у штаті Веракрус.

Цей злочин стався 14 квітня в муніципалітеті Тлапакоян, де Сусана Каррето Альфонсо,її 10-річна дочка і 7-річний хлопчик, нібито були позбавлені життя Хуаном Августо.

Згідно із заявою генерального прокурора штату Веракрус (ФГЕ), арешт був здійснений після того, як елементи міністерської поліції провели розслідування та подали відповідні докази для отримання ордера на арешт.

Це було надано та завершено в ніч на п'ятницю, 15 квітня, за злочини феміциду (Сусани та дівчини) та вчинення кваліфікованого навмисного вбивства (для хлопчика). Їх тіла були знайдені напередодні в басейні води в муніципалітеті.

Так само прокуратура повідомила, що Сусана Каррето була романтичним партнером затриманого.

El detenido asesinó a su pareja sentimental junto con su hija y otro menor de edad (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

Після виконання судового наказу передбачуваний винний буде представлений на первинному слуханні перед суддею усного кримінального процесу та процесу в Джаласінго для визначення його правового статусу, як частини кримінального провадження С-55/2022.

За даними виконавчого секретаріату Національної системи громадської безпеки (SESNSP), з січня по лютий 2022 року на національному рівні було зареєстровано близько 155 феміцидів , з яких 15 сталися в штаті Веракрус, поставивши його на друге місце національно з найбільшою кількістю феміциди.

Дослідження було відрізано в лютому і було опубліковано 25 березня. Але за даними місцевих ЗМІ, станом на 36 березня в організації зареєстровано феміциди.

З іншого боку, останніми днями передбачуваний злочинець феміциду неповнолітнього був пов'язаний з судовим процесом ВікторіяГуадалупе в штаті Керетаро.

Неповнолітня залишила свій будинок, розташований у Пасеос-дель-Маркес Fraccionamiento , щоб 6 квітня поїхати до сусіднього магазину канцелярських товарів. Однак через кілька днів, не знаючи його місцезнаходження та обшуків владою, його тіло було знайдено 9 квітня.

El presunto feminicida de Victoria Guadalupe (Foto: FGE Querétaro)

Згідно з дослідженнями, причиною смерті стала асфіксія через задушення і сексуальні травми .

Про це повідомила головний суддя Вищого суду юстиції (TSJ) Маріела Понсе Віллау понеділок, 11 квітня. Початковеслухання щодо прив'язки до процесу було проведено та детально описано, що три місяці додаткового розслідування було надано для обвинувачення для надання подальших доказів.

Затриманий був прийнятий до CERESO в Сан-Хосе-Ель-Альто і не мав вигоди від звільнення під заставу. Магістрат підкреслив, що тимчасовий слухання відбудеться в серпні.

Слухання буде там, де будуть оприлюднені всі докази, і буде визначена дата судового засідання.

Заступник прокурора з розслідування та переслідування злочинів Маргарита Луна Тельес Жирон скористалася можливістю нагадати, що покарання за злочин феміциду може становити від 20 до 50 років в'язниці.

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