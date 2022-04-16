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Субота 16 Квітень 2022
Україна

Росія розпорядилася арешт журналіста за поширення неправдивої інформації про вторгнення в Україну

Слідчий комітет Кремля не вказав ім'я комунікатора, якому, якщо засуджений, загрожує 10 років позбавлення волі

Newsroom Infobae

16 Квітень 2022
Associated Press photographer Evgeniy Maloletka points at the smoke rising after an airstrike on a maternity hospital, in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Mstyslav Chernov)
Associated Press photographer Evgeniy Maloletka points at the smoke rising after an airstrike on a maternity hospital, in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

Російське правосуддя розпорядилося затримати в п'ятницю журналіста з Сибіру, який заявив у статті, що одинадцять членів російської бунтівної поліції відмовилися приєднатися до московської військової кампанії в Україні.

За даними Слідчого комітету РФ, чоловіка, головного редактора сайту в Сибірському районі Хакасії, звинувачують у «свідомому поширенні неправдивої інформації» про російські збройні сили.

Якщо засуджений, журналістові загрожує 10 років в'язниці, йдеться у заяві Комітету.

Місцеве відділення цієї організації не надав ім'я журналіста, але, як повідомляється, Михайло Афанасьєв, директор новинного сайту « Новий Фокус », що базується в Хакасії.

El Comité de Investigación del Kremlin no precisó el nombre del comunicador que, de ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena de 10 años de cárcel
El Comité de Investigación del Kremlin no precisó el nombre del comunicador que, de ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena de 10 años de cárcelREUTERS

На початку квітня Афанасьєв з посиланням на джерела повідомив, що 11 членів спеціальних антибунтних сил МВС ОМОН отримали тиск з боку влади після відмови від відправки в Україну.

Стаття Афанасьєва широко поширена в соціальних мережах.

У п'ятницю російський медіа-сторож заблокував російську версію сайту Moscow Times , незалежного ЗМІ, що привів статтю.

«Росія заблокувала російськомовну службу Moscow Times у п'ятницю після того, як опублікувала те, що влада вважає неправдивою інформацією про відмову поліції від боротьби в Україні», - йдеться у повідомленні газети на своєму сайті.

Згідно з нещодавно прийнятими законами, оприлюднення інформації про конфлікт в Україні, який влада вважає неправдивим, карається важкими вироками до 15 років позбавлення волі.

АНОНСВІЙНИ

Російськийдержавний тележурналіст запевнив, що Третя світова війна вже почалася, після того, якукраїнським силам вдалося потопити Москву- флагман Кремля.

Ведуча каналу «Росія 1 » Ольга Скабєєва розповіла, що військовий корабель зазнав «пожежі» і стверджувала, що «ескалацію» між двома сторонами можна «сміливо назвати III світовою війною» .

Один російський журналіст заявив, що Захід думає, що «росіян потрібно просто стерти з лиця землі».

Він також зазначив, що Росія «однозначно воює сама НАТО».

Позиція ведучого, схоже, відповідає іншим публікаціям у пресі, які пропагують репортажі Кремля, і про те, що російські війська взяли в полон військовослужбовців з країн НАТО, які перебували на сході України, допомагаючи захищати територію. Коментар, приписаний Андрію Климову, чиновник у Верхній палаті Думи - російському парламенті - міг посилатися на групу польських міліціонерів, які потрапили в засідку російських військ на східному фронті конфлікту.

(З інформацією від AFP)

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