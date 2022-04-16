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Субота 16 Квітень 2022
Україна

Трейлер до нових епізодів «Тегерана» був розкритий і за участю Гленна Close

Другий сезон серіалу Apple TV+ додав актрису, номіновану на Оскар, до свого чудового акторського складу всіх зірок. Подивіться тут офіційний тизер

Newsroom Infobae

16 Квітень 2022
Це офіційний трейлер другого сезону «Тегерана», визнаний Міжнародною премією «Еммі» найкращим драматичним серіалом. (Apple TV Плюс)

Світовий шпигунський трилер повернеться на екрани наступного місяця, і ми вже маємо перший офіційний тизер, яким поділився Apple TV+. Наступні епізоди Тегерана, переможного серіалу «Еммі», продовжать хронізувати шлях Тамара у виконанні нового плану після провалу майора, який він взявся в столиці Ірану. У цьому продовженні акторський склад додав володар «Золотий глобус» і восьмиразовий номінант на «Оскар» ГленнКлейс , в ролі Мар'яна Монтазері.

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Згідно з оригінальними подіями, поміченими в дебюті титулу в 2020 році, Тамар (Niv Sultan) - хакер-агент Моссад, який проникв Тегеран під помилковою ідентичністю, щоб допомогти знищити ядерний реактор Ірану. Однак він пропускає свою мету і запускає операцію, яка може загрожувати його близьким.

Крім Close і Sultan, в акторський склад постановки входять Шон Туб, Шервін Аленабі, Араш Маранді, Шила Оммі , Менаше Ной, Навід Негахбан , Ліраз Чархі, Кайс Хан, Соганд Сара Факхері, Реза Дяко, Ден Мор, Араш Маранді, Денні Шер, Мое Бар-Ель і Еш Голде.

Тегеран - дітище Моше Зондера, Дана Едема і Маора Кона. Режисером фільму виступив Даніель Сиркін, а сценарій — результат співпраці Омрі Шенхара та Зондера. Виконавче виробництво має Дана Еден і Шула Шпігель для Донни і Шула Productions; Алон Аранья для виробництва паперових площин; Жюльєн Леру для паперових розваг; Пітер Емерсон для Cineflix Studios; і Ельдад Кобленц для Кан 11. Зондер, Шенхар, Сиркін та Дарі Шай Слуцький також є виконавчими продюсерами.

Тегеран, відомий ізраїльський фантастика про шпигунів

Згідно з офіційним конспектом служби, серіал розповідає «захоплюючу історію агента Моссада Тамара Рабіняна, який проникає в небезпечну місію в Тегерані , яка ставить її та всіх навколо себе в серйозну небезпеку». Телевізійна ставка дебютувала два роки тому через оригінальний каталог Apple TV+ , і незабаром після цього була визнана Міжнародною премією «Еммі» нагородою за найкращу драматичну серію.

У лютому цього року було підтверджено, що Тегеран звільнить свій перші два епізоди 6 травня , а решта з них вийдуть щоп'ятниці до кінця сезону (що складається з восьми епізодів загалом), встановленого на 17 червня. Перший внесок в даний час можна побачити на потоковому сервісі.

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