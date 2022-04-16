Пенсія літнім дорослим: куди звернутися і що потрібно для реєстрації в CDMX

Уряд Мексики повідомив, що люди, які народилися в період з січня по квітень і вже досягли 65 років, зможуть зареєструватися на програму Senior Pension з 18 по 30 квітня в Мехіко ( CDMX ).
Через свій акаунт у Twitter глава Федерального секретаріату соціального забезпечення Аріадна Монтьель Рейес поділилася різними модулями, які будуть встановлені в столиці країни для літніх людей, щоб подати необхідну документацію.
За словами чиновника, реєстрація відбуватиметься за першою буквою прізвища з понеділка по суботу, з 10 ранку до 4 дня:
A, B, C: понеділок 18 та 25 квітня
D, E, F, G, H: Вівторок 19 і 26 квітня
I, J, K, L, M: Середа 20 і 27 квітня
N, Ñ, O, P, Q, R: Четвер 21 та 28 квітня
S, T, U, V, W, X, Y, Z: п'ятниця 22 та 29 квітня
Всітексти пісень: Субота 23rd і 30 квітня
Зацікавлені сторони повинні подати до модуля, найближчого до свого будинку, щоб провести процедуру з наступною документацією:
Дійснаофіційна ідентифікація: облікові дані виборця, паспорт, картка, професійне посвідчення особи, посвідчення особи Inapam або посвідчення особи)
Унікальний ключ реєстрації населення (CURP)
Читається свідоцтво про народження
Підтвердженняадреси , що діє максимум шість місяців: (телефон, електроенергія, газ, вода або майно)
Контактнийномер телефону , щоб стежити за вашою процедурою
Монтіель Рейес зазначив, що для кожної мерії в Мехіко є один модуль:
МеріяАльваро Обрегона
Олімпійський стадіон університету: парковка 7, шкільна траса, університет Сьюдадада
МеріяАскапоцалько
Aquiles Serdán: Вулиця Пуенте-де-Герра № 103, житловий підрозділ президента Мадеро
Аламеда Норте: Перша алея Росаріо № 11с, Санта-Барбара
МеріяБеніто Хуареса
Супер ISSSTE Вертіс: Доктор Хосе Марія Вертіс 543, колонія Нарварте Поньенте
МеріяКойоакана
Кантера Парк: Авеніда дель Імам, колонія Аджюско
Сан-Франциско Кулуакан: проспект Санта-Ана № 750, мікрорайон Сан-Франциско Кулуакан
МеріяКуахімальпи
Еспланада мерії: проспект Хуарес, район Куахімальпа-де-Морелос
МеріяКуаутемок
Пам'ятник революції: Плаза-де-ла-Републіка № 24, Колонія Табакалера
Tlatelolco: Центральна вісь Лазаро Карденас № 445, колонія Nonoalco
МеріяМадеро Густаво
Рок: Північ 94, колонія Гертрудіс Санчес 2-а секція
Футурама: закрито 15 з Отавало, колонія Ліндавіста Норте
МеріяIztacalco
Культурний рекреаційний маяк Iztacalco: проспект Орієнте 255, № 405, східна колонія Агрікола
МеріяІстапалапи
Депортіво Санта-Крус Мейеуалько: Дженаро Естрада № 127, колонія Санта-Крус Мейеуалько
МеріяМагдалини Контрерас
Магдалена Контрерас I: авеню Каміно Реал до Контрерас № 27, Ла Консепсьон
Вища школа війни: Корреджидора № 37B, колонія Сан-Херонімо Лідіце
МеріяМігеля Ідальго
Еспланада мерії: проспект Парке Ліра, № 94, колонія обсерваторії
Каса дель Маіс лос Пінос: Моліно дель Рей, обладнання Чапультепек Форест I
МеріяМільпа Альта
Вілла Мільпа Альта: Розширення Ігнасіо Сарагоса, район Хальтіпак
Еспланада мерії: Конституція, колонія Вілла Мілпа Альта центр
МеріяТлауак
Розширення Селена: Естаніслао Рамірес Руїс № 301, Колонія Ампліяція Селен
Еспланада мерії: ходок Куїтлауак, колонія Ла Асунсьйон
МеріяТлальпан
Парк Леона Вікаріо: Беніто Хуарес № 12, район Тлальпан Сентро
МеріяВенустіано Карранса
Культурний центр Венустіано Карранса: Лазаро Павія, колонія Жардін Балбуена
МеріяКсочімілько
Депортиво Ксочимілько: Франциско Гоїтія, колонія Сантьяго Тепалкатлальпан
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