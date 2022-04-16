Росія розпорядилася арешт журналіста за поширення неправдивої інформації про вторгнення в Україну

Associated Press photographer Evgeniy Maloletka points at the smoke rising after an airstrike on a maternity hospital, in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

Російське правосуддя розпорядилося затримати в п'ятницю журналіста з Сибіру, який заявив у статті, що одинадцять членів російської бунтівної поліції відмовилися приєднатися до московської військової кампанії в Україні.

За даними Слідчого комітету РФ, чоловіка, головного редактора сайту в Сибірському районі Хакасії, звинувачують у «свідомому поширенні неправдивої інформації» про російські збройні сили.

Якщо засуджений, журналістові загрожує 10 років в'язниці, йдеться у заяві Комітету.

Місцеве відділення цієї організації не надав ім'я журналіста, але, як повідомляється, Михайло Афанасьєв, директор новинного сайту « Новий Фокус », що базується в Хакасії.

El Comité de Investigación del Kremlin no precisó el nombre del comunicador que, de ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena de 10 años de cárcel REUTERS

На початку квітня Афанасьєв з посиланням на джерела повідомив, що 11 членів спеціальних антибунтних сил МВС ОМОН отримали тиск з боку влади після відмови від відправки в Україну.

Стаття Афанасьєва широко поширена в соціальних мережах.

У п'ятницю російський медіа-сторож заблокував російську версію сайту Moscow Times , незалежного ЗМІ, що привів статтю.

«Росія заблокувала російськомовну службу Moscow Times у п'ятницю після того, як опублікувала те, що влада вважає неправдивою інформацією про відмову поліції від боротьби в Україні», - йдеться у повідомленні газети на своєму сайті.

Згідно з нещодавно прийнятими законами, оприлюднення інформації про конфлікт в Україні, який влада вважає неправдивим, карається важкими вироками до 15 років позбавлення волі.

АНОНСВІЙНИ

Російськийдержавний тележурналіст запевнив, що Третя світова війна вже почалася, після того, якукраїнським силам вдалося потопити Москву- флагман Кремля.

Ведуча каналу «Росія 1 » Ольга Скабєєва розповіла, що військовий корабель зазнав «пожежі» і стверджувала, що «ескалацію» між двома сторонами можна «сміливо назвати III світовою війною» .

Один російський журналіст заявив, що Захід думає, що «росіян потрібно просто стерти з лиця землі».

Він також зазначив, що Росія «однозначно воює сама НАТО».

Позиція ведучого, схоже, відповідає іншим публікаціям у пресі, які пропагують репортажі Кремля, і про те, що російські війська взяли в полон військовослужбовців з країн НАТО, які перебували на сході України, допомагаючи захищати територію. Коментар, приписаний Андрію Климову, чиновник у Верхній палаті Думи - російському парламенті - міг посилатися на групу польських міліціонерів, які потрапили в засідку російських військ на східному фронті конфлікту.

(З інформацією від AFP)

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