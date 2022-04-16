Медельїн запускає план захисту голубів

Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens

Голуби - це птахи, які породжують дискусії про любов і ненависть. Чому? , мають багато стигматизації щодо наслідків, які вони мають на здоров'я як людей, так і інших видів. Крім того, деякі люди стверджують, що впливають на статуї, скульптури, фасади та інші громадські простори.

Саме це те, що мер Медельїна має намір «демістифікувати» через Міністерство навколишнього середовища, яке працює в координації з дослідницькою групою Союзників для планети, Університету Антіокії , які просувають взаємодію «відповідальної та шанобливої до голубів» план. Ця стратегія буде підраховувати людей, діагностувати їх стан здоров'я та просунути процеси освіти з громадою.

Насправді три парки в Медельїні вже втручаються: Аранхуес, Белен та Педрегал; але ідея полягатиме в тому, щоб мати більше охоплення вищезгаданим планом. ДіанаМарсела Сантакрус, заступник секретаря з питань захисту та добробуту тварин , сказала:

Адміністрація пояснила, що вони проводять «екосанітарну» діагностику голубів у деяких секторах міста, розроблену з трьох фундаментальних компонентів, щоб дати «належне управління цим видом»; рукою дослідницької групи Союзників для планетивони визначили, що «діагноз, дослідницькі та освітні стратегії, разом вони мають основу для цілісного управління кожним парком, зберігаючи принципи екології».

«Завдяки знанню етології виду, його уподобань до гніздування, специфічних характеристик його травної системи, анатомії, його поведінкової та репродуктивної динаміки, він покликаний генерувати більшу співпереживання у людей до голубів», - пояснив Андерсекретар Сантакруз, який буде намір плану водіння, який просувається в Медельїні. Наприклад, в деяких навчальних закладах з дітьми та підлітками пройшли дні просвітницької роботи, де брали участь понад 200 учнів, вчителів та керівників шкіл.

З2007 року в столиці Антіокії розроблені стратегії боротьби з голубами, які включають: видобуток яєць з голубів, розташованих в деяких парках, і утримання та періодичне прибирання цих районів, а також контрольоване годування деяких з цих популяцій птахів. Насправді є деякі громадські активісти, які допомагають зберегти цей вид, наприклад, портал Centro de Medellín повідомляє в літописі про те, як в деяких парках неформальні мешканці та продавці в деяких секторах міста купують грудочки кукурудзи, поливати їх на площах, і цим птахам доводиться їсти.

Ця модальність була заборонена мерією Медельїна в 2017 році, оскільки в той час Міністерство охорони здоров'я запевнило , що ці тварини не здорово харчуватися кукурудзою, хлібом чи борошном . Цей захід був відкликаний громадянами, головним чином деякими купцями, які продають цю їжу, щоб відвідувачі скверів та парків могли годувати голубів, що майже є «пам'яткою» не лише в Медельїні, але і в декількох містах країни.

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