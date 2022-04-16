«Моя перша доручення»: суперечливий японський серіал реальності про дітей, які виходять на вулиці поодинці і роблять покупки

Незалежність або безвідповідальність? НещодавноNetflix випустив My First Errand, суперечливий японський серіал реальностіпро маленьких дітей, які роблять будинок покупки або якісь інші доручення без нагляду дорослих. Програма спочатку була створена як сегмент в 1991 році, і була натхненна дитячою книгою «Хаджімет Но Оцукай», видана Йоріко Цуцуй двома десятиліттями раніше. На його сторінках розповідалася історія матері, яка відправляє свою п'ятирічну дочку купувати молоко.

Хоча в 1970-х роках ця форма виховання була поширена в японських сім'ях, а також в інших частинах світу, ця реальність не поширюється на сьогоднішнє суспільство. І це відкрило дискусію: виробництво реаліті-телебачення серйозно критикується у власній країні та глобальному масштабі з моменту приходу на потокову платформу . Незважаючи на це, його популярність в азіатській аудиторії на сьогоднішній день досить велика.

El programa de telerrealidad se inspiró en "Hajimete No Otsukai", un libro infantil publicado en 1971. (Netflix)

Кожен епізод триває трохи або менше 15 хвилин і слідує за дітьми у віці двох-трьох років, які виконували доручення перед пильним поглядом громадян. Вони не знають, що вони задокументовані, оскільки команда за лаштунками ховається вдалині, щоб зобразити досвід, який є максимально правдивим.

Діти ходять по пішохідних переходах і відправляються в людні місця абсолютно поодинці, а оповідач описує свої дії . Цей формат викликає захоплення аудиторії, коли вони виконують свої завдання і благополучно повертаються додому. Однак це не заважає деяким незнайомим людям наближатися до них по дорозі, адже вони ходять вулицями поодинці і наражаються на кількох дорослих. Останнє призвело до того, що назва була класифікована як форма розваг, в якій діти «кидаються» до своєї долі.

"Mi primer mandado" está compuesto por 20 capítulos que duran 15 minutos o menos. (Netflix)

Хоча Мій перший мандадо призначений для навчання дітей у різних будинках Японії, у багатьох випадках головні герої в кінцевому підсумку руйнують власні доручення, оскільки вони занадто молоді для здійснення такої діяльності. Вони забувають купити якийсь інгредієнт або просто повністю відволікаються від того, що їм довелося робити. В інших випадках вони відмовляються це робити, навіть якщо це доручення на прохання власних батьків.

У японських будинках діти з самого раннього віку звикли бути самодостатніми власними батьками чи бабусями та дідусями. Їх навчають робити покупки, прибирання, приготування їжі та інші завдання, які сприяють розпорядку дня сім'ї, тоді як в школах частина їхнього дня присвячена прибиранню аудиторій.

Los niños en Japón son criados de manera autosuficiente por sus padres y abuelos. (Netflix)

Походження цього виховання в Японії можна простежити до власної дисциплінованої культури, орієнтованої на повагу до людей похилого віку. Для мам і тат той факт, що їхні діти керують дорученням, має сильне значення, що вони успішно стикаються з проблемами, які є частиною зростання, і що незабаром вони стануть працьовитими дорослими з великим почуттям відповідальності.

Усі 20 епізодів мого першого доручення доступні для перегляду наNetflix.

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