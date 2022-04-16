Собака Назарянина: відео TikTok, яке стало вірусним цієї Великодня

Собака Назарянина

Пристрасть Страсного тижня не знає меж. Навіть на TikTok користувачі проявили свій ентузіазм на побачення звідео собачок, одягнених як Назарени. Хочаідея здається дуже простою, публікації такого типу швидко стали популярними, додавши мільйони переглядів.

Кілька користувачів TikTok замаскували своїх домашніх тварин як Назарени, використовуючи хештеги #SemanaSanta, #JuevesSanto, #Dogslover, #LiveForTheChallenge, #animal, серед інших.

З цього приводу собаки чихуахуа були улюбленими для людей. Всього за три дні собачий користувач titandealcalaзаробив 2,6 мільйона переглядів. Ще однією з собак Назарянина, яка стала відомою, була гечапедацітос, яка за останні дні зібрала 18,4 репродукцій.

Чічуахуа тіктокера титандеалкала додала пісню Marcha Real від Marchas Los Costaleros Group, і крім того, щоб додати більше привабливості до відео, він сів цуценя в розумному пилососі поруч із свічкою, що працює на батарейках. Поєднання всіх цих елементів допомогло зробити відео вірусним у цю дату.

Назарени є членами братства, які роблять покаяння під час Страсного тижня. Їх одяг характеризується кепками в піку. Його ім'я походить від народу Галілеї, де Ісус провів більшу частину свого життя.

Хоча Ісус народився у Віфлеємі, Юдея, він провів короткий час у Єгипті, а пізніше оселився зі своїм батьком, Йосипом та його матір'ю, Марією, у містечку Назарет, де він жив і працював тесляром, поки не почав проповідувати у віці 30 років.

Це так званий «динамічний фільтр» фотографій, який схожий на відоме додаток MyHeritage. Схожість- це додавання реалістичних якостей до нерухомих фотографій. Колифільтр застосовується, грані анімовані, як ніби зображення було відеокліпом.

Будучи простим методом, фільтр можна використовувати для того, щоб втілити в життя будь-яке зображення навколо нас - будь то плакат, обкладинка, малюнок, друк - як ніби це відео. Цетенденція в додатку з хештегом #dynamicphoto. Оськілька відео, щоб ви могли побачити, що нового у фільтрі.

Щоб знайти його, можна виконати наступні кроки:

- Відкрийте додаток

- Перейдіть до розділу Discover

- Пошук «Динамічний фотофільтр».

- Потім динамічний фотофільтр можна знайти і застосувати до зображення, натиснувши фільтр на вкладці Ефекти.

- Крім того, якщо камера TikTok відкрита, користувач може просто натиснути піктограму «Ефекти», а потім піктограму Динамічного фотофільтра в розділі «Тенденції».

TikTok - це програма, яка дозволяє створювати та обмінюватися короткими відео: від 3 до 15 секунд або від 30 до 60 секунд. Вона була створена китайською компанією ByteDance в 2016 році. Вперше він випустив його в Китаї під назвою Douyin , а наступного року - до решти світу під назвою TikTok.

Слід пам'ятати, що TikTok for Business - це платформа інтернет-гіганта, за допомогою якої великі чи малі бренди можуть створювати свої маркетингові стратегії за допомогою творчих процесів, які пропонує TikTok. «Незалежно від того, наскільки великим чи малим ваш бізнес, а також те, що ви робите чи продаєте, ваш бренд заслуговує на те, щоб його відкрили тут», - це реклама, яку соціальна мережа робить своєю альтернативою інтернет-маркетингу.

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