Путін наказав «полювати на президента Зеленського» і поставив генерала Олександра Дворникова на посаду

Запрямим наказом Володимира Путіна нове зібрання російського військового колегії для України включає тактико-стратегічний редизайн на місцях генерала Олександра Дворнікова . Новому російському полководцю передує докірна репутація, яка об'єднує його як «сирійського м'ясника» за його дії в громадянській війні арабської країни. Там він вів спільні атаки російських «підрядників» і сил, лояльних сирійському диктатору Башара Асада, який під його командуванням зрівняв місто Алеппо і весь Думський регіон.

Військові дії Дворнікова в Сирії в даний час розслідуються німецьким судом, який застосував принцип загальної юрисдикції для військових злочинів за використання нейротоксичної зброї. Дослідження зосереджено на російських та сирійських командирах військ, які також використовували касетні бомби на цивільних осіб, які заборонені Міжнародним договором, підписаним 37 країнами у 2008 році. Ці події принесли Дворнікову долучення до списку російських і сирійських військовослужбовців, санкціонованих Сполученим Королівством і включенням до розслідування військових злочинів у справі, що обробляється в Німеччині.

Враховуючи передумови генерала Дворнікова, Вашингтон, Брюссель і НАТО висловили стурбованість недавнім призначенням спірного командира Володимиром Путіним. Європейський Союз (ЄС) припустив, що позначення запалює червоні вогні на найближчі тижні триваючої війни.

Бригадний Кевін Райан, колишній вашингтонський військовий аташе в Москві, який з моменту виходу на пенсію був радником Белферського центру, повідомив пресі США, що Дворніков матиме під своїм командуванням велику кількість змінних військ на українському фронті. Всі ці війська були доступні минулого вівторка за прямим наказом Володимира Путіна і включають сухопутні, морські та повітряні сили; тому зрозуміло, що коли західні військові аналітики минулого дня згадували про вихід Росії з київських примикань і говорили про майже втрачену війну за Москву, На даний момент справи не Здається, таким чином, незважаючи на похвальний український опір і поза наслідками, який потопаючий - минулого четверга - московського корабля, флагман російського флоту в Чорному морі, породив у Москві.

Західніспецслужби назвали російський рух десять днів тому як відступ, а не остаточний вихід, і визначили події як тактику перегрупування, яка триває з минулого тижня, тому очікується неминучий російський контрнаступ із масовими операціями, які включають насичення обстріли з важкої артилерії, військово-повітряних сил і ракетних комплексів.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (REUTERS) via REUTERS

В цей час бойові дії інтенсивно тривають на півдні України та у східному регіоні країни, демонструючи, що західні спецслужби були правильними у своєму аналізі російського руху і що артилерійські та ракетні обстріли, а також повітряні бомбардування тривають над великими райони території. які формують стратегію «випаленої землі», яка подобається полководцю Дворникову, і саме тому Володимир Путін вибрав його для того, щоб змінити нерегулярні показники своїх військових сил в Україні.

З іншого боку, супутникові звіти НАТО вказують на те, що генерал Дворніков концентрує сили на сході країни, область, яка знову була сильно атакована росіянами. Однак є «додатковий план», який супроводжує розпорядження генерала Дворнікова про наступальні дії, який буде прагнути не тільки успішно захопити столицю, Київ; але і за прямим розпорядженням президента Путіна «полювання на президента Володимира Зеленського» , якого ЦРУ США повідомили, що це основна мета російської бригади спеціального командування , розділеної на дві секції з 80 висококваліфікованих чоловіків, щоб закінчити своє життя.

зв'язок ЦРУ відбулася вісім днів тому, тому Зеленський та його команда постійно перебувають у русі, рухаючись на сході України, з центру на північ, уникаючи Півдня через близькість до Криму, де російські спецназ встановили свою оперативну базу і звідки планують полювати на Зеленського . Американськарозвідка припускає, що спецназ вже працює за українськими рухами в портовому місті Маріуполь, який був знищений російськими бомбардуваннями і був оточений з початку військових дій у лютому.

За даними американського агентства, розпорядження Путіна генералу Дворникову було прямим і суворим. Путінмає намір фізичну ліквідацію Зеленського та його команди, щоб розв'язати український опір , тому ризик для фізичної цілісності президента зростав небезпечно, як це робили його близькі радники та воєначальники, які зміцнили його безпеку, як це було зазначено розвідувальна інформація. Атака з обезголовленням Росії була б неминучою, і з 24 лютого Москва вже намагалася щонайменше двічі.

За словами Вашингтона, Росія прагне швидко перевернути хід війни шляхом вбивства українського президента. Сьогодні досягнення, які розвинула військова промисловість, смертельні, а небезпека для Зеленського надзвичайно висока, враховуючи технологію електронного спостереження, яка може надати росіянам інформацію про їх місцезнаходження в режимі реального часу, якщо президент не буде суворо обережним у своїх рухах.

Оперативна група, близька до Зеленського, невелика і рухається з місця на місце, уникаючи використання мобільних телефонів. Навіть власний супутниковий телефон президента Зеленського, який постійно контролюється російськими розвідувальними технологіями, був змінений. Крім того, безпека Зеленського повинна бути захищена від інших потенційних загроз, таких як секретна схема камер, яку російські військові встановили в містах, які вони окупували, і від яких вони відступили; російські командири знають, що Зеленський планує відвідати ці міста і що небезпека повинна бути розглядається відповідно до звіту ЦРУ. Також технологія виявлення голосу в тих та інших місцях, які могли б ідентифікувати Зеленського, коли він говорить, була заблокована за допомогою НАТО з огляду на смертельну небезпеку, яка виникає з російських дронів, незалежно від того, чи активуються вони віддалено або встановлюються за допомогою таймера, який може отримувати інформацію в режимі реального часу про рухи президентського каравану. За допомогою інформації, отриманої з будь-якої з цих технологій, Москва може виконувати авіаудари або ультразвукові ракети, які потрапили в ціль залежно від відстані від двох до чотирьох хвилин стрільби.

Потенційно буде багато інших загроз найближчими днями для українського президента. Брюссель та Вашингтон також стурбовані тим, що реорганізовані російські війська з більш досвідченими чоловіками та новими технологіями можуть зробити на полі бою на сході та центральній Україні, оскільки вони прагнуть заявити про себе на місцях у найближчі тижні. Найбільшезанепокоєння, однак, викликає прямий напад на Зеленського з метою розв'язання опору українських сил. Саме це шукає Володимир Путін, він пробував це раніше і цілком можливо, що він спробує ще раз з генералом Олександром Дворниковим, його новим командиром операцій в Україні.

ПРОДОВЖУЙТЕ ЧИТАТИ:



