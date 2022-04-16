«Дякую за вашу підтримку»: 73% користувачів хочуть, щоб Елон Маск купив Twitter

FILE PHOTO: SpaceX founder Elon Musk reacts at a post-launch news conference after the SpaceX Falcon 9 rocket, carrying the Crew Dragon spacecraft, lifted off on an uncrewed test flight to the International Space Station from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 2, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Після того, як Елон Маск, генеральний директор Teslaі Space X заявив, що запропонував заплатити $54,20 за акцію Twitter,41 мільярд доларів за покупку соціальної мережі в повному обсязі,були всілякі коментарі, реакції, мемиі навіть опитування, щоб дізнатися думку користувачів соціальної мережі. Нібито 73 відсотки виступають за завершення покупки магната.

Сьогодні вдень, в розпал напруженості над придбанням платформи, Ілон Маск зробив твіт, в якому подякував за підтримку тисяч людей.

У своєму дописі в п'ятницю вдень він додав опитування, проведене Bitcoin Archive, рахунок з майже мільйоном підписників, який спеціалізується на наданні новин та думок про криптовалюти та технології. У цьому публічному опитуванні він запитав користувачів, чи згодні вони на Ілон Маск, купуючи Twitter.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

На питання, на яке відповіли 19 494 люди, мали 73% на користь того , що Ілон Маск був новим власником, а 27% заявили, що не погодилися. Завдякирезультатам магнат поділився опитуванням Bitcoin Archive на своєму рахунку та подякував за підтримку, яку він отримав.

Слідпідкреслити, що це не опитування, проведене професіоналами в області статистичних вимірювань, оскільки воно було зроблено випадковим чином, що в основному бачили послідовники рахунку. Тобто його цінність полягає в тому, що Ілон Маск цитував твіт, щоб подякувати результату і не представляє думку всіх Twitter.

На додаток до результату, кілька користувачів прокоментували публікацію, зазначивши, що південноафриканський мільярдер не повинен витрачати стільки грошей на придбання соціальної мережі і що ці гроші слід використовувати для боротьби зі світовим голодом або побудови будинків для людей у вразливих ситуаціях.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

«Ні. Я повинен використовувати гроші на щось більш корисне, наприклад, боротьба зі світовим голодом, допомога людям на вулиці або щось більш важливе», - сказав один користувач. Були також думки, що вони не хочуть, щоб Twitter став Facebook або 4chan.

Крок Муска настає після суботи він запитав себе у Twitter, чи соціальна мережа «вмирає», і звернув увагу на таких користувачів, як співак Джастін Бібер, яких дуже стежать, але рідко публікують. «Більшість цих «найкращих» акаунтів рідко чірікать і публікують дуже мало вмісту», - написав глава Tesla, підписуючи список 10 профілів з найбільшою кількістю підписників - який включає себе під номером вісім, з 81 мільйоном підписників.

Мільярдер, який зараз володіє майже 73 з половиною мільйонами акцій кур'єрської компанії, став критиком соціальної мережі і поставив під сумнів, чи дотримуються її правила принципу свободи вираження поглядів.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Ці критики викликали підозру в деяких секторах, в тому числі серед самих співробітників Twitter, які були стурбовані тим, що Маск буде проявляти надмірну владу в компанії, щоб змінити свої етичні видавничі стандарти, включаючи призупинення санкціонованого рахунку колишнього президента США Дональда Трампа за те, що його повідомлення підбургували напад на Капітолій 6 січня 2021 року.

Муск накопичив понад 80 мільйонів підписників з моменту приєднання до веб-сайту в 2009 році і використовував платформу для створення декількох оголошень, включаючи оголошення угоди про приватизацію Tesla, яка поставила його в проблеми з регуляторами.

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