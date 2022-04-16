«Дякую за вашу підтримку»: 73% користувачів хочуть, щоб Елон Маск купив Twitter

Після того, як Елон Маск, генеральний директор Teslaі Space X заявив, що запропонував заплатити $54,20 за акцію Twitter,41 мільярд доларів за покупку соціальної мережі в повному обсязі,були всілякі коментарі, реакції, мемиі навіть опитування, щоб дізнатися думку користувачів соціальної мережі. Нібито 73 відсотки виступають за завершення покупки магната.
Сьогодні вдень, в розпал напруженості над придбанням платформи, Ілон Маск зробив твіт, в якому подякував за підтримку тисяч людей.
У своєму дописі в п'ятницю вдень він додав опитування, проведене Bitcoin Archive, рахунок з майже мільйоном підписників, який спеціалізується на наданні новин та думок про криптовалюти та технології. У цьому публічному опитуванні він запитав користувачів, чи згодні вони на Ілон Маск, купуючи Twitter.
На питання, на яке відповіли 19 494 люди, мали 73% на користь того , що Ілон Маск був новим власником, а 27% заявили, що не погодилися. Завдякирезультатам магнат поділився опитуванням Bitcoin Archive на своєму рахунку та подякував за підтримку, яку він отримав.
Слідпідкреслити, що це не опитування, проведене професіоналами в області статистичних вимірювань, оскільки воно було зроблено випадковим чином, що в основному бачили послідовники рахунку. Тобто його цінність полягає в тому, що Ілон Маск цитував твіт, щоб подякувати результату і не представляє думку всіх Twitter.
На додаток до результату, кілька користувачів прокоментували публікацію, зазначивши, що південноафриканський мільярдер не повинен витрачати стільки грошей на придбання соціальної мережі і що ці гроші слід використовувати для боротьби зі світовим голодом або побудови будинків для людей у вразливих ситуаціях.
«Ні. Я повинен використовувати гроші на щось більш корисне, наприклад, боротьба зі світовим голодом, допомога людям на вулиці або щось більш важливе», - сказав один користувач. Були також думки, що вони не хочуть, щоб Twitter став Facebook або 4chan.
Крок Муска настає після суботи він запитав себе у Twitter, чи соціальна мережа «вмирає», і звернув увагу на таких користувачів, як співак Джастін Бібер, яких дуже стежать, але рідко публікують. «Більшість цих «найкращих» акаунтів рідко чірікать і публікують дуже мало вмісту», - написав глава Tesla, підписуючи список 10 профілів з найбільшою кількістю підписників - який включає себе під номером вісім, з 81 мільйоном підписників.
Мільярдер, який зараз володіє майже 73 з половиною мільйонами акцій кур'єрської компанії, став критиком соціальної мережі і поставив під сумнів, чи дотримуються її правила принципу свободи вираження поглядів.
Ці критики викликали підозру в деяких секторах, в тому числі серед самих співробітників Twitter, які були стурбовані тим, що Маск буде проявляти надмірну владу в компанії, щоб змінити свої етичні видавничі стандарти, включаючи призупинення санкціонованого рахунку колишнього президента США Дональда Трампа за те, що його повідомлення підбургували напад на Капітолій 6 січня 2021 року.
Муск накопичив понад 80 мільйонів підписників з моменту приєднання до веб-сайту в 2009 році і використовував платформу для створення декількох оголошень, включаючи оголошення угоди про приватизацію Tesla, яка поставила його в проблеми з регуляторами.
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: