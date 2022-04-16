Починаються плей-офф НБА, етап, де «народжуються легенди»: п'ять висхідних зірок, які слід наслідувати

Настав найважливіший етап сезону. І, крім того, найкрасивіший і захоплюючий. Плей-оффНБА, найкращий момент найкращої конкуренції у світі. Де може статися що завгодно. Або, як сказав гасло НБА в 2005 році, «де народжуються легенди». Також, як говорила популярна фраза 80-х і 90-х, етап, який «розділяє дітей від імен». Частина кампанії, яка закріплює воістину велику. Тому що, хоча регулярна фаза є цінною, з точки зору визначення ідентичності команди та їх відповідних лідерів - на додаток до позицій 16 команд, які грають цей екземпляр, постсезон відокремлює дуже хороших хлопців від чудових, від тих, хто робить історію. Тому що в ті тижні тиск наростає, і ви повинні бути набагато більше, ніж талановитий гравець. Потрібні інші приправи, знамениті нематеріальні, які вступають у гру більше, ніж будь-коли. І з цієї причини ті, хто виступає в цей час, ті, хто є фігурами і визначає матчі, серії та чемпіонати, - це дійсно різні.

В останні роки - заключне десятиліття - ми стали свідками наявності покоління, яке сяяло в цих інстанціях, що дозволило нікому не пропустити Джорданів, Кобе, Шак, Дункані компанію більше... Начолі з Леброном Джеймсом, звичайно, той змагальний звір, який завдяки історичним виступам та кільком кільцям стрибнув у топ-3 найважливіших гравців історії. Звичайно, він був не єдиним. КевінДюрант,Стеф КаррітаКавхі Леонардпішли, даючи епічні битви та виграючи титули, а також. А інші мали свої моменти, такі як Джеймс Харден, Кірі Ірвінг, Пол Джордж, Кріс Пол, Клай Томпсон, Джиммі Батлер, ДаміанЛіллард, Ентоні Девіста Демарр ДеРозан, серед інших.

Але потроху в небі почав з'являтися ще один шар, будучи частиною цієї нової зірки, яка продовжує підштовхувати НБА вгору, щоб залишатися найкращою спортивною конкуренцією у світі. Ось так злетіли Джанніс Антетокунмпо та Нікола Джокіч , останні два MVP (три сезони), грецький був найкращим з останнього чемпіона, крім MVP фіналу. Зараз приєднався камерунський Йоел Ембіїд, перший міжнародний бомбардир в історії та інший з кандидатів MVP, таких як грецький та сербський. Не кажучи вже про словенську Луку Дончіч, іншу суперзірку, яка завершує покер іноземців, який сьогодні домінує над конкуренцією. Коли до двох десятиліть тому в США вони все ще дивилися боком на тих, хто приїхав з-за кордону...

Але ми, з Infobae, хочемо запропонувати вам інші імена, щоб продовжити цей захоплюючий етап, з'являються фігури, які вже продемонстрували свій талант і ієрархію, але знаходяться за крок від сходження до слави. Чогось вони можуть досягти в цих плей-офф, які обіцяють бути найкращими за останні роки.





ТАК, МОРАНТ

Ja Morant, la figura de Memphis Grizzlies (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

ТеметрійДжамель Морант, більш відомий як Ja, є, мабуть, найбільш захоплюючим гравцем на даний момент в НБА. Це 22-річний, 1m91 базовий чоловік, який має швидкість, потужність і атлетичні здібності рідко бачили. Характеристики нагадують кращий Деррік Роуз, що не настільки високий очко охоронець, який був MVP в 2011 році. Цей хлопчик, народжений у Південній Кароліні, є конферансьє, за своїм стилем, але в той же час він досягає зрілості як гравець, лише у своєму третьому сезоні в НБА. Він демонструє і грає команду, Мемфіс Грізлі, який здивував у цій звичайній фазі, закінчивши друге місце на жорсткій західній конференції.

Ми говоримо про хлопця, якого майже буквально виявила пачка картоплі фрі. Це було влітку 2016 року, коли Джеймс Кейн, помічник Державного університету Мюррея, попрямував до Спартанбурзької середньої школи, щоб вербувати гравців. У нього було кілька назв, особливо одне, що називається Тевін Браун, але Морант не значився. Виявляється, після декількох годин перегляду гравців Кейн покинув головний корт на мить, щоб з'їсти щось швидке. Вінпішов до автомата за пачкою фрі і звідти побачив укус 3х3 на вторинному майданчику. Саме тоді він був здивований, побачивши спортивну здатність та обробку м'ячем худий незнайомець. Він відразу зрозумів, що все інше і покликав головного тренера, щоб сказати йому те, що він бачив. Через кілька місяців Морант приєднався до факультету разом з Брауном. Всього двох сезонів було достатньо для нього в NCAA, щоб зробити стрибок до професіоналізму, особливо другого видатного, в якому він в середньому склав 24,5 бала, 10 передач та 5,7 підбирань.

Так, у віці 20років Морант був обраний на місці № 2 в проекті НБА, Грізлі. Перехід йому не коштував, з самого початку було видно, що це інший: 17,8 бала та 7,3 передачі в першому сезоні. Цифри покращилися в другому, а в поточному вони безпосередньо вибухнули (27,4 голи, 6, 7 голів, 5,7 одужань і 1.2 краде), ставши суперзіркою змагань. Вона набула більшої популярності, будучи наріжним каменем наступу. Було знято більше пострілів (від 15,2 до 206) з більшою ефективністю (від 45 до 49,3% на полі і від 30 до 34,3% в трійках). Були епічні матчі, подібні до цієї серії в період з кінця лютого до початку березня, коли він набрав 46 очок, потім 52 — максимум — а потім 38. У січні він досяг карамельної точки, коли він був обраний для All Star Game, матч з топ-24 сезону.

Вплив не був ще більшим, оскільки у нього були проблеми з травмами в кампанії. Він вперше пропустив 11 матчів у грудні, а потім ще 11 - з останніх 13 регулярної фази - через напругу в правому коліні. Вони кажуть, що з цієї суботи о 16.30 він буде готовий зіткнутися з Вовками Кордоби Леандро Болмаро та Пабло Пріджоні, образливим координатором у Міннесоті, які приходять з вступу в плей-офф після перемоги в грі проти Кліпперс.

Якщо є гравець, який заслуговує оплатити квиток або подивитися гру по телевізору або якомусь пристрою, це Моран. Це насправді охоронець - це може бути база або ескорт - хто, з пробілами, зачаровує. Перехід через швидкість, вибух і творчість - справжнє диво. Коли обруч атакує, якщо немає подвійних і навіть потрійних засобів захисту суперника, він практично не зупиняється, втекла кінь, дика кішка, яка йде боком і вгору з однаковою легкістю. Його п'єси з'являються на кожному дні, особливо ті, які кидають виклик гравітації. Його обробка м'ячем та пластичність спритність роблять все інше. Він також здатний пройти, він виділяється своїми творчими ресурсами.

Звичайно, він не один. Мемфіс на чолі з Тейлором Дженкінсом, можливо, улюбленим тренером року, став, мабуть, найбільшим відкриттям сезону, вигравши 56 із 82 ігор, 18 більше, ніж у 20/21. ДесмондБейн (18,2 очка з 44% трипокажчиками) зробив чудову пару з Морантом, особливо колиДіллон Брукс (18,4 очка), другий найкращий гравець команди, коли він міг грати (всього 32 ігри), отримав травму. ДжаренДжексон і новозеландський дроворубСтівен Адамс - внутрішні зірки команди, яка має хімію, атаки (5-й у рейтингу) і дуже добре захищає (4-й). Звичайно, Ja - це інший, і той, хто може взяти Мемфіс найвищий. Слава - це один крок для цієї захоплюючої бази, яка, здається, не має даху...





ДЕВІНБУКЕР

Devin Booker, el nombre a seguir en Phoenix Suns (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Цей охоронець стрільби 1м96 трохи більший (25 років), ніж Морант, але він є важливою частиною цього нового посліду, який береться штурмом НБА. Завзятий бомбардир, з вражаючою різноманітністю ресурсів для забиття, з одним з найкращих - найм'якших і найкращих - пострілів на даний момент, будь то довга, середня чи коротка відстань. Він також має руйнівний 1 проти 1, ви можете сказати, що він народився з майстерністю та терпінням - знати, як і коли використовувати свої ресурси - і він покращив своє бачення та проходження. Також, навіть, на захист, де його критикували. Більші зусилля в його обручі, краще читання та більш відшліфована техніка дозволили йому не бути викритим у команді, яка пройшла всього за два роки, від того, щоб бути регулярним внизу Заходу до того, щоб стати справжнім кандидатом на титул. І він, в процесі, став кандидатом в MVP, як це робив цього року, зробивши заслугу бути в боротьбі з Джокіком, Антетокунмпо, Ембіїдом і Дончіком.

Фенікс, з тієї бульбашки у Флориді, в якій він виграв свої вісім ігор і залишився за крок від плей-офф, знайшов свою особистість з тренером Монті Вільямс і не припиняв вдосконалюватися. У минулому сезоні він був 51-21 і досяг визначення НБА, який неймовірно програв, після того, як піднявся на 2-0, впав на Мілуокі в наступних чотирьох іграх і залишився ні з чим. У цій кампанії вже більш влаштувалися, зрілі і з кров'ю на очах вони ще більше вдосконалювалися, ставши найкращою командою. Вінвзяв №1, вигравши 64 із 82 ігор і таким чином досягнувши рекорду 133-47 з моменту мітингу НБА в Орландо під час пандемії.

Букер - це фундаментальна частина. Він був преміальним бомбардиром принаймні п'ять сезонів, але кожен сезон - зараз у сьомому - додав речі до своєї гри. У поточному він усереднював 26,8 балів -максимум-, при цьому 51% подвоюється і 38,3% - в тричі. Крім того, 5 передач і 4,8 підбирань. Цифри та прибутковість, які підтвердив 158 мільйонів п'ятирічного контракту , який він підписав у 2018 році. Йдеться про повного охоронця, здатного взяти сірники в руки. І визначте їх. Девін завжди був скороминущим талантом, світивши в середній школі, а потім у самотньому сезоні в Кентуккі, щоб досягти НБА, ледь 19 років і будучи вибором № 15 першого раунду. Син Мелвіна Букера, колишнього гравця, та Вероніка Гутьєррес, дочка мексиканців, яка змушує гравця мати латинське коріння і часто вимовляється іспанською мовою.

Він також став відомий поза спортивною ареною за те, що він був хлопцем Кендалл Дженнер, американської супермоделі, бізнес-леді та телевізійної особистості, дівчиною - дочкою олімпійського призера Кейтлін Дженнер - яка в 2017 році стала найбільш високооплачуваною моделлю у світі. Хоча, звичайно, зараз він є одним із коштовностей у короні, який користується своєю зрілістю в грі і підтримується чудовою командою, очолюваною ветеранським очковим охоронцем Крісом Полом (14,7 бала та 10, 6 передач) та відрядженим талантами високого рівня, такими як поворотний DeAndre Ayton (17,2 бали та 10,2 підбивання) та вперед Мікал Мостів (14,2 бала), 4.2 підбирання та тверда кандидатура на кращий захисник року), серед інших важливих деталей у цьому змащеному будівельних лісах. Слава, особиста і колективна, знаходиться в межах досяжності.





ДжейсонТАТУМ

Jayson Tatum y la presión de triunfar en los Boston Celtics (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Ще один від нового охоронця. Він не такий хороший (24 роки), але вжеп'ять сезонів в НБА, всі вони на високому рівні. Ще один, хто прибув дуже молодий в кращу лігу світу (19), як це тенденція сьогодні, і зростає з кожним роком. Вінбув зіркою протягом трьох років, але зараз, безпосередньо, він належить до еліти і є лідером баскетболу однієї з двох найбільш виграшних франшиз, Бостона Селтікс, де більше тиску... Уцьому сезоні він усереднював 27 балів, 8 підбирань та 4,4 передачі, додавши гідності, які слід вважати відомим MVP. Попереду вас принаймні п'ять, але вже перебування за цим маленьким столом означає щось дуже велике для цього вперед 2m03, який має весь пакет, щоб бути суперзіркою цього чудового конкурсу протягом багатьох років.

Ранній талант, який вже виділявся у середній школі до того, що вважався найкращим гравцем у всій країні і грав лише один сезон у баскетболі в коледжі, у престижного герцога. Він усередньому становив 16,8 балів і 7,3 підбирань в 2016/2017, будучи частиною ідеального квінтету новачків, і швидко здійснюючи стрибок до НБА, займаючи №3 у проекті. У своїх перших двох сезонах він показав, що його стеля дуже висока, і він дав значне зростання в третьому, коли досяг 23,4 балів і 7 підбирань, у віці 21 року.

Звідти він помістився в еліту, поки не отримав Бостона, щоб дати відсіч. У цьому сезоні він закінчив друге місце на Сході із рекордом 51-31 з товаришами по команді, з якими вони добре знають один одного і краще доповнюють один одного, наприклад, Джейлен Браун (23,6 балів, 6, 1 підбирання та 3,5 передачі) та Маркус Смарт (12, 5, 9 пропусків голів та 1,7 крадуть), серед інших. Хоча, звичайно, наріжний камінь є наріжним каменем Татума. Ще один, для якого варто включити пристрій і налаштуватися на гру НБА. Один з тих елегантних талантів, які прикрашають гру.





ПРИНЕСІТЬМОЛОДИХ

Trae Young, el base de Atlanta Hawks que no pasa inadvertido en la NBA (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Ще один з тих талантів, які виходять раз у раз. 23-річнийі 1м85 база, яка відрізняється з кількох причин: за його руйнівну забиту здатність, за його мужність, пристрасть і особистість. Ще одна з нових цифр, за яку варто оплатити квиток. Побачити, як він грає або побачити, як вони його б'ють. Тому що це браво, до того ж, цей малюк. Якщо ні, то доведеться запитати пристрасних шанувальників Нікс, які закрутилися з ним в суперечку і, як і в минулі часи, породили нове суперництво, особливо коли Янг крокує на легендарний Медісонск-Гарден. Простотак, оскільки Трей прийшов до НБА, у 2019 році він ніколи не залишився непоміченим. Через те, що він робить і як це робить, через те, як він спілкується, через те, як він виходить за межі екрану. Ще одна коштовність, яка скорочує квитки і приваблює когось, щоб налаштуватися на гру Атланти Хокс, команди, яка має титул (1958), але деякий час не боролася нічого великого в НБА.

Насправді ця франшиза була без плей-офф протягом трьох сезонів і чотирьох, не вигравши серію, поки Янг і група дуже талановитих дітей не повернули ілюзію. І довіра. Цей хлопчик був покликаний бути суперзіркою з дитинства... Якщо в останньому сезоні в середній школі в Охлахомі він в середньому становив 42,6 бала... Йомупотрібен був лише один сезон у NCAA Sooners (27,4 балів та 8,7 передач), щоб здійснити стрибок до НБА. І в ніч на проект він був частиною рокіровки між двома командами, які залишилися в історії: Даллас Мавс обрав його п'ятим і обміняв його на Атланту, яку він вибрав першим і уклав угоду з Mavs, щоб інші не брали Луку Дончіч, європейську коштовність, яка прийшла з «Реала» .

Яструбизалишилися з Лукою і передали його Mavs, який, в свою чергу, обрав Янг і повернув доброту. Крім того, щоб переконати їх, Даллас дав йому ще один вибір першого раунду. Завжди говорили, що Яструби помилкою, що Дончік був кращим, і вони повинні були вибрати його, але перехід Трае був настільки швидким і хорошим, що сьогодні він не може бути впевнений, що вони зробили неправильно. Лука, можливо, трохи краще, ніж Янг, але техаська мишка теж блискуча. Так само, як і успіх, досягнутий командою під його командуванням.

Дуже хороший перший сезон особисто (19 голів і 8 голів) не відбився в команді (рахунок 29-53). І це сталося не в другому, коли Тра вибухнула, значно покращивши свої цифри (29,6 і 9,3), але без зльоту яструбів (20-47). Все змінилося в третій, коли він був краще оточений і більше не потрібно було робити все, щоб перемогти. Команда перемогла ще в 21 матчі в звичайній фазі і здивувала всіх у плей-офф, дійшовши до Східного фіналу, який болісно програв би у шостій грі, до якої це були б чемпіони, Мілуокі Бакс. У тому пост-сезоні Ice Traeв середньому становив колосальні 28,8 балів та 9,5 передач, будучи частиною абсолютної еліти змагань. У поточному він повторив ці цифри (28,4 та 9,7), маючи сім ігор понад 40 балів та одну з 56, 3 січня у Портленді. Атланта була явно більш нерегулярною в кампанії і їй потрібно було виграти дві гри, в плей-ін (repechage), щоб закінчити 8 місце і виграти право зіткнутися з Майамі, №1 на Сході. Деякіможуть сказати, що це буде шматок пирога для тепла, але з Трае та його хлопцями ви ніколи не знаєте.

Trae - це невеликий охоронець точки для НБА, він також не здається потужним або спортивним. Але він чистий бомбардир, з впевненістю в собі, рішучістю і вражаючим різноманіттям ресурсів. Молодий забиває, тому що він бомбардир, і ніхто, здається, не зможе зупинити його. Ось як він це відчуває, і це сенсація, яка передає її товаришам по команді, суперникам та вболівальникам. Він завзятий стрілець, який завжди, здається, може отримати постріл, або вийшовши з штор, і з власного дриблінгу. Якщо він проникає, у нього є поплавці і бігуни. Він розумний, у нього хороші класичні інстинкти гравця для вигулу і бере багато фолів, перетворюючи 90% безкоштовних, які він приймає. Він також є чудовим гравцем модної дії, вибору та рулону (завіси та зніміть прапорець, між двома, хлопчиком та великим), тому що він вбивця зі своїм пострілом, а також може статися дуже добре. Обороно він має обмеження, але покриває їх своєю наступальною зарозумілістю.

Інший зразок, який варто побачити і насолоджуватися, оскільки він не дуже високий, він зачаровує загального глядача, який бачить його як когось іншого на вулиці, хто стикається з великими і майже завжди в кінцевому підсумку кладе в них кошик...





ЕНТОНІЕДВАРДС

Apr 5, 2022; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Timberwolves forward Anthony Edwards (1) dunks the ball against the Washington Wizards in the third quarter at Target Center. Mandatory Credit: David Berding-USA TODAY Sports USA TODAY Sports

Мабуть, найменш відомий і лауреат з усіх. Звичайно, тому, що він наймолодший і той, хто має найменший сезон у НБА (два). Але останній його матч показує, хто він такий і чим він зміг стати. У найважливішій грі Міннесоти Timberwolves за роки, тій, яка визначала вступ плей-офф, Едвардс був найяскравішою зіркою, найважливішим гравцем, незважаючи на те, що кваліфікація франшизи все ще падає на Карла Ентоні Таунс , нью-йоркера з домініканським корінням, який був потягнувши машину команди, яка майже завжди залишалася бажаючи бути в найбільш захоплюючій частині. До цього сезону... Він прийшов з дуже поганого сезону (рекорд 23-49) і в поточному сезоні у них було ще 23 перемоги (46-36), досягнувши лише другої кваліфікації плей-офф в 18 сезонах. Це не маленький подвиг для холодного Міннеаполіса.

І багато спільного з цим фізичним порталом 1m97 - фізик, який багато використовував різні позиції в юніорському футболі - який грає як охорону/вперед і не відчував зміни до професіоналізму. По-перше, тому що він прибув підготовлений у повноті і вже мав велику атлетичну здатність. По-друге, тому що він природжений бомбардир, смертоносний у контратаці, дуже небезпечний просторами, здатним визначити у проникненні та з великою впевненістю у своєму пострілі, хоча йому все ще не вистачає регулярності (34,4% трипокажчики в ці два сезони). І третє тому, що він має характер і пристрасть до того, що він робить. І це має відношення до його історії. Народившисьв Атланті, життя сильно вразило його, особливо зі смертю матері та бабусі, двох найважливіших людей у його житті, через проміжок всього вісім місяців, обидва з них від раку, у 2015 році. Не дивно, що дві картини з обличчями Іветта та Ширлі супроводжували його на дивані вдома, коли його оголосили №1 проекту 2020 року. Ні хлопчик не носив сорочку № 5, коли міг, у своїй пам'яті та стосовно днів, коли вони обидва померли.

Едвардс, незважаючи на свої короткі 19 років, виділявся новачком, в середньому 19,3 бала, 4, 7 підбирань, 2,9 передачі та 1,1 краде. Трохи більше п'яти місяців після дебюту він вже провів 42-очкову гру проти Фенікса. А через два місяці він вже повторив це, проти Мемфіса. Поточний сезон розпочав його, будучи ще більшим. Чому? Вофіційних вимірах вони помітили, що він виріс на чотири сантиметри більше з моменту виборів проекту. Що не здивувало, так це його новий стрибок за якістю в грі, розтягуючи свої цифри до 21,3 очка - другий бомбардир команди -, 4,8 одужує, 3,8 пропускає гол і 1,5 краде, включаючи довгий постріл (він пішов від 33 до майже 36% в трипокажчики).

Він є товаришем по команді Леандро Болмаро і тренує Пабло Пріджоні , головний координатор наступів Вовків. Обидва були частиною вдосконалення команди в атаці, яка закінчилася лідируючими в очках (116) та трійках (14,6), набраних за гру, а також сьомим за гольовими передачами (25,7) та 9-м у наступальному рейтингу (очки за володіння). Двоє людей з Кордови, один за те, що він протистоїть йому на практиці, а інший для того, щоб керувати ним у його прогресі, знають про цінність цього хлопчика, але вони не знають його даху. «Пабло - мій чоловік. Він був дуже розумним очковим охоронцем у цій лізі, і він знає. Це мені дуже допомогло, як забити простіші кошики», - сказав Ентоні, якому доведеться грати ще краще в цьому постсезоні, якщо Вовки захочуть виграти свою першу серію плей-офф за 18 років. Грізлі Моранта чекають на вас. Нічия, яку не можна пропустити, з двома найкращими молодими гравцями, які може запропонувати цей чудовий турнір.

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