Найбагатша людина в Україні пообіцяла відбудувати обложений Маріуполь: «Нам потрібна міжнародна програма, як План Маршалла»

Shakhtar Donetsk owner Rinat Akhmetov gets thrown up in the air as the players celebrate winning the 2009 UEFA Cup Final (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)

Найбагатшалюдина України зобов'язалася допомогти відбудувати обложений місто Маріуполь, близьке до його серця місце, де він володіє двома величезними сталеливарними заводами , які, за його словами, знову змагатимуться у всьому світі.

Рінат Ахметов бачив, як його ділова імперія розірвана на вісім років бойових дій на сході України, але він залишається зухвалим, впевнений, що те, що він називає «нашими відважними солдатами», буде захищати місто на Азовському морі , зведене до пустиря після семи тижнів бомбардування.

Однак наразі її компанія Метінвест, найбільша металургійна компанія в Україні, оголосила, щоне може виконати контракти на поставку і, поки фінансово-промислова ГрупаСКМвиконує свої боргові зобов'язання, приватний виробник енергіїДТЕК «оптимізувала виплату своїх боргів» в договорі з кредиторами.

«Маріуполь — глобальна трагедія і світовий приклад героїзму. Длямене Маріуполь був і буде завжди українським містом», -сказав Ахметов в письмових відповідях на запитання Reuters .

«Я думаю, що наші сміливі воїни будуть захищати місто, хоча я розумію, наскільки це важко і важко для них», - сказав він, додавши, що щодня контактував з менеджерами Метінвесту , які керують металургійні комбінати «Азовсталь» та «Ілліч» у Маріуполі.

El multimillonario empresario ucraniano y presidente del FC Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov asiste a una cumbre ruso-ucraniana el 18 de octubre de 2011 en Donetsk, Ucrania. (Foto de Sasha Mordovets/Getty Images) Sasha Mordovets | Getty Images

У п'ятницю Метінвест повідомив, що ніколи не буде працювати в умовах російської окупації і що в облозі Маріуполя було відключено більше третини металургійних виробничих потужностей України.

Ахметов високо оцінив «пристрасть і професіоналізм» президента України Володимира Зеленського під час війни, яка, здається, пом'якшує відносини після того, як в минулому році український лідер заявив, що змовники, сподіваючись скинути його уряд, намагалися залучити бізнесмена .

Ахметов тоді назвав звинувачення «абсолютною брехнею».

«І війна, звичайно, не час не погоджуватися... Ми відновимо всю Україну», - сказав він, додавши, що він повернувся в країну 23 лютого і був там з тих пір.

ПланМаршалла для України

Ахметов точно не сказав, де знаходиться, але він був у Маріуполі 16 лютого, в той день, коли деякі західні спецслужби очікували початку вторгнення. «Я розмовляв з людьми на вулицях, зустрічався з працівниками...», - сказав він.

Un residente local cruza una calle dañada durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariupol, Ucrania 15 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

«Моя амбіція — повернутися до українського Маріуполя і реалізувати наші (нововидобувані) плани , щоб сталь, вироблена в Маріуполі, могла конкурувати на світових ринках, як і раніше».

Росія вторглася 24 лютого, коли президент Володимир Путін оголосив про «спецоперацію» з демілітаризації та «деназифікації» країни. Київ і його західні союзники відкидають його як помилковий привід для неспровокованого нападу.

Ахметов, довгий час найбагатша людина України, бачив, як його ділова імперія скоротилася з 2014 року, коли Росія анексувала Кримський півострів у Чорному моріі два райони східної України - Донецьку і Луганську - проголосили незалежність від Києва.

За даними журналу Forbes , чиста вартість Ахметова в 2013 році досягла 15,4 мільярда доларів. В даний час він становить $3.9 млрд.

Rinat Akhmetov levantando la Copa de la UEFA en 2009

«Для нас почалася війна в 2014 році. Мивтратили всі свої активи як в Криму, так і на тимчасово окупованій території Донбасу. Мивтратили свій бізнес, але це зробило нас жорсткішими та сильнішими», - сказав він.

«Я впевнений, що, як найбільша приватна компанія в країні, СКМ відіграватиме ключову роль у післявоєнній реконструкції України», - сказав він, посилаючись на чиновників, стверджуючи, що воєнний збиток досяг $1 трлн.

«Нам обов'язково знадобиться безпрецедентна міжнародна програма реконструкції, План Маршалла для України», - сказав він, посилаючись на проект допомоги США, який допоміг відновити Західну Європу після Другої світової війни.

«Я впевнений, що ми всі відбудуємо вільну, європейську, демократичну та успішну Україну після нашої перемоги у цій війні».

(З інформацією від Reuters)

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