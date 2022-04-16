Пенсія літнім дорослим: куди звернутися і що потрібно для реєстрації в CDMX

COATEPEC, VERACRUZ, 27ENERO2022.- El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez entregó tarjetas de Pensión para el Bienestar de adultos mayores. Sin embargo, se informó a los presentes que deben esperar de 10 a 15 días para activar la tarjeta y poder retirar el recurso. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

Уряд Мексики повідомив, що люди, які народилися в період з січня по квітень і вже досягли 65 років, зможуть зареєструватися на програму Senior Pension з 18 по 30 квітня в Мехіко ( CDMX ).

Через свій акаунт у Twitter глава Федерального секретаріату соціального забезпечення Аріадна Монтьель Рейес поділилася різними модулями, які будуть встановлені в столиці країни для літніх людей, щоб подати необхідну документацію.

За словами чиновника, реєстрація відбуватиметься за першою буквою прізвища з понеділка по суботу, з 10 ранку до 4 дня:

A, B, C: понеділок 18 та 25 квітня

D, E, F, G, H: Вівторок 19 і 26 квітня

I, J, K, L, M: Середа 20 і 27 квітня

N, Ñ, O, P, Q, R: Четвер 21 та 28 квітня

S, T, U, V, W, X, Y, Z: п'ятниця 22 та 29 квітня

Всітексти пісень: Субота 23rd і 30 квітня

Ariadna Montiel Reyes compartió los diferentes módulos que se instalarán en la capital del país (Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro.com) Yerania Rolón | Yerania Rolón

Зацікавлені сторони повинні подати до модуля, найближчого до свого будинку, щоб провести процедуру з наступною документацією:

Дійснаофіційна ідентифікація: облікові дані виборця, паспорт, картка, професійне посвідчення особи, посвідчення особи Inapam або посвідчення особи)

Унікальний ключ реєстрації населення (CURP)

Читається свідоцтво про народження

Підтвердженняадреси , що діє максимум шість місяців: (телефон, електроенергія, газ, вода або майно)

Контактнийномер телефону , щоб стежити за вашою процедурою

Монтіель Рейес зазначив, що для кожної мерії в Мехіко є один модуль:

МеріяАльваро Обрегона

Олімпійський стадіон університету: парковка 7, шкільна траса, університет Сьюдадада

МеріяАскапоцалько

Aquiles Serdán: Вулиця Пуенте-де-Герра № 103, житловий підрозділ президента Мадеро

Аламеда Норте: Перша алея Росаріо № 11с, Санта-Барбара

МеріяБеніто Хуареса

Супер ISSSTE Вертіс: Доктор Хосе Марія Вертіс 543, колонія Нарварте Поньенте

Los interesados deberán presentarse al módulo más cercano a su domicilio (Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro.com) Yerania Rolón | Yerania Rolón

МеріяКойоакана

Кантера Парк: Авеніда дель Імам, колонія Аджюско

Сан-Франциско Кулуакан: проспект Санта-Ана № 750, мікрорайон Сан-Франциско Кулуакан

МеріяКуахімальпи

Еспланада мерії: проспект Хуарес, район Куахімальпа-де-Морелос

МеріяКуаутемок

Пам'ятник революції: Плаза-де-ла-Републіка № 24, Колонія Табакалера

Tlatelolco: Центральна вісь Лазаро Карденас № 445, колонія Nonoalco

МеріяМадеро Густаво

Рок: Північ 94, колонія Гертрудіс Санчес 2-а секція

Футурама: закрито 15 з Отавало, колонія Ліндавіста Норте

МеріяIztacalco

Культурний рекреаційний маяк Iztacalco: проспект Орієнте 255, № 405, східна колонія Агрікола

El registro se llevará a cabo conforme la primera letra del apellido (Foto: Fotógrafo Especial/Cuartoscuro.com) Fotógrafo Especial

МеріяІстапалапи

Депортіво Санта-Крус Мейеуалько: Дженаро Естрада № 127, колонія Санта-Крус Мейеуалько

МеріяМагдалини Контрерас

Магдалена Контрерас I: авеню Каміно Реал до Контрерас № 27, Ла Консепсьон

Вища школа війни: Корреджидора № 37B, колонія Сан-Херонімо Лідіце

МеріяМігеля Ідальго

Еспланада мерії: проспект Парке Ліра, № 94, колонія обсерваторії

Каса дель Маіс лос Пінос: Моліно дель Рей, обладнання Чапультепек Форест I

МеріяМільпа Альта

Вілла Мільпа Альта: Розширення Ігнасіо Сарагоса, район Хальтіпак

Еспланада мерії: Конституція, колонія Вілла Мілпа Альта центр

El registro se llevará a cabo de lunes a sábado, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde (Foto: Archivo)

МеріяТлауак

Розширення Селена: Естаніслао Рамірес Руїс № 301, Колонія Ампліяція Селен

Еспланада мерії: ходок Куїтлауак, колонія Ла Асунсьйон

МеріяТлальпан

Парк Леона Вікаріо: Беніто Хуарес № 12, район Тлальпан Сентро

МеріяВенустіано Карранса

Культурний центр Венустіано Карранса: Лазаро Павія, колонія Жардін Балбуена

МеріяКсочімілько

Депортиво Ксочимілько: Франциско Гоїтія, колонія Сантьяго Тепалкатлальпан

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