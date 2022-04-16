Трейлер до нових епізодів «Тегерана» був розкритий і за участю Гленна Close

Це офіційний трейлер другого сезону «Тегерана», визнаний Міжнародною премією «Еммі» найкращим драматичним серіалом. (Apple TV Плюс)

Світовий шпигунський трилер повернеться на екрани наступного місяця, і ми вже маємо перший офіційний тизер, яким поділився Apple TV+. Наступні епізоди Тегерана, переможного серіалу «Еммі», продовжать хронізувати шлях Тамара у виконанні нового плану після провалу майора, який він взявся в столиці Ірану. У цьому продовженні акторський склад додав володар «Золотий глобус» і восьмиразовий номінант на «Оскар» ГленнКлейс , в ролі Мар'яна Монтазері.

Згідно з оригінальними подіями, поміченими в дебюті титулу в 2020 році, Тамар (Niv Sultan) - хакер-агент Моссад, який проникв Тегеран під помилковою ідентичністю, щоб допомогти знищити ядерний реактор Ірану. Однак він пропускає свою мету і запускає операцію, яка може загрожувати його близьким.

Крім Close і Sultan, в акторський склад постановки входять Шон Туб, Шервін Аленабі, Араш Маранді, Шила Оммі , Менаше Ной, Навід Негахбан , Ліраз Чархі, Кайс Хан, Соганд Сара Факхері, Реза Дяко, Ден Мор, Араш Маранді, Денні Шер, Мое Бар-Ель і Еш Голде.

Тегеран - дітище Моше Зондера, Дана Едема і Маора Кона. Режисером фільму виступив Даніель Сиркін, а сценарій — результат співпраці Омрі Шенхара та Зондера. Виконавче виробництво має Дана Еден і Шула Шпігель для Донни і Шула Productions; Алон Аранья для виробництва паперових площин; Жюльєн Леру для паперових розваг; Пітер Емерсон для Cineflix Studios; і Ельдад Кобленц для Кан 11. Зондер, Шенхар, Сиркін та Дарі Шай Слуцький також є виконавчими продюсерами.

Тегеран, відомий ізраїльський фантастика про шпигунів

Згідно з офіційним конспектом служби, серіал розповідає «захоплюючу історію агента Моссада Тамара Рабіняна, який проникає в небезпечну місію в Тегерані , яка ставить її та всіх навколо себе в серйозну небезпеку». Телевізійна ставка дебютувала два роки тому через оригінальний каталог Apple TV+ , і незабаром після цього була визнана Міжнародною премією «Еммі» нагородою за найкращу драматичну серію.

У лютому цього року було підтверджено, що Тегеран звільнить свій перші два епізоди 6 травня , а решта з них вийдуть щоп'ятниці до кінця сезону (що складається з восьми епізодів загалом), встановленого на 17 червня. Перший внесок в даний час можна побачити на потоковому сервісі.

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