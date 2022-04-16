Одкровення про подарунок Феррарі, яке дає про що поговорити у Формулі-1: «Леклерк нагадує мені про Шумахера»

Старт сезону 2022 Формули-1 показав новинку, яка породила радість у багатьох шанувальників моторного світу. Як це не відбувалося протягом декількох років, сьогодення команди Ferrari хвилює всіх роком, який матиме команду Маранелло як одного з великих кандидатів для боротьби за звання водіїв та конструкторів.

Рахунки зрозумілі. На чолі з Чарльзом Леклерком, який виграв Гран-прі в Бахрейні та Австралії, Prancing Horse є головною визначною пам'яткою Великого цирку . І саме водій Monegasque знаходиться на вустах у всіх за свої чудові виступи на трасі. 24-річнийвже виграв дві гонки, завоював дві поул-позиції і виграв найшвидші три кола поки що в чемпіонаті.

Його великий подарунок призвів до того, що освячений колишній водій F1 говорив про свої навички та порівнював його з одним з найкращих усіх часів у категорії. «Я здригаюся, коли дивлюся виступи Чарльза, тому що Леклерк в даний час демонструє перевагу, яке нагадує мені Майкла Шумахера. Леклерк домінує як раніше «Шумі», і не тільки він є пілотом, який знаходиться в особливому стані, Леклерк також дуже хороший хлопець», - сказав Девід Култхард канал 4, ЗМІ, для яких він працює в Англії.

Слід пам'ятати, що шотландський народжений змагався за титул F1 з семиразовим чемпіоном світу 2001 року. На борту свого Макларен Култхард закінчив позаду німця і був переможцем у категорії, в тому, що було найкращим результатом водія у своїх 14 сезонах біля керма.

Окрім того, що йдеться про великий старт Леклерка, також ведучий під час Гран-прі за офіційну трансляцію похвала за роботу італійської команди, щоб повернутися на перший план Формули-1.

El piloto monegasco después de ganar en Arabia Saudita (@Charles_Leclerc)

«Керівник команди Маттіа Бінотто завжди тримав прохолодну голову протягом останніх двох років, які були дуже важкими для італійців. Під його керівництвом Феррарі закотив рукава. Знайкращим автомобілем до цих пір Леклерк також показав найкращі ходові характеристики, і результатом є це домінування», - проаналізував Култхард.

Важливо відзначити, що Леклерк очолює чемпіонат водіїв з 71 очкою. Він переміг у двох змаганнях і був другим у Гран-прі Саудівської Аравії, де переможцем став голландський і діючий чемпіон Макс Верстаппен на борту свого Red Bull. Що стосується Ferrari, вони є явними домінаторами Кубка конструкторів: вони налічують 104 одиниці і за ними йде команда Mercedes, яка має 65 очок.

Той, про кого говорив і Култхард, був товаришем по команді Леклерка, іспанець Карлос Сайнц-молодший. 27-річнийз Мадрида був швидким у турнірній таблиці, але не зміг потрапити на подіум в будь-якій з перегонів до цих пір цього року. Так само він залишається на третій позиції в чемпіонаті водіїв (33 очки).

«Товариш по команді Чарльза Карлос Сайнц повинен зробити крок вперед, оскільки ваш товариш по команді завжди є першим противником, і ми всі можемо бачити, що Ferrari - це виграшний автомобіль», - пояснив шотландці про поточні справи іспанського водія.

Очікуючи, що буде четвертою датою конкурсу, який відбудеться з 22 по 24 квітня на трасі Імола, одномісна італійська команда F-75 , здається, є великим кандидатом, щоб знову поставити Ferrari серед найкращих у Формулі-1.

David Coulthard habló del presente de la Fórmula 1 (AFP)

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