Мігель Траако зіграв у перемозі Сент-Етьєна, покинув зону вильоту і чіпляється за Лігу 1

МігельТрауко був частиноюперемоги 2-1 Сент-Етьєна над Штадом Брестуа, в рамках 32 туру Ліги 1, де його команда сьогодні бореться, щоб повністю відійти від вильоту зонні. Перуанецьувійшов до другої половини з уже визначеним результатом. Його клуб має лише сім очок більше, ніж останнє місце з шістьма датами, що залишилися для гри.

Матч почався складним, коли француз Франк Гонорат забив ледь дев'ять хвилин в заручини за відвідування загону. Однак місцеві жителі одужали чудовими виступами Махді Камари, автора двох передач, та Габонеса Дениса Буанги, який забив дубль, щоб запечатати результат і взяти три очки.

Колишній університет спорту вийшов на поле, коли його тренер вирішив поставити його в своє природне становище, залишивши сенегальську Саду Тіуб за 68 хвилин. З тих пір заклик до збірної Перу був задіяний як в наступальних, так і в оборонних діях, але ніякі дії не були досить небезпечними і воротарі не допускали більше голів в матчі.

Маючи 30 балів, Сент-Етьєн закриє 32-й матч першого французького дивізіону у коробці 17 , що дозволяє їм залишитися в Лізі 1 з шістьма датами, що залишилися для гри. Однак останні три не відстають. Той, що знаходиться в нижній частині столу, Мец, має 23 бали і має шанс врятуватися. У коробці 19 знаходиться Жирондінс Бордо з 26 балами, тоді як Клермонт знаходиться на 18-му місці з 28 очками.

Нагадаємо, що в цьому європейському турнірі останні два програють категорію, а третій останній грає на репехажі проти команди з другого дивізіону країни двічі чемпіона світу. Все буде визначено в наступні дні.

Redes sociales Saint-Étienne.

ДОГОВІРНИЙСТАТУС TRAUCO ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Контракт лівші з Сент-Етьєном закінчується в середині року, і найбезпечніше поки що те, що він не залишиться в клубі. З цієї причини він і його агент починають бачити інші варіанти. Ідея полягає в тому, щоб залишитися в Європі, але все буде залежати від пропозицій, які ви маєте. Згадаймо, що він мав дзвінок з Перу, але це не було здійснено рішенням футболіста. Як стало відомо, є шанси поїхати в MLS, Бельгію, Італію або Саудівську Аравію.

Тимчасоваадміністрація Universitario Deportes з Жаном Феррарі на чолі зв'язалася з футболістом та його представником, які розглядають деякі варіанти на середину року, коли закінчується їх зв'язок. Зрозуміло, що економічна пропозиція негативно вплинула на цю спробу, оскільки футболіст далекий від того, що може запропонувати йому перуанський клуб. Крім того, він планує ще кілька років перебувати за кордоном.

El lateral peruano reapareció luego de tres meses en su club. Foto: Ligue 1.

MIGUELTRAUCO В ПЕРУАНСЬКІЙ КОМАНДІ

Незважаючи на те, що його не розглядають у своєму клубі, Мігель Трауко завжди має довіру Рікардо Гареки і був стартером останніх двох матчів Південноамериканських кваліфікаційних турнірів , що прямують до Катару 2022 року, де «біло-роха» виграв плей-оф чемпіонату світу, а ліва спина мала велику продуктивність для своєї групи.

Всього з 18 матчів, зіграних на турнірі «Конмебол», перуанець зіграв 12 матчів, допомагаючи одного разу в дебюті проти Парагваю в Асунсьйоні (2:2). Потім 10 ігор зіграли 90 хвилин матчу. Він додав шість жовтих і один червоний (проти Колумбії в Лімі.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - March 24, 2022 Uruguay's Luis Suarez in action with Peru's Miguel Trauco Pool via REUTERS/Matilde Campodonico Pool via REUTERS

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